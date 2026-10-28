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Şan Dersinde Mabel Matiz'in Umrumdışı Şarkısını Söyleyen Çocuk Performansıyla Büyüledi

Şan Dersinde Mabel Matiz'in Umrumdışı Şarkısını Söyleyen Çocuk Performansıyla Büyüledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.10.2026 - 15:03 Son Güncelleme: 28.10.2026 - 15:40

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Mabel Matiz, kendine has sesi ve sıra dışı şarkı sözleriyle Türkçe pop müziğin en çok konuşulan isimlerinden biri. Sanatçı, 'Dans zamanıdır arkadaşlar' mesajıyla duyurduğu yeni şarkısı 'Umrumdışı'nı 26 Haziran'da tüm dijital platformlarda yayınladı. Fakat şarkıyı asıl duyuran şan dersindeki performansıyla Mert Yan isimli çocuk oldu. 

Vokal koçu Hakan Çakır, piyano eşliğinde öğrencisi Mert Yan'ın 'Umrumdışı'nı seslendirdiği anları paylaştı. 'Sesi adeta bir enstrüman sesi gibi değil mi?' notuyla paylaştığı videoda öğrencinin performansı izleyenleri adeta büyüledi. Genç öğrencinin hiç zorlanmadan muazzam bir performans sergilediği o anlar, izleyenlerden tam not aldı.

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Mert Yan'ın müzik eğitimi, küçük yaşta Hakan Çakır ile başladı.

Mert Yan'ın müzik eğitimi, küçük yaşta Hakan Çakır ile başladı.

Çakır, ilk dersin ardından ailenin yanına koşarak 'Bu çocuğun müzik kulağı bir mucize' dediğini anlattı. Hocasına göre Mert'in güçlü bir kulağı, hızlı bir kavrama yeteneği ve beden farkındalığı vardı. Ritim duygusu da sesi kadar dikkat çekiyordu. Doğru teknik ve yönlendirmeyle bu yetenek kısa sürede çok iyi bir noktaya geldi.

Şarkıyı bir kere dinleyenler şarkının bağımlısı oldu. Öyle ki şarkıyı ilk olarak Mabel Matiz'den değil, Mert'ten duyanlar bile oldu.

Müzisyen Mert Erşahin, Mert Yan'ın performansına duyduğu hayranlığı çektiği bir video ile dile getirdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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