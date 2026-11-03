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Adaya 4 Tavşan Bıraktılar: Sayıları 30 Milyonu Aşınca İki Ülke Mahkemelik Oldu

Adaya 4 Tavşan Bıraktılar: Sayıları 30 Milyonu Aşınca İki Ülke Mahkemelik Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 17:01
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Güney Amerika'nın en güney ucundaki Ateş Toprakları Adası'na 1936 yılında yalnızca 4 ada tavşanı bırakıldı. Sayıları 17 yılda 30 milyona ulaştı ve Şili ile Arjantin genelinde ekolojik krize yol açtı. Popülasyonun yeniden artması üzerine gündeme gelen kontrol yöntemleri ise yargıya taşındı.

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Yetiştirme amacıyla Porvenir yakınlarında bırakılan 4 tavşan, 17 yılda 30 milyona ulaştı.

Yetiştirme amacıyla Porvenir yakınlarında bırakılan 4 tavşan, 17 yılda 30 milyona ulaştı.

Ateş Toprakları Adası'nda 1930'lu yıllarda başlayan ada tavşanı krizi güncelliğini koruyor. 1936 yılında Şili sınırları içindeki Porvenir yakınlarında yetiştirilme amacıyla doğaya bırakılan 4 Avrupa ada tavşanı, bölgedeki geniş otlaklar ve yetersiz avcı baskısı nedeniyle kısa sürede yayıldı ve Patagonya tarihinin en büyük biyolojik istilalarından birine dönüştü.

Yılda birden fazla doğum yapabilen ve her batında çok sayıda yavru veren türün hızlı üreme kapasitesi, adadaki ekosistemi doğrudan etkiledi. 1953 yılı verilerine göre, ilk salımın üzerinden geçen 17 yılın ardından adadaki tavşan sayısının yaklaşık 30 milyona ulaştığı kaydedildi.

Toprağı kazan ve filizlerle beslenen kemirgenler, bitki örtüsünü ve koyun otlaklarını tüketti.

Toprağı kazan ve filizlerle beslenen kemirgenler, bitki örtüsünü ve koyun otlaklarını tüketti.

Toprağı kazarak yuvalar açan ve kökler ile taze filizlerle beslenen kemirgenler, bitki örtüsünün yenilenmesini engelledi.

Söz konusu durum, bölge ekonomisinin temel direklerinden olan koyun yetiştiriciliğinde otlakların yetersiz kalmasına ve hayvancılık sektörünün zarar görmesine yol açtı.

Tilkiler ve virüs popülasyonu azalttı ancak sorun bitmedi, tavşanlar 2026'da yeniden iki ülkenin gündeminde.

Tilkiler ve virüs popülasyonu azalttı ancak sorun bitmedi, tavşanlar 2026'da yeniden iki ülkenin gündeminde.

Uzmanlar artan popülasyonu kontrol altına almak amacıyla ilk olarak 1951 yılında adaya doğal avcı sıfatıyla 24 adet Arjantin gri tilkisi getirdi ancak bu hamle beklenen sonucu vermedi. 1953 yılında ise tavşanlar üzerinde ölümcül etkiye sahip miksomatoz virüsü adaya taşındı. Bilimsel çalışmalara göre virüs, popülasyonun yaklaşık yüzde 99 oranında azalmasını sağladı. Buna karşın türün tamamı yok edilemedi ve hayatta kalan bireyler farklı bölgelerde üremeyi sürdürdü.

2026 yılı itibarıyla tavşanların yayılımı bölgede yeniden temel gündem maddelerinden biri haline geldi. Şili'nin Magallanes bölgesinde yaşayan bölge sakinleri, ekinlerin ve meraların tavşanlar nedeniyle ciddi tahribata uğradığını bildirdi. Sınırın Arjantin tarafındaki Tierra del Fuego eyaletinde ise popülasyon kontrolü amacıyla masaya yatırılan itlaf ve denetim yöntemleri yargıya taşınmış durumda ve taraflar arasındaki hukuki süreç devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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