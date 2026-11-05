Önünden Geçen Arabaları Eriten Gökdelenin Sırrı Çözüldü: Şehrin Kabusuydu

Imperial College London Makine Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Guillermo Rein ve ekibi, binanın ve çevresindeki yapıların geometrisini bilgisayar ortamında yeniden oluşturdu. Ekip ayrıca bulut oluşumu, hava durumu ve güneşin gökyüzündeki konumu gibi o günün iklim koşullarını da simülasyona dahil etti.

Sonuçlara göre ışın en güçlü olduğu anda Londra'daki herhangi bir normal sokakta görülen radyasyonun 15 katına kadar çıktı. Bu değer, insan cildinin 30 dakika boyunca zarar görmeden dayanabileceği miktarın yaklaşık iki katına denk geliyordu. Çalışma, 22 Kasım 2018'de Journal of Building Performance Simulation dergisinde yayımlandı.