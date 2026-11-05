TCDD Genel Müdürü Açıkladı: Ankara-İstanbul Arası 3 Saat 30 Dakikaya İnecek

TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Komisyona yaptığı sunumda demir yolu hat uzunluğunun 10 bin 948 kilometreden yüzde 30 artışla 14 bin 272 kilometreye yükseldiğini söyledi. Sinyalli hat uzunluğu 2 bin 505 kilometreden 8 bin 772 kilometreye, elektrikli hat uzunluğu ise 2 bin 122 kilometreden 7 bin 627 kilometreye çıktı.

Yıllık demir yolu yük taşıma miktarı 14 milyon tondan 32 milyon tona ulaştı. Kurt, mevcut altyapıyla günlük 1551 trenin trafiğini yönettiklerini, 40 bin yüksek hızlı tren ve 40 bin konvansiyonel tren yolcusunun taşındığını aktardı.