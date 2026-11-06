Evlerin Çatısına Gökten Mavi Buzlar Yağdı: Korkutan Olayın Sırrı Çözüldü

Çatılarda büyük delikler açan ve mülklere ciddi zararlar veren olayların sıklığının artması üzerine sivil havacılık kuruluşları teknik ve hukuki incelemeler başlattı. Uluslararası havacılık otoriteleri ve uçak üreticileri de önlem almaya yöneldi.

Uçakların dış tahliye vanalarında oluşabilecek donmaları ve sızıntıları engellemek için vanaların etrafına özel ısıtıcılı kılıflar ve ek sızdırmazlık sistemleri geliştirildi. Havayolu şirketlerine bu donanımların kullanımı ve düzenli bakımı konusunda zorunluluklar getirildiği belirtiliyor. Düşen kütlelerin yol açtığı maddi zararların ise uçakların radar ve rota kayıtları üzerinden tespit edilerek ilgili havayolları tarafından tazmin edilmesi süreci işletilmeye başlandı.