İkisi de Spor Hocası Olan Bir Çift Etten Sebzeye Bir Aylık Market Alışverişlerini Paylaştı

Her şeyden önce geçen ayın gerçek tüketimine bakmak gerekiyor. Çiftin de yaptığı gibi bir ay boyunca et, tavuk, sebze ve temel gıdalardan ne kadar harcandığı not edilince, tahmine dayalı bir liste yerine ölçülmüş bir listeyle markete gitmek mümkün oluyor. Sporla ilgilenenler için listenin belkemiğini genellikle protein oluşturuyor. Uluslararası Spor Beslenmesi Derneği'nin görüş bildirgesine göre düzenli egzersiz yapan bireylerde günlük protein ihtiyacı vücut ağırlığının kilogramı başına 1,4 ile 2 gram arasında değişiyor. 70 kilogramlık biri için bu, günde yaklaşık 100 ile 140 gram protein anlamına geliyor.

Bütçeyi zorlamadan sağlıklı beslenmek isteyenlerin işini kolaylaştıracak birkaç yöntem var.

1. Mercimek, nohut ve kuru fasulye gibi baklagiller hem protein hem lif sağlıyor ve en ucuz besin kaynakları arasında yer alıyor. Bulgur ya da pirinçle birlikte tüketildiğinde öğünü daha dengeli hale getiriyor.

2. Yumurta, düşük maliyetine rağmen yüksek kaliteli protein sunan en pratik seçeneklerden biri.

3. Sebze ve meyveyi mevsiminde almak hem lezzet hem fiyat açısından avantaj sağlıyor. Mevsimi geçenlerin yerine dondurulmuş sebze tercih edilebiliyor. Dondurulmuş sebze ve meyveler hasattan kısa süre sonra dondurulduğu için çoğu zaman taze karşılıklarına yakın besin değeri taşıyor ve çok daha uzun süre bozulmadan duruyor.

4. Yulaf, bulgur ve esmer pirinç gibi tam tahıllar kiloluk alındığında hazır ürünlere göre genellikle daha uygun fiyatlı oluyor.

5. Et ve tavukta porsiyonlanmamış büyük paketler çoğu zaman daha hesaplı çıkıyor. Eve gelir gelmez porsiyonlanıp dondurucuya konan ürünler çöpe giden yiyeceği de azaltıyor. ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre eksi 18 derecede dondurulan gıdalar güvenliğini süresiz koruyor, ancak kıymanın lezzet ve doku açısından en iyi 3 ila 4 ay içinde tüketilmesi öneriliyor.

6. Hazır ve işlenmiş ürünler yerine ham malzemeyle evde yemek hazırlamak, raf fiyatındaki farkı kasada net biçimde hissettiriyor. Listeyle markete gitmek, aç karnına alışveriş yapmamak ve kilo ya da litre birim fiyatına bakmak da sepeti hafifletiyor.

Planlı alışveriş yalnızca bütçeyi korumuyor. Neyi ne kadar tükettiğini bilen bir mutfak, sağlıklı beslenmeyi lüks olmaktan çıkarıp sürdürülebilir bir alışkanlığa dönüştürüyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!