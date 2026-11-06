Resmi Futbol Hesaplarını Bile Kandırmayı Başaran Yapay Zeka Maç Görüntüsü Tartışma Yarattı

Paylaşım yapan bir kullanıcı, Como'nun resmi Facebook hesabının paylaştığı videolar ile Zidane'ın 20 yıl önceki videosu arasında bu kadar benzerlik olmasının imkansız olduğuna yakındı. Yapay zeka alanında çalışan film yapımcısı Ozan Sihay da bu paylaşımı alıntılayarak 'Şunu harbi gerçek diye paylaşanlar var. Şu AI çağında artık bu saflıkları bıraksak mı?' dedi.

Kullanıcıların birçoğu videoyu inceleyip deepfake olduğuna dair ipuçları sıralarken, milyonlarca kişinin takip ettiği futbol hesaplarının ve hatta resmi hesapların bile bu videoyu sorgulamadan paylaşması internete ne kadar güvenebileceğimiz konusunda endişe yarattı.