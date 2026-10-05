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Konser Çıkışı Ayakta Duramadı: Nejat İşler'in Son Hali Gündem Oldu

Konser Çıkışı Ayakta Duramadı: Nejat İşler'in Son Hali Gündem Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
05.10.2026 - 16:31
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Bir dönemin en karizmatik ve asi oyuncularından biri denince akla ilk gelen isimlerden Nejat İşler, uzun bir aranın ardından görüntülendi. Son yıllarda gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, Leyla The Band konserine katıldı. Çağlar Çorumlu'yla beraber görüntülenen İşler'in değişen imajı dikkatlerden kaçmadı. Fakat gecenin asıl konuşulan anları konser çıkışında yaşandı. Ayakta durmakta zorlanan Nejat İşler'in iki kişinin desteğiyle mekandan ayrıldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk televizyonlarının bir dönem “serseri yakışıklısı” denince akla gelen ilk isimlerinden biri hiç şüphesiz Nejat İşler'di.

Türk televizyonlarının bir dönem “serseri yakışıklısı” denince akla gelen ilk isimlerinden biri hiç şüphesiz Nejat İşler'di.

Kendine has tavrı, umursamaz halleri ve karizmasıyla özellikle 2000'li yıllara damgasını vuran Nejat İşler, oynadığı karakterlerle de bu imajını iyice perçinleyen isimlerden oldu. Öyle ki yıllar içinde pek çok oyuncu gelip geçse de İşler'in kendine has tarzı ve ekran karizması onu ayrı bir yere koymaya yetti.

Aliye, Bıçak Sırtı, Kapalıçarşı gibi televizyon projelerinin yanı sıra Kaybedenler Kulübü ile adeta üzerine yapışan Kaan karakteri, Nejat İşler'i bir dönemin en çok konuşulan erkek oyuncularından biri haline getirdi. Behzat Ç.'de hayat verdiği Ercüment Çözer ise kısa sürede dizinin unutulmaz karakterlerinden birine dönüştü.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca magazinin radarında olan İşler'in adı dönem dönem birçok ünlü isimle anıldı. Fakat onun magazin dünyasıyla ilişkisi her zaman biraz mesafeliydi. Kırmızı halılarda boy göstermeyi, özel hayatını sürekli göz önünde yaşamayı ya da sosyal medyada her anını paylaşmayı tercih eden isimlerden hiç olmadı.

Zaman içerisinde de iyice kendi kabuğuna çekildi desek yanlış olmaz. İstanbul'un kalabalığından uzaklaşıp Gümüşlük'te yaşamayı tercih eden İşler, bir dönem ciddi sağlık sorunlarıyla da mücadele etti. Tüm bunların ardından ekranlarda ve magazin kameralarının karşısında eskisi kadar sık görmediğimiz oyuncu, son yıllarda daha çok yeni bir projesi olduğunda karşımıza çıkmaya başladı.

Son dönemde ise Aile dizisinde hayat verdiği Cihan Soykan karakteriyle yeniden geniş bir izleyici kitlesinin karşısına çıkmıştı. Ardından Evcilik ve Meraklı Adamın 10 Günü gibi yapımlarda rol alan İşler, oyunculuğa devam etse de özel hayatında gözlerden uzak durmayı sürdürdü.

Dolayısıyla Nejat İşler'in uzun bir aradan sonra ortaya çıkan her yeni görüntüsü, onu yıllardır takip edenlerin de hemen dikkatini çekiyor.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Nejat İşler, bu kez Leyla The Band konserinde karşımıza çıktı.

Leyla ile Mecnun denince akla gelen isimlerin yıllar önce kurduğu Leyla The Band, uzun bir aranın ardından yeniden sahnelere dönerek hayranlarına büyük bir nostalji yaşattı. Ali Atay ve Serkan Keskin gibi sevilen isimlerin yer aldığı grubun konseri, doğal olarak oyuncu camiasından birçok tanıdık ismi de bir araya getirdi.

Geceye katılanlardan biri de Nejat İşler oldu. İşler'i konserde yalnız görmedik üstelik; kendisi Çağlar Çorumlu'yla beraber görüntülendi.

Uzun süredir magazin kameralarının karşısına çıkmayan Nejat İşler'in görüntüleri kısa sürede dikkat çekti. Yıllardır alışık olduğumuz imajından epey farklı görünen oyuncunun değişen saçları ve genel görünümü sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Fakat gecenin asıl gündem olan görüntüleri konser bittikten sonra geldi.

Konser çıkışında kameralara yansıyan Nejat İşler'in ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Tek başına yürümekte güçlük çeken ünlü oyuncu, yanında bulunan iki kişinin desteğiyle mekandan ayrıldı. O anların sosyal medyaya düşmesiyle beraber İşler'in uzun süre sonra ortaya çıkan son hali kadar, konser çıkışında iki kişinin yardımıyla yürüdüğü görüntüler de çok konuşuldu.

Görüntülerin nedenine ilişkin Nejat İşler'den herhangi bir açıklama gelmiş değil. Bu yüzden gördüğümüzün ötesinde bir sebep söylemek de mümkün değil ancak uzun süredir ortalarda görünmeyen oyuncunun bir gecede hem değişen imajı hem de konser çıkışındaki halleriyle gündeme oturduğu kesin.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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