Şan Dersinde Mabel Matiz'in Umrumdışı Şarkısını Söyleyen Çocuk Performansıyla Büyüledi

Mabel Matiz, kendine has sesi ve sıra dışı şarkı sözleriyle Türkçe pop müziğin en çok konuşulan isimlerinden biri. Sanatçı, 'Dans zamanıdır arkadaşlar' mesajıyla duyurduğu yeni şarkısı 'Umrumdışı'nı 26 Haziran'da tüm dijital platformlarda yayınladı. Fakat şarkıyı asıl duyuran şan dersindeki performansıyla Mert Yan isimli çocuk oldu.

Vokal koçu Hakan Çakır, piyano eşliğinde öğrencisi Mert Yan'ın 'Umrumdışı'nı seslendirdiği anları paylaştı. 'Sesi adeta bir enstrüman sesi gibi değil mi?' notuyla paylaştığı videoda öğrencinin performansı izleyenleri adeta büyüledi. Genç öğrencinin hiç zorlanmadan muazzam bir performans sergilediği o anlar, izleyenlerden tam not aldı.

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