Resmi Futbol Hesaplarını Bile Kandırmayı Başaran Yapay Zeka Maç Görüntüsü Tartışma Yarattı
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X'te dolaşıma giren ve resmi futbol hesaplarının da paylaştığı videolar ile Zidane'ın 20 yıl önceki görüntüsü arasındaki benzerlik tartışma yarattı. Hareketlerin, oyuncu konumlarının ve el pozisyonlarının bire bir aynı olması videonun yapay zeka ile üretildiği eleştirilerine yol açarken, bu videoyu gerçek sanıp paylaşanların sayısı da çok eleştirildi.
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Kullanıcılar görüntüleri gerçek sanıp paylaşanlara sitem etti.
Bir kullanıcı, yapay zekayı nasıl ayırt edeceklerini sordu ve videolarda işaret zorunluluğu önerdi.
Ozan Sihay'ın yanıtı: Teyit edene kadar hiçbir şeye inanmayın.
Bir kullanıcı, yapay zeka çağında insanların ne kadar kötü niyetli olabileceğini artık düşünmek gerektiğini yazdı.
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"İmkansız: sahanın aynı bölgesi, rakibin aynı hareketleri, iki parmağı kapalı aynı sağ el. Bu yapay zeka."
"Her iki videoda da sağ elin ayrıntısına bakınca anlaşılıyor..."
"Tanrıya şükür bu yapay zeka, yoksa önümüzdeki birkaç günü aynı sporda, 20 yıl sonra aynı sekansın nasıl yaşanabildiğini düşünerek geçirecektim."
"Bu günlerde bir şeylere inanmak zor... Gerçek ile yapay zekayla üretilen arasındaki çizgi bulanık."
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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