Zemini 70,7 Dereceyi Gören Lut Çölü: Dünyanın En Sıcak Yüzeyinde Hayat Nasıl Sürüyor?
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1. Adı Bile Farsçada Boş Demek
2. Uydular 2005'te Burada 70,7 Derece Ölçtü
3. Yeni Ölçümler Rekoru 80,8 Dereceye Taşıdı
4. Rüzgârın Yonttuğu Sırtlar Mars'takilere Benziyor
5. Bu Çölde Hayat Var, Yalnız Yemeği Dışarıdan Geliyor
6. UNESCO Onu 2016'da İstanbul'da Listeye Aldı
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