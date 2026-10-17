Harry Styles Konserinde Liam Payne'in Anısına Yazdığı Şarkıyı Ölüm Yıl Dönümünde İlk Kez Seslendirdi

One Direction, 2010 yılında The X Factor isimli yarışmanın sahnesinde kurulduktan sonra kısa sürede dünyanın en çok konuşulan pop gruplarından biri haline gelmiş, bir dönemin müzik gündemine damga vurmuştu. Milyonlarca hayranın hayatında özel bir yer edinen beş kişilik grup, 2016'da birlikte yürüttükleri kariyerlerine süresiz ara verdi ve üyeler birbirinden bağımsız bir şekilde müzik yapmaya başladı. Grup üyeleri, Liam Payne'in ölümüyle sarsıldı ve üyelerin ilk kez Liam Payne'in cenazesinde bir araya geldiği konuşuldu.

Şarkıya başlamadan önce seyircilere seslenen Styles, New York'ta bu sahnede olmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu ve bu salonun ayrı bir yeri bulunduğunu söyledi. Tam iki yıl önce bugün bir arkadaşını kaybettiğini anlatan şarkıcı, seyircilerden izin alarak onun için yazdığı şarkıyı seslendirdi.