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Havalimanını Onlarca Zehirli Yılan Bastı: Check-in Alanından Bekleme Salonuna Her Yerde Çıktılar

Havalimanını Onlarca Zehirli Yılan Bastı: Check-in Alanından Bekleme Salonuna Her Yerde Çıktılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 09:25
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Avustralya'nın Kuzey Toprakları bölgesindeki Alice Springs Havalimanı'nda son haftalarda onlarca zehirli yılan görüldü. Yılanlar check-in alanından Qantas'ın özel yolcu salonuna kadar birçok noktada ortaya çıktı.

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Alice Springs Havalimanı'nda son haftalarda onlarca zehirli yılan yakalandı.

Alice Springs Havalimanı'nda son haftalarda onlarca zehirli yılan yakalandı.

Yerel yılan yakalayıcısı Rex Neindorf, NT News'e yaptığı açıklamada son haftalarda havalimanına birçok kez çağrıldığını söyledi. Neindorf, check-in alanı, çıkış kapıları ve Qantas salonundan hafif ve yüksek derecede zehirli yılanları uzaklaştırdığını belirtti.

Alice Springs Sürüngen Merkezi'nin yöneticilerinden olan Neindorf, durumu 'Ne ararsan var, her yerde çıkıyorlar' sözleriyle anlattı.

Terminal binasında yakalanan iki batı kahverengi yılanı, bölgenin en yaygın zehirli türü olarak biliniyor.

Terminal binasında yakalanan iki batı kahverengi yılanı, bölgenin en yaygın zehirli türü olarak biliniyor.

Neindorf, yakın zamanda terminal binasından iki batı kahverengi yılanı yakaladığını aktardı. Bölgedeki en yaygın zehirli yılan olan bu türden biri tüm yolcuların yanından geçebildiği ana bölümde, diğeri ise çalışanların bulunduğu bir ofiste bulundu.

Havalimanı personeline yılan güvenliği eğitimi verdiğini belirten Neindorf, çalışanların bu konuda iyi eğitimli olduğunu kaydetti.

Havalimanı yönetimi, yılanların yılın bu döneminde çok hareketli olduğunu belirterek bölgeleri izlediklerini açıkladı.

Havalimanı yönetimi, yılanların yılın bu döneminde çok hareketli olduğunu belirterek bölgeleri izlediklerini açıkladı.

Havalimanını işleten Airport Development Group'un sözcüsü, bölgedeki yılanların yılın bu döneminde serin yerlere yöneldiği için çok hareketli olduğunu ifade etti. Alice Springs'te yaşanan şiddetli sel baskınlarının da sorunu artırdığı, yağışların bölgede yılan görülme sıklığını yükselttiği kaydedildi.

Yetkililer, riskli alanların izlendiğini ve yolcuların tabelalarla bilgilendirildiğini duyurdu. Yılan yakalayıcısıyla da düzenli bir anlaşma bulunuyor. Neindorf ise yolcuların yaralandığı ya da zarar gördüğü bir olaydan haberdar olmadığını söyledi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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