Hülya Avşar Kayınvalide Oluyor: Kızı Zehra'ya Londra'da Evlilik Teklifi Geldi!
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Hülya Avşar'ın 28 yaşındaki kızı Zehra Çilingiroğlu, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu iş insanı Mürsel Kaya'dan evlilik teklifi aldı. Teklif, çiftin hafta sonu gittiği Londra tatilinde geldi. Kulis bilgisine göre aileler aralıkta bir araya gelecek ve isteme töreninde nişan yüzükleri de takılacak. Çiftin gelecek yaz evlenmeyi planladığı öne sürüldü.
KAYNAK: Sabah
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'na Londra'da evlilik teklifi!
İsteme ve nişanın aralık ayında aynı törende yapılacağı öne sürüldü.
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