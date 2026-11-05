Havalimanını Onlarca Zehirli Yılan Bastı: Check-in Alanından Bekleme Salonuna Her Yerde Çıktılar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Avustralya'nın Kuzey Toprakları bölgesindeki Alice Springs Havalimanı'nda son haftalarda onlarca zehirli yılan görüldü. Yılanlar check-in alanından Qantas'ın özel yolcu salonuna kadar birçok noktada ortaya çıktı.
Detaylar 👇
Alice Springs Havalimanı'nda son haftalarda onlarca zehirli yılan yakalandı.
Terminal binasında yakalanan iki batı kahverengi yılanı, bölgenin en yaygın zehirli türü olarak biliniyor.
Havalimanı yönetimi, yılanların yılın bu döneminde çok hareketli olduğunu belirterek bölgeleri izlediklerini açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın