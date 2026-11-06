article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Resmi Futbol Hesaplarını Bile Kandırmayı Başaran Yapay Zeka Maç Görüntüsü Tartışma Yarattı

Resmi Futbol Hesaplarını Bile Kandırmayı Başaran Yapay Zeka Maç Görüntüsü Tartışma Yarattı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.11.2026 - 14:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

X'te dolaşıma giren ve resmi futbol hesaplarının da paylaştığı videolar ile Zidane'ın 20 yıl önceki görüntüsü arasındaki benzerlik tartışma yarattı. Hareketlerin, oyuncu konumlarının ve el pozisyonlarının bire bir aynı olması videonun yapay zeka ile üretildiği eleştirilerine yol açarken, bu videoyu gerçek sanıp paylaşanların sayısı da çok eleştirildi.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kullanıcılar görüntüleri gerçek sanıp paylaşanlara sitem etti.

Paylaşım yapan bir kullanıcı, Como'nun resmi Facebook hesabının paylaştığı videolar ile Zidane'ın 20 yıl önceki videosu arasında bu kadar benzerlik olmasının imkansız olduğuna yakındı. Yapay zeka alanında çalışan film yapımcısı Ozan Sihay da bu paylaşımı alıntılayarak 'Şunu harbi gerçek diye paylaşanlar var. Şu AI çağında artık bu saflıkları bıraksak mı?' dedi.

Kullanıcıların birçoğu videoyu inceleyip deepfake olduğuna dair ipuçları sıralarken, milyonlarca kişinin takip ettiği futbol hesaplarının ve hatta resmi hesapların bile bu videoyu sorgulamadan paylaşması internete ne kadar güvenebileceğimiz konusunda endişe yarattı.

Bir kullanıcı, yapay zekayı nasıl ayırt edeceklerini sordu ve videolarda işaret zorunluluğu önerdi.

Bir kullanıcı, yapay zekayı nasıl ayırt edeceklerini sordu ve videolarda işaret zorunluluğu önerdi.
twitter.com

Ozan Sihay'ın yanıtı: Teyit edene kadar hiçbir şeye inanmayın.

Ozan Sihay'ın yanıtı: Teyit edene kadar hiçbir şeye inanmayın.
twitter.com

Bir kullanıcı, yapay zeka çağında insanların ne kadar kötü niyetli olabileceğini artık düşünmek gerektiğini yazdı.

Bir kullanıcı, yapay zeka çağında insanların ne kadar kötü niyetli olabileceğini artık düşünmek gerektiğini yazdı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

"İmkansız: sahanın aynı bölgesi, rakibin aynı hareketleri, iki parmağı kapalı aynı sağ el. Bu yapay zeka."

"İmkansız: sahanın aynı bölgesi, rakibin aynı hareketleri, iki parmağı kapalı aynı sağ el. Bu yapay zeka."
twitter.com

"Her iki videoda da sağ elin ayrıntısına bakınca anlaşılıyor..."

"Her iki videoda da sağ elin ayrıntısına bakınca anlaşılıyor..."
twitter.com

"Tanrıya şükür bu yapay zeka, yoksa önümüzdeki birkaç günü aynı sporda, 20 yıl sonra aynı sekansın nasıl yaşanabildiğini düşünerek geçirecektim."

"Tanrıya şükür bu yapay zeka, yoksa önümüzdeki birkaç günü aynı sporda, 20 yıl sonra aynı sekansın nasıl yaşanabildiğini düşünerek geçirecektim."
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Bu günlerde bir şeylere inanmak zor... Gerçek ile yapay zekayla üretilen arasındaki çizgi bulanık."

"Bu günlerde bir şeylere inanmak zor... Gerçek ile yapay zekayla üretilen arasındaki çizgi bulanık."
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın