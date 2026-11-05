TCDD Genel Müdürü Açıkladı: Ankara-İstanbul Arası 3 Saat 30 Dakikaya İnecek
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TCDD Genel Müdürü Kurt, demir yolu hat uzunluğunun 10 bin 948 kilometreden 14 bin 272 kilometreye çıktığını bildirdi.
Bilecik ve Doğançay'daki tünellerin tamamlanmasıyla Ankara-İstanbul arası yolculuk kısalacak.
Halkalı-Kapıkule Hattı'nın tamamlanmasıyla yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın