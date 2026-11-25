Göz Kapağı Ameliyatı Olduğu Konuşulan Jennifer Lawrence İddialara Tek Paylaşımla Yanıt Verdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yüzündeki değişimle haftalardır konuşulan Jennifer Lawrence, göz kapağı estetiği iddialarına sessiz kalmadı. Oscar ödüllü oyuncu, makyaj sanatçısı Shayna Goldberg'in paylaşımını kendi hesabında yeniden paylaştı ve göz kapağı ameliyatını onun yaptığını yazdı. Böylece konuşulan değişimin arkasında bir cerrah değil, makyaj olduğunu esprili bir dille anlattı.
Jennifer Lawrence'ın göz kapağı tartışması The Cut çekimleriyle alevlenmişti.
Makyaj sanatçısının paylaşımına "Göz kapağı ameliyatımı o yaptı" notunu düştü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın