Havalimanını Onlarca Zehirli Yılan Bastı: Check-in Alanından Bekleme Salonuna Her Yerde Çıktılar

Havalimanını işleten Airport Development Group'un sözcüsü, bölgedeki yılanların yılın bu döneminde serin yerlere yöneldiği için çok hareketli olduğunu ifade etti. Alice Springs'te yaşanan şiddetli sel baskınlarının da sorunu artırdığı, yağışların bölgede yılan görülme sıklığını yükselttiği kaydedildi.

Yetkililer, riskli alanların izlendiğini ve yolcuların tabelalarla bilgilendirildiğini duyurdu. Yılan yakalayıcısıyla da düzenli bir anlaşma bulunuyor. Neindorf ise yolcuların yaralandığı ya da zarar gördüğü bir olaydan haberdar olmadığını söyledi.