Gizli Kamera Görüntüleri Ülkeyi Ayağa Kaldırdı: Avrupa Birliği'ne Yasaklama Çağrısı Yapıldı

Geçen hafta Danimarka kanalı TV2'de yayımlanan belgesele göre, üretici Christian Tvergaard tavukların daha fazla yem tüketmesini sağlamak amacıyla günlük zorunlu karanlık süresinin yalnızca yarısını uyguladı ve Danimarka yasalarını ihlal etti. Belgeselde Kuzey Yutland'daki bir kümeste gizli kamerayla çekilen görüntülere de yer verildi.

Tvergaard, TV2'ye yaptığı açıklamada bazı yanlış kararlar aldığını kabul etti. Aydınlatma programında ve kümesteki bazı iş akışlarında prosedürlerin ve görev çizelgesinin sıkılaştırıldığını söyledi.