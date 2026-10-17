article/comments
article/share
Haberler
Video
Harry Styles Konserinde Liam Payne'in Anısına Yazdığı Şarkıyı Ölüm Yıl Dönümünde İlk Kez Seslendirdi

Harry Styles Konserinde Liam Payne'in Anısına Yazdığı Şarkıyı Ölüm Yıl Dönümünde İlk Kez Seslendirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.10.2026 - 22:07 Son Güncelleme: 17.10.2026 - 22:31

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir dönemin efsane müzik grubu One Direction üyesi Liam Payne, iki yıl önce Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te kaldığı otelin balkonundan düşerek 31 yaşında hayatını kaybetmişti. Genç şarkıcının beklenmedik ölümü hem eski grup arkadaşlarını hem de hayranlarını üzmüştü.

Harry Styles, Madison Square Garden'daki konserinde Liam Payne'in ölümünün ikinci yıl dönümünde onun için yazdığı ve daha önce hiç seslendirmediği şarkıyı ilk kez söyledi. Harry Styles'ın arkadaşına vefası izleyenlerin boğazını düğümledi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şarkıdan önce seyircilere seslendi.

Şarkıdan önce seyircilere seslendi.

One Direction, 2010 yılında The X Factor isimli yarışmanın sahnesinde kurulduktan sonra kısa sürede dünyanın en çok konuşulan pop gruplarından biri haline gelmiş, bir dönemin müzik gündemine damga vurmuştu. Milyonlarca hayranın hayatında özel bir yer edinen beş kişilik grup, 2016'da birlikte yürüttükleri kariyerlerine süresiz ara verdi ve üyeler birbirinden bağımsız bir şekilde müzik yapmaya başladı. Grup üyeleri, Liam Payne'in ölümüyle sarsıldı ve üyelerin ilk kez Liam Payne'in cenazesinde bir araya geldiği konuşuldu.

Şarkıya başlamadan önce seyircilere seslenen Styles, New York'ta bu sahnede olmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu ve bu salonun ayrı bir yeri bulunduğunu söyledi. Tam iki yıl önce bugün bir arkadaşını kaybettiğini anlatan şarkıcı, seyircilerden izin alarak onun için yazdığı şarkıyı seslendirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın