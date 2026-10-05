Konser Çıkışı Ayakta Duramadı: Nejat İşler'in Son Hali Gündem Oldu

Kendine has tavrı, umursamaz halleri ve karizmasıyla özellikle 2000'li yıllara damgasını vuran Nejat İşler, oynadığı karakterlerle de bu imajını iyice perçinleyen isimlerden oldu. Öyle ki yıllar içinde pek çok oyuncu gelip geçse de İşler'in kendine has tarzı ve ekran karizması onu ayrı bir yere koymaya yetti.

Aliye, Bıçak Sırtı, Kapalıçarşı gibi televizyon projelerinin yanı sıra Kaybedenler Kulübü ile adeta üzerine yapışan Kaan karakteri, Nejat İşler'i bir dönemin en çok konuşulan erkek oyuncularından biri haline getirdi. Behzat Ç.'de hayat verdiği Ercüment Çözer ise kısa sürede dizinin unutulmaz karakterlerinden birine dönüştü.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca magazinin radarında olan İşler'in adı dönem dönem birçok ünlü isimle anıldı. Fakat onun magazin dünyasıyla ilişkisi her zaman biraz mesafeliydi. Kırmızı halılarda boy göstermeyi, özel hayatını sürekli göz önünde yaşamayı ya da sosyal medyada her anını paylaşmayı tercih eden isimlerden hiç olmadı.

Zaman içerisinde de iyice kendi kabuğuna çekildi desek yanlış olmaz. İstanbul'un kalabalığından uzaklaşıp Gümüşlük'te yaşamayı tercih eden İşler, bir dönem ciddi sağlık sorunlarıyla da mücadele etti. Tüm bunların ardından ekranlarda ve magazin kameralarının karşısında eskisi kadar sık görmediğimiz oyuncu, son yıllarda daha çok yeni bir projesi olduğunda karşımıza çıkmaya başladı.

Son dönemde ise Aile dizisinde hayat verdiği Cihan Soykan karakteriyle yeniden geniş bir izleyici kitlesinin karşısına çıkmıştı. Ardından Evcilik ve Meraklı Adamın 10 Günü gibi yapımlarda rol alan İşler, oyunculuğa devam etse de özel hayatında gözlerden uzak durmayı sürdürdü.

Dolayısıyla Nejat İşler'in uzun bir aradan sonra ortaya çıkan her yeni görüntüsü, onu yıllardır takip edenlerin de hemen dikkatini çekiyor.