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TCDD Genel Müdürü Açıkladı: Ankara-İstanbul Arası 3 Saat 30 Dakikaya İnecek

TCDD Genel Müdürü Açıkladı: Ankara-İstanbul Arası 3 Saat 30 Dakikaya İnecek

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 11:31
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TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nda TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2023 ve 2024 dönemi hesapları görüşüldü ve ibra edildi. TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, tamamlanacak tünellerle Ankara-İstanbul seyahat süresinin 3 saat 30 dakikaya ineceğini belirtti.

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Kaynak: AA

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TCDD Genel Müdürü Kurt, demir yolu hat uzunluğunun 10 bin 948 kilometreden 14 bin 272 kilometreye çıktığını bildirdi.

TCDD Genel Müdürü Kurt, demir yolu hat uzunluğunun 10 bin 948 kilometreden 14 bin 272 kilometreye çıktığını bildirdi.

TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Komisyona yaptığı sunumda demir yolu hat uzunluğunun 10 bin 948 kilometreden yüzde 30 artışla 14 bin 272 kilometreye yükseldiğini söyledi. Sinyalli hat uzunluğu 2 bin 505 kilometreden 8 bin 772 kilometreye, elektrikli hat uzunluğu ise 2 bin 122 kilometreden 7 bin 627 kilometreye çıktı.

Yıllık demir yolu yük taşıma miktarı 14 milyon tondan 32 milyon tona ulaştı. Kurt, mevcut altyapıyla günlük 1551 trenin trafiğini yönettiklerini, 40 bin yüksek hızlı tren ve 40 bin konvansiyonel tren yolcusunun taşındığını aktardı.

Bilecik ve Doğançay'daki tünellerin tamamlanmasıyla Ankara-İstanbul arası yolculuk kısalacak.

Bilecik ve Doğançay'daki tünellerin tamamlanmasıyla Ankara-İstanbul arası yolculuk kısalacak.

Kurt, Ankara ile İstanbul arasındaki yaklaşık 530 kilometrelik hattın yaklaşık yüzde 80'inde tren işletmeciliğinin 250 kilometre hıza uygun yapıldığını söyledi. Bilecik'te devam eden tünel inşaatında delme işlemlerinin tamamlandığını belirten Kurt, bu tünelin hizmete girmesiyle seyahat süresinin 9 dakika kısalacağını kaydetti.

Doğançay Ripajı Projesi'nde 13 kilometrelik bir dağın delindiğini ifade eden Kurt, iki tünelin toplam uzunluğunun yaklaşık 7 bin 600 metre olduğunu ve yalnızca 350 metrelik kısmın kaldığını aktardı. Bu tünellerin tamamlanmasıyla yolculuğun yaklaşık 19 dakika daha kısalıp 3 saat 30 dakikaya ineceği belirtildi.

Halkalı-Kapıkule Hattı'nın tamamlanmasıyla yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek.

Halkalı-Kapıkule Hattı'nın tamamlanmasıyla yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek.

Kurt, 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimini tamamlayıp hizmete açtıklarını hatırlattı. Devam eden 76 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule-Halkalı kesimleri de bitince yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek.

Kurt ayrıca elektrifikasyon sistemlerinde yerlilik oranının yüzde 10'dan yüzde 95'e, demir yolu üstyapısında ise yüzde 11'den yüzde 95'e yükseldiğini bildirdi. Genel Müdürlüğün kar elde etmekten önce makro ekonomiyi önceliklendirdiğini, sosyal, stratejik ve askeri faydayı dikkate aldığını da vurguladı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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