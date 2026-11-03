Adaya 4 Tavşan Bıraktılar: Sayıları 30 Milyonu Aşınca İki Ülke Mahkemelik Oldu
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Güney Amerika'nın en güney ucundaki Ateş Toprakları Adası'na 1936 yılında yalnızca 4 ada tavşanı bırakıldı. Sayıları 17 yılda 30 milyona ulaştı ve Şili ile Arjantin genelinde ekolojik krize yol açtı. Popülasyonun yeniden artması üzerine gündeme gelen kontrol yöntemleri ise yargıya taşındı.
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Yetiştirme amacıyla Porvenir yakınlarında bırakılan 4 tavşan, 17 yılda 30 milyona ulaştı.
Toprağı kazan ve filizlerle beslenen kemirgenler, bitki örtüsünü ve koyun otlaklarını tüketti.
Tilkiler ve virüs popülasyonu azalttı ancak sorun bitmedi, tavşanlar 2026'da yeniden iki ülkenin gündeminde.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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