Teklifin ardından iki aile arasında hazırlıklar da başladı. Kulislerden aktarılan bilgilere göre aileler önümüzdeki ay, yani aralıkta bir araya gelecek. İsteme töreninde nişan yüzüklerinin de takılacağı iddia edildi.

Böylece Hülya Avşar kayınvalide olmaya bir adım daha yaklaşmış olacak. Üstelik çiftin düğün tarihi için de bir plan olduğu konuşuluyor: Zehra Çilingiroğlu ile Mürsel Kaya'nın gelecek yaz evlenmeyi planladığı öne sürüldü.

Ancak isteme tarihi ve törenin nerede yapılacağı henüz netlik kazanmadı. Aileden de konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.