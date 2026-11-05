Önünden Geçen Arabaları Eriten Gökdelenin Sırrı Çözüldü: Şehrin Kabusuydu
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Londra'nın finans bölgesindeki 20 Fenchurch Street binası, kaldırıma park edilen otomobilleri eritmesiyle meşhurdu. Olayların ardından yapılan bilgisayar simülasyonları, bina cephesinden yansıyan güneş ışınlarının sokakta ne kadar güçlü bir ısı oluşturabildiğini ortaya koydu.
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Walkie Talkie lakaplı binanın içbükey ve yüksek yansıtıcılığı olan cephesi, güneş ışınlarını sokaktaki dar bir alanda topluyordu.
Imperial College London'dan araştırmacılar, ışının gücünü bilgisayar simülasyonlarıyla yeniden hesapladı.
Bulutlar ve ışının yolu olası bir faciayı önlerken, bina sonradan gölgelendirildi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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