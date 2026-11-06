Orduları İçin Genetiği Değiştirilmiş Köpekler Üretiyorlar: Özel Ekipmanları Olacak
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ABD merkezli Warhound adlı girişim, ordu için genetiği değiştirilmiş köpekler üretmeye hazırlanıyor. Bilim insanları köpeklerin hızını, çevikliğini ve koku alma duyusunu geliştirmeyi hedeflerken, görev sırasında kullanmaları için özel zırh ve ekipmanlar da tasarlanıyor. İlk köpeklerin doğacağı tarih de belli oldu.
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Kaynak: TechCrunch
Colossal Biosciences'ın kurucusu Ben Lamm ile Anduril'in kurucusu Palmer Luckey'nin öncülüğündeki projeye 200 milyon dolar yatırım yapıldı.
Warhound, başarılı çalışma köpeklerinden alınan hücre örnekleri üzerinde gen düzenleme çalışmalarına başladı.
İlk genetiği değiştirilmiş köpeklerin 2027 yılının başlarında dünyaya gelmesi bekleniyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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