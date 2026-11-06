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Evlerin Çatısına Gökten Mavi Buzlar Yağdı: Korkutan Olayın Sırrı Çözüldü

Evlerin Çatısına Gökten Mavi Buzlar Yağdı: Korkutan Olayın Sırrı Çözüldü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.11.2026 - 12:33
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Dünyanın farklı ülkelerinde gökyüzünden evlerin ve bahçelerin üzerine düşen, çatılardan içeri giren onlarca kilogram ağırlığındaki gizemli mavi buz kütleleri merak uyandırmıştı. Olayların arkasında yolcu uçaklarının tuvalet sistemlerindeki sızıntıların olduğu belirtiliyor.

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İngiltere'den Hindistan'a birçok ülkede yerleşim alanlarına düşen buz blokları havacılık otoritelerinin mercek altına aldı.

İngiltere'den Hindistan'a birçok ülkede yerleşim alanlarına düşen buz blokları havacılık otoritelerinin mercek altına aldı.

İngiltere'den Hindistan'a kadar birçok ülkede yerleşim alanlarına gökyüzünden aniden düşen mavi renkli buz blokları çatılara ve bahçelere büyük zarar verdi. Olaylar havacılık otoritelerinin mercek altına aldı.

İlk başlarda meteoroloji uzmanları ve çevre sakinleri tarafından meteor ya da bilinmeyen bir atmosferik doğa olayı sanılan durumun, 10 bin metre yükseklikte seyreden yolcu uçaklarının atık su sistemlerindeki teknik bir sızıntıdan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Uçaklardaki dezenfektanlı mavi sıvı eksi 50 dereceye varan soğukta donarak devasa buz kütlelerine dönüşüyor.

Uçaklardaki dezenfektanlı mavi sıvı eksi 50 dereceye varan soğukta donarak devasa buz kütlelerine dönüşüyor.

Yolcu uçaklarının tuvalet sistemlerinde kullanılan dezenfektanlı mavi sıvının, harici tahliye vanasındaki mikro düzeydeki sızıntılar nedeniyle dışarıya sızdığı tespit edildi. Yaklaşık 10 bin metre irtifada eksi 50 dereceye kadar düşen dış hava sıcaklığıyla temas eden sıvı, vana çevresinde hızla donarak büyük bir buz kütlesine dönüşüyor.

Uçuş boyunca birikerek büyüyen ve onlarca kilogram ağırlığa ulaşabilen bloklar, uçağın gövdesine tutunmuş halde taşınıyor. Uçak alçalmaya başlayınca ısınan hava ya da sarsıntılar, kütlelerin gövdeden kopmasına yol açıyor. Serbest düşüşe geçen buzlar evlerin çatılarına, bahçelerine ya da doğrudan oturma odalarına çakılıyor.

Çatılarda büyük delikler açan olaylar nedeniyle havacılık sektörü sızıntılara karşı yeni önlemler almaya başladı.

Çatılarda büyük delikler açan olaylar nedeniyle havacılık sektörü sızıntılara karşı yeni önlemler almaya başladı.

Çatılarda büyük delikler açan ve mülklere ciddi zararlar veren olayların sıklığının artması üzerine sivil havacılık kuruluşları teknik ve hukuki incelemeler başlattı. Uluslararası havacılık otoriteleri ve uçak üreticileri de önlem almaya yöneldi.

Uçakların dış tahliye vanalarında oluşabilecek donmaları ve sızıntıları engellemek için vanaların etrafına özel ısıtıcılı kılıflar ve ek sızdırmazlık sistemleri geliştirildi. Havayolu şirketlerine bu donanımların kullanımı ve düzenli bakımı konusunda zorunluluklar getirildiği belirtiliyor. Düşen kütlelerin yol açtığı maddi zararların ise uçakların radar ve rota kayıtları üzerinden tespit edilerek ilgili havayolları tarafından tazmin edilmesi süreci işletilmeye başlandı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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