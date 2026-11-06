Evlerin Çatısına Gökten Mavi Buzlar Yağdı: Korkutan Olayın Sırrı Çözüldü
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Dünyanın farklı ülkelerinde gökyüzünden evlerin ve bahçelerin üzerine düşen, çatılardan içeri giren onlarca kilogram ağırlığındaki gizemli mavi buz kütleleri merak uyandırmıştı. Olayların arkasında yolcu uçaklarının tuvalet sistemlerindeki sızıntıların olduğu belirtiliyor.
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İngiltere'den Hindistan'a birçok ülkede yerleşim alanlarına düşen buz blokları havacılık otoritelerinin mercek altına aldı.
Uçaklardaki dezenfektanlı mavi sıvı eksi 50 dereceye varan soğukta donarak devasa buz kütlelerine dönüşüyor.
Çatılarda büyük delikler açan olaylar nedeniyle havacılık sektörü sızıntılara karşı yeni önlemler almaya başladı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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