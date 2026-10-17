Harry Styles Konserinde Liam Payne'in Anısına Yazdığı Şarkıyı Ölüm Yıl Dönümünde İlk Kez Seslendirdi

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Bir dönemin efsane müzik grubu One Direction üyesi Liam Payne, iki yıl önce Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te kaldığı otelin balkonundan düşerek 31 yaşında hayatını kaybetmişti. Genç şarkıcının beklenmedik ölümü hem eski grup arkadaşlarını hem de hayranlarını üzmüştü.
Harry Styles, Madison Square Garden'daki konserinde Liam Payne'in ölümünün ikinci yıl dönümünde onun için yazdığı ve daha önce hiç seslendirmediği şarkıyı ilk kez söyledi. Harry Styles'ın arkadaşına vefası izleyenlerin boğazını düğümledi.
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Şarkıdan önce seyircilere seslendi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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