Adaya 4 Tavşan Bıraktılar: Sayıları 30 Milyonu Aşınca İki Ülke Mahkemelik Oldu

Uzmanlar artan popülasyonu kontrol altına almak amacıyla ilk olarak 1951 yılında adaya doğal avcı sıfatıyla 24 adet Arjantin gri tilkisi getirdi ancak bu hamle beklenen sonucu vermedi. 1953 yılında ise tavşanlar üzerinde ölümcül etkiye sahip miksomatoz virüsü adaya taşındı. Bilimsel çalışmalara göre virüs, popülasyonun yaklaşık yüzde 99 oranında azalmasını sağladı. Buna karşın türün tamamı yok edilemedi ve hayatta kalan bireyler farklı bölgelerde üremeyi sürdürdü.

2026 yılı itibarıyla tavşanların yayılımı bölgede yeniden temel gündem maddelerinden biri haline geldi. Şili'nin Magallanes bölgesinde yaşayan bölge sakinleri, ekinlerin ve meraların tavşanlar nedeniyle ciddi tahribata uğradığını bildirdi. Sınırın Arjantin tarafındaki Tierra del Fuego eyaletinde ise popülasyon kontrolü amacıyla masaya yatırılan itlaf ve denetim yöntemleri yargıya taşınmış durumda ve taraflar arasındaki hukuki süreç devam ediyor.