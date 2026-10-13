Poizi Konserinde Sahneye Çıkmaya Çalışan Bir Seyircinin Girişimi Başarısız Oldu

Festival ve konser alanları, sanatçılarla hayranları arasındaki mesafenin en çok daraldığı, heyecanın da zaman zaman sınırları zorladığı yerlerin başında geliyor. Bazen sevilen sanatçıların konserlerinde, sahneyle etkileşime girmek için ilginç denemeler yapanlar oluyor. Sahneye çakmak, telefon gibi nesneler fırlatanlar ya da doğrudan sahneye kendisi fırlamaya çalışanlar konserin tüm havasını bir anda değiştiriyor.
Kaman Ceviz Festivali'nde sahneye çıkan Poizi'nin hayranlarından biri, sahneye atlamaya çalıştı. Fakat sahneye yaklaşır yaklaşmaz güvenlikler tarafından yaka paça dışarı çıkarıldı. Sahne önünde başlayan telaş, çok kısa sürede görevlilerin müdahalesiyle son buldu.
Konserde sahneye atlamanın bedeli ağır olabiliyor.
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