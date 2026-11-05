Gizli Kamera Görüntüleri Ülkeyi Ayağa Kaldırdı: Avrupa Birliği'ne Yasaklama Çağrısı Yapıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Danimarka hükümeti, hızlı büyüyen 'turbo tavuklar' için ülke genelinde yasak hazırlığına başladı ve aynı yasağın tüm Avrupa'da uygulanmasını istedi. Atılan bu adım, ülkenin büyük tavuk üreticilerinden biri hakkında yasaları ihlal ettiği iddialarının ortaya çıkmasının ardından geldi.
Detaylar 👇
Kaynak: The Guardian
Televizyonda yayımlanan belgesel, bir tavuk üreticisinin yasal karanlık süresinin yalnızca yarısını uyguladığını öne sürdü.
Ross 308 cinsi tavuklar 33 günde yaklaşık 50 gramdan 2 kilograma ulaşıyor.
Teklif farklı partilerden destek görüyor, sektör temsilcileri ise yasağın ithal tavukları da kapsaması gerektiğini söylüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın