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Gizli Kamera Görüntüleri Ülkeyi Ayağa Kaldırdı: Avrupa Birliği'ne Yasaklama Çağrısı Yapıldı

Gizli Kamera Görüntüleri Ülkeyi Ayağa Kaldırdı: Avrupa Birliği'ne Yasaklama Çağrısı Yapıldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 14:51
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Danimarka hükümeti, hızlı büyüyen 'turbo tavuklar' için ülke genelinde yasak hazırlığına başladı ve aynı yasağın tüm Avrupa'da uygulanmasını istedi. Atılan bu adım, ülkenin büyük tavuk üreticilerinden biri hakkında yasaları ihlal ettiği iddialarının ortaya çıkmasının ardından geldi.

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Kaynak: The Guardian

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Televizyonda yayımlanan belgesel, bir tavuk üreticisinin yasal karanlık süresinin yalnızca yarısını uyguladığını öne sürdü.

Televizyonda yayımlanan belgesel, bir tavuk üreticisinin yasal karanlık süresinin yalnızca yarısını uyguladığını öne sürdü.

Geçen hafta Danimarka kanalı TV2'de yayımlanan belgesele göre, üretici Christian Tvergaard tavukların daha fazla yem tüketmesini sağlamak amacıyla günlük zorunlu karanlık süresinin yalnızca yarısını uyguladı ve Danimarka yasalarını ihlal etti. Belgeselde Kuzey Yutland'daki bir kümeste gizli kamerayla çekilen görüntülere de yer verildi.

Tvergaard, TV2'ye yaptığı açıklamada bazı yanlış kararlar aldığını kabul etti. Aydınlatma programında ve kümesteki bazı iş akışlarında prosedürlerin ve görev çizelgesinin sıkılaştırıldığını söyledi.

Ross 308 cinsi tavuklar 33 günde yaklaşık 50 gramdan 2 kilograma ulaşıyor.

Ross 308 cinsi tavuklar 33 günde yaklaşık 50 gramdan 2 kilograma ulaşıyor.

'Turbo tavuk' olarak adlandırılan Ross 308 cinsi, Danimarka'da kümes hayvancılığında en yaygın kullanılan tür. Yalnızca 33 günde yaklaşık 50 gramdan 2 kilograma ulaşan bu tavukların hızlı büyümesi, kemiklerinde ve iç organlarında sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Diğer tavuk ırklarının aynı ağırlığa ulaşması ise 46 ila 63 gün sürüyor.

Danimarka Doğa ve Hayvan Refahından Sorumlu Bakanı Christian Rabjerg Madsen, vatandaşlara turbo tavuk satın almamaları çağrısında bulundu. Madsen, ülke genelinde bir yasak için çalışmak istediğini ancak bunun hukuki ve ekonomik açıdan incelenmesi gerektiğini belirtti. Bakan, önce ulusal düzeyde, ardından Avrupa Birliği genelinde yasak için çalışacaklarını ifade etti.

Teklif farklı partilerden destek görüyor, sektör temsilcileri ise yasağın ithal tavukları da kapsaması gerektiğini söylüyor.

Teklif farklı partilerden destek görüyor, sektör temsilcileri ise yasağın ithal tavukları da kapsaması gerektiğini söylüyor.

Yasak önerisi Danimarka'da farklı siyasi partilerden destek alarak güç kazanıyor. Ancak sektör temsilcileri, yasağın etkili olabilmesi için ithal tavukları da kapsaması gerektiği uyarısında bulunuyor. Tavuk üreticisi Danpo'nun CEO'su Klement Hinkbøl Ribergaard, yalnızca yerli üretimin yasaklanması halinde tüketicilerin ithal ürünlere yönelebileceğini ve hayvan refahının bundan fayda görmeyebileceğini söyledi.

Hayvan hakları kuruluşu Eurogroup for Animals'a göre AB'deki tavukların yüzde 95'i, mümkün olan en düşük maliyetle et elde etmek amacıyla yoğun üretim sistemlerinde yetiştiriliyor. Kuruluş bu durumun üreticiler arasında standartları aşağı çeken bir 'dibe doğru yarış' yarattığını belirtiyor. Danimarka'da hayvan refahı son aylarda gündemin başında yer aldı. Domuz yetiştiriciliği son genel seçim kampanyasına öyle damga vurdu ki seçimler 'domuz seçimleri' olarak anıldı. Ülkede vizon yetiştiriciliğinin de Ağustos 2029'a kadar sona ermesi öngörülüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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