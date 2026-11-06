Orduları İçin Genetiği Değiştirilmiş Köpekler Üretiyorlar: Özel Ekipmanları Olacak

Warhound'un ordu için genetik müdahaleden geçirilmiş köpekler üretmeyi planladığı proje, 200 milyon dolarlık yatırımla hayata geçiriliyor. Köpeklerin daha sağlıklı, hızlı ve çevik olması hedefleniyor. Projeye Colossal Biosciences'ın kurucusu Ben Lamm ile Anduril'in kurucusu Palmer Luckey öncülük ediyor.

Luckey, girişimde ortak olarak yer alıyor ancak kendisinin ve Anduril'in şirkette hissesi bulunmuyor. Colossal Biosciences ise girişimin hissedarları arasında. Şirketin CEO'luk görevini daha önce Palantir'de çalışan David Spirk üstleniyor.