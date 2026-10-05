Konser Çıkışı Ayakta Duramadı: Nejat İşler'in Son Hali Gündem Oldu
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Bir dönemin en karizmatik ve asi oyuncularından biri denince akla ilk gelen isimlerden Nejat İşler, uzun bir aranın ardından görüntülendi. Son yıllarda gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, Leyla The Band konserine katıldı. Çağlar Çorumlu'yla beraber görüntülenen İşler'in değişen imajı dikkatlerden kaçmadı. Fakat gecenin asıl konuşulan anları konser çıkışında yaşandı. Ayakta durmakta zorlanan Nejat İşler'in iki kişinin desteğiyle mekandan ayrıldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk televizyonlarının bir dönem “serseri yakışıklısı” denince akla gelen ilk isimlerinden biri hiç şüphesiz Nejat İşler'di.
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Uzun süredir ortalarda görünmeyen Nejat İşler, bu kez Leyla The Band konserinde karşımıza çıktı.
Konser çıkışında kameralara yansıyan Nejat İşler'in ayakta durmakta zorlandığı görüldü.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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