Pazarcılar Sırrını Açıkladı: Mandalinanın Tatlı mı Ekşi mi Olduğunu Anlamanın En Kolay Yolu

Pazardan ya da marketten alınan mandalinalardan dışarıdan parlak ve kusursuz görünenler her zaman aynı lezzette çıkmayabiliyor. Rengine kanılarak alınan mandalinalar ekşi çıkabilirken, görünüşü sıradan olanlar bal gibi bir tat sunabiliyor.

Koyu turuncu mandalinaların daha tatlı olduğu düşünülse de meyvenin türü ve yetiştiği bölge kabuk rengini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle açık renkli ya da hafif yeşilimsi mandalinalar da gayet sulu ve tatlı olabiliyor.