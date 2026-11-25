Yüzündeki değişimle haftalardır konuşulan Jennifer Lawrence, göz kapağı estetiği yaptırdığı iddialarına sessiz kalmadı. Oscar ödüllü oyuncu, yanıtını bir röportajla değil, makyaj sanatçısının paylaşımı üzerinden esprili bir dille verdi.

36 yaşındaki oyuncunun The Cut için verdiği pozlar ekim sonunda yayınlanınca, sosyal medya kullanıcıları özellikle göz çevresindeki değişime odaklandı. Bazı kullanıcılar Lawrence'ı tanımakta zorlandığını yazarken bazıları da farkın makyaj, ışık ve rötuştan kaynaklanabileceğini savundu.

Tartışma kısa sürede magazin basınına da taşındı. Page Six'e konuşan estetik cerrahları, üst göz kapağı estetiği ve kaş kaldırma işlemlerinin bu görünümü açıklayabileceğini öne sürdü. Cerrahlara göre bu işlemlerin toplam maliyeti 30 bin dolara kadar çıkabiliyordu. Lawrence ise o dönemde bu iddiaları doğrulamamıştı.

The Cut röportajında ise oyuncu, ikinci doğumunun ardından meme dikleştirme ameliyatı yaptırdığını açık yüreklilikle anlatmıştı. Ancak yüzüne yönelik bir operasyondan söz etmemişti.