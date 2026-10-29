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İkisi de Spor Hocası Olan Bir Çift Etten Sebzeye Bir Aylık Market Alışverişlerini Paylaştı

İkisi de Spor Hocası Olan Bir Çift Etten Sebzeye Bir Aylık Market Alışverişlerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.10.2026 - 09:22 Son Güncelleme: 29.10.2026 - 09:41

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Ülkemizde mutfak masraflarının hane bütçesindeki payı her geçen gün daha çok konuşulurken, market alışverişini önceden planlamak ve gerekli kısıtlamalara daha en başından gitmek pek çok kişinin kullandığı yöntemlerden biri haline geldi. Zaten tek başına beslenmenin bile bütçeleri zorladığı bir dönemde sağlıklı beslenmek daha da zorlaştı. Bu yüzden profesyonel sporcular ya da sağlık problemi olanlar için beslenme temel gider kalemi haline geldi. 

'pt.kubra_ozan' isimli kullanıcı, spor hocası olan eşiyle birlikte yaptıkları bir aylık market alışverişini paylaştı. Çift, önce defterde aylık tüketimi hesapladı, ardından et reyonundan dondurulmuş ürünlere, yeşilliklerden turşuya kadar tüm ihtiyaçları ile sepeti doldurdu. Kasadan çıkan uzun fiş ise izleyenlerin bile canını biraz yaktı.

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Peki en hesaplı biçimde nasıl sağlıklı beslenilir?

Peki en hesaplı biçimde nasıl sağlıklı beslenilir?

Her şeyden önce geçen ayın gerçek tüketimine bakmak gerekiyor. Çiftin de yaptığı gibi bir ay boyunca et, tavuk, sebze ve temel gıdalardan ne kadar harcandığı not edilince, tahmine dayalı bir liste yerine ölçülmüş bir listeyle markete gitmek mümkün oluyor. Sporla ilgilenenler için listenin belkemiğini genellikle protein oluşturuyor. Uluslararası Spor Beslenmesi Derneği'nin görüş bildirgesine göre düzenli egzersiz yapan bireylerde günlük protein ihtiyacı vücut ağırlığının kilogramı başına 1,4 ile 2 gram arasında değişiyor. 70 kilogramlık biri için bu, günde yaklaşık 100 ile 140 gram protein anlamına geliyor.

Bütçeyi zorlamadan sağlıklı beslenmek isteyenlerin işini kolaylaştıracak birkaç yöntem var.

1. Mercimek, nohut ve kuru fasulye gibi baklagiller hem protein hem lif sağlıyor ve en ucuz besin kaynakları arasında yer alıyor. Bulgur ya da pirinçle birlikte tüketildiğinde öğünü daha dengeli hale getiriyor.

2. Yumurta, düşük maliyetine rağmen yüksek kaliteli protein sunan en pratik seçeneklerden biri.

3. Sebze ve meyveyi mevsiminde almak hem lezzet hem fiyat açısından avantaj sağlıyor. Mevsimi geçenlerin yerine dondurulmuş sebze tercih edilebiliyor. Dondurulmuş sebze ve meyveler hasattan kısa süre sonra dondurulduğu için çoğu zaman taze karşılıklarına yakın besin değeri taşıyor ve çok daha uzun süre bozulmadan duruyor.

4. Yulaf, bulgur ve esmer pirinç gibi tam tahıllar kiloluk alındığında hazır ürünlere göre genellikle daha uygun fiyatlı oluyor.

5. Et ve tavukta porsiyonlanmamış büyük paketler çoğu zaman daha hesaplı çıkıyor. Eve gelir gelmez porsiyonlanıp dondurucuya konan ürünler çöpe giden yiyeceği de azaltıyor. ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre eksi 18 derecede dondurulan gıdalar güvenliğini süresiz koruyor, ancak kıymanın lezzet ve doku açısından en iyi 3 ila 4 ay içinde tüketilmesi öneriliyor.

6. Hazır ve işlenmiş ürünler yerine ham malzemeyle evde yemek hazırlamak, raf fiyatındaki farkı kasada net biçimde hissettiriyor. Listeyle markete gitmek, aç karnına alışveriş yapmamak ve kilo ya da litre birim fiyatına bakmak da sepeti hafifletiyor.

Planlı alışveriş yalnızca bütçeyi korumuyor. Neyi ne kadar tükettiğini bilen bir mutfak, sağlıklı beslenmeyi lüks olmaktan çıkarıp sürdürülebilir bir alışkanlığa dönüştürüyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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