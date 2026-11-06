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Orduları İçin Genetiği Değiştirilmiş Köpekler Üretiyorlar: Özel Ekipmanları Olacak

Orduları İçin Genetiği Değiştirilmiş Köpekler Üretiyorlar: Özel Ekipmanları Olacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.11.2026 - 11:25
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ABD merkezli Warhound adlı girişim, ordu için genetiği değiştirilmiş köpekler üretmeye hazırlanıyor. Bilim insanları köpeklerin hızını, çevikliğini ve koku alma duyusunu geliştirmeyi hedeflerken, görev sırasında kullanmaları için özel zırh ve ekipmanlar da tasarlanıyor. İlk köpeklerin doğacağı tarih de belli oldu.

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Kaynak: TechCrunch

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Colossal Biosciences'ın kurucusu Ben Lamm ile Anduril'in kurucusu Palmer Luckey'nin öncülüğündeki projeye 200 milyon dolar yatırım yapıldı.

Colossal Biosciences'ın kurucusu Ben Lamm ile Anduril'in kurucusu Palmer Luckey'nin öncülüğündeki projeye 200 milyon dolar yatırım yapıldı.

Warhound'un ordu için genetik müdahaleden geçirilmiş köpekler üretmeyi planladığı proje, 200 milyon dolarlık yatırımla hayata geçiriliyor. Köpeklerin daha sağlıklı, hızlı ve çevik olması hedefleniyor. Projeye Colossal Biosciences'ın kurucusu Ben Lamm ile Anduril'in kurucusu Palmer Luckey öncülük ediyor.

Luckey, girişimde ortak olarak yer alıyor ancak kendisinin ve Anduril'in şirkette hissesi bulunmuyor. Colossal Biosciences ise girişimin hissedarları arasında. Şirketin CEO'luk görevini daha önce Palantir'de çalışan David Spirk üstleniyor.

Warhound, başarılı çalışma köpeklerinden alınan hücre örnekleri üzerinde gen düzenleme çalışmalarına başladı.

Warhound, başarılı çalışma köpeklerinden alınan hücre örnekleri üzerinde gen düzenleme çalışmalarına başladı.

Lamm'ın Wired'a verdiği bilgiye göre Warhound, ilk köpek grubundan alınan hücre örnekleri üzerinde gen düzenleme çalışmalarına başladı. Örnekler, ABD'de askeri birlikler, polis teşkilatları ve acil müdahale ekipleri tarafından kullanılan başarılı çalışma köpeklerinden toplanıldı. Bu köpeklerin büyük bölümünü Belçika Malinois ırkı oluşturuyor. Bilim insanları, genetik değişikliklerin ardından bu hayvanları klonlayarak yeni nesil görev köpekleri yetiştirmeyi planlıyor.

Projenin ilk aşamasında köpeklerin daha güçlü olmasından önce sağlık sorunlarına odaklanılıyor. Bilim insanları, bazı ırklarda sık görülen kalça displazisi ve belirli kanser türlerine yakalanma riskini azaltmak için genetik müdahaleler yapacak. Lamm, ilerleyen aşamalarda köpeklerin hız, çeviklik ve koku alma duyusu gibi özelliklerinin de geliştirilebileceğini belirtiyor.

İlk genetiği değiştirilmiş köpeklerin 2027 yılının başlarında dünyaya gelmesi bekleniyor.

İlk genetiği değiştirilmiş köpeklerin 2027 yılının başlarında dünyaya gelmesi bekleniyor.

Projenin ortaklarından Anduril, köpeklerin görev sırasında kullanacağı koruyucu ekipmanları ve bu donanımları destekleyen yazılımları tasarlayacak. Gözlükler, özel yelekler ve vücut zırhları geliştirilmesi planlanan ürünler arasında yer alıyor.

Warhound, genetik müdahaleden geçirilen ilk köpek grubunun 2027 yılının başlarında dünyaya gelmesini bekliyor. Doğumların ardından özel eğitimlerden geçirilecek köpeklerin bomba tespiti, arama kurtarma ve askeri operasyonlar gibi görevlerde kullanılması planlanıyor. Ancak genetik müdahalelerle fiziksel ve duyusal özellikleri değiştirilmiş köpeklerin sahada nasıl performans göstereceği henüz bilinmiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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