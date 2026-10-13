Poizi Konserinde Sahneye Çıkmaya Çalışan Bir Seyircinin Girişimi Başarısız Oldu

Sevdiği sanatçıya birkaç adım yaklaşmak için bariyeri aşmak o an için masum bir heyecan gibi görünse de, hem kişinin kendisi hem de sahnedeki herkes için ciddi bir güvenlik riski doğuruyor. Güvenlik görevlileri bu tür girişimlerde kişiyi en kısa sürede alandan çıkarıyor. Zira kalabalığın arasından fırlayan birinin sanatçıya, ekipmana ya da kendisine zarar verme ihtimali her zaman var.

Türkiye'de sahneye izinsiz çıkmanın sonuçları, kişinin sahnede ne yaptığına göre de değişiyor. Güvenlik görevlilerine zorluk çıkaran, sanatçıya fiziksel temas kurmaya çalışan ya da konserin akışını bozan kişi hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında huzur ve sükunu bozma gibi suçlamalarla işlem yapılabiliyor. Sanatçıya ya da çalışanlara zarar verilmesi halinde yaralama ve taciz suçlarından adli süreç başlıyor. Sahnedeki ses, ışık ya da enstrümanlara verilen zarar ise mala zarar verme kapsamında kişiden tahsil ediliyor.

Hukuki yaptırımlar işin yalnızca bir yanı. Organizasyon şirketleri sahneye atlayan kişiyi alandan çıkarmakla yetinmeyip kara listeye alarak sonraki etkinliklere girişini de engelleyebiliyor. Konserin kesintiye uğraması ya da güvenlik zafiyeti yüzünden doğan zarar için organizatörün kişiye tazminat davası açması da mümkün.

Yurt dışında ise tablo daha da sert. ABD ve İngiltere gibi ülkelerde sahneye atlamak izinsiz alana girmek sayılıyor. Kişi anında gözaltına alınıyor, geceyi nezarette geçirebiliyor, yüksek tutarlı para cezası ve sabıka kaydıyla karşılaşabiliyor. Kısacası bir anlık heves ya da sanatçıya sarılma isteğiyle yapılsa bile sahneye atlamak, adli para cezasından mekanlardan yasaklanmaya kadar uzanan ciddi sonuçlar doğurabiliyor.