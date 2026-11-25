Çölün iç kısmında bitki neredeyse yok, hayvan ise var. Stuttgart Doğa Tarihi Müzesi'nden araştırmacıların 2021'de yayımladığı çalışma, çölün en sıcak çekirdeğinde yaşayan Misonne'nin örümcek gekolarını inceledi. Altı kertenkelenin midesinden 94 türe ait DNA çıktı ve bunların yaklaşık yüzde 81'i çevredeki ılıman bölgelerden göç eden sinek, güve, eşek arısı gibi uçan böceklerdi. Gekolar, çölü çevresine bağlayan bu besin zinciri sayesinde ayakta kalıyor. 2020'de de çölün güneyindeki mevsimlik küçük bir gölde bilime yeni bir tatlı su kabuklusu tanıtıldı: Phallocryptus fahimii. Lut'ta sudaki yaşam çok kısıtlı olduğu için araştırmacılar bu bulguyu ayrıca nadir sayıyor.