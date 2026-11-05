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Önünden Geçen Arabaları Eriten Gökdelenin Sırrı Çözüldü: Şehrin Kabusuydu

Önünden Geçen Arabaları Eriten Gökdelenin Sırrı Çözüldü: Şehrin Kabusuydu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 10:50
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Londra'nın finans bölgesindeki 20 Fenchurch Street binası, kaldırıma park edilen otomobilleri eritmesiyle meşhurdu. Olayların ardından yapılan bilgisayar simülasyonları, bina cephesinden yansıyan güneş ışınlarının sokakta ne kadar güçlü bir ısı oluşturabildiğini ortaya koydu.

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Walkie Talkie lakaplı binanın içbükey ve yüksek yansıtıcılığı olan cephesi, güneş ışınlarını sokaktaki dar bir alanda topluyordu.

Walkie Talkie lakaplı binanın içbükey ve yüksek yansıtıcılığı olan cephesi, güneş ışınlarını sokaktaki dar bir alanda topluyordu.

20 Fenchurch Street binası, 2013'te kaldırıma park edilen bir otomobili adeta eritti. Binanın içbükey ve yüksek oranda yansıtıcı cephesi, güneş ışınlarını yakalayıp sokaktaki bir noktada yoğunlaştırdı. Güneşin konumuna göre yer değiştiren bu ışın yoğun radyasyon ve sıcaklık üretti.

Olay sırasında halılar yandı, şehirde çalışanlar ise sokakta yumurta pişirdi.

Imperial College London'dan araştırmacılar, ışının gücünü bilgisayar simülasyonlarıyla yeniden hesapladı.

Imperial College London'dan araştırmacılar, ışının gücünü bilgisayar simülasyonlarıyla yeniden hesapladı.

Imperial College London Makine Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Guillermo Rein ve ekibi, binanın ve çevresindeki yapıların geometrisini bilgisayar ortamında yeniden oluşturdu. Ekip ayrıca bulut oluşumu, hava durumu ve güneşin gökyüzündeki konumu gibi o günün iklim koşullarını da simülasyona dahil etti.

Sonuçlara göre ışın en güçlü olduğu anda Londra'daki herhangi bir normal sokakta görülen radyasyonun 15 katına kadar çıktı. Bu değer, insan cildinin 30 dakika boyunca zarar görmeden dayanabileceği miktarın yaklaşık iki katına denk geliyordu. Çalışma, 22 Kasım 2018'de Journal of Building Performance Simulation dergisinde yayımlandı.

Bulutlar ve ışının yolu olası bir faciayı önlerken, bina sonradan gölgelendirildi.

Bulutlar ve ışının yolu olası bir faciayı önlerken, bina sonradan gölgelendirildi.

Prof. Dr. Rein'e göre ışın en güçlü olduğu sırada sokak seviyesine değil, çatılara düşüyordu. Günün geri kalanında ise bulutlar ışının gücünü kırdı. Simülasyonlar, en kötü senaryoda yoğunluğun insanların cildine ve gözlerine zarar verebileceğini, yakındaki dairelerdeki eşyaları kavurabileceğini gösterdi.

Olayın ardından binanın tasarımcısı orijinal cepheyi değiştirdi ve zararın tekrarlanmaması için gölgelendirme ekledi. Araştırmacılar, çalışmanın özellikle kalabalık şehirlerde yansıtma özelliği yüksek binalar tasarlayan mimarlara yol gösterebileceğini belirtiyor.

Görsel: Sky News

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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