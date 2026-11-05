Pazarcılar Sırrını Açıkladı: Mandalinanın Tatlı mı Ekşi mi Olduğunu Anlamanın En Kolay Yolu
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Kış sofralarının vazgeçilmez meyvesi mandalina tezgahlardaki yerini alırken, tüketicilerin en büyük merakı tatlı ve sulu olanı seçebilmek oluyor. Pazarcılara göre ise en turuncu mandalinayı almak her zaman en tatlısını bulmak anlamına gelmiyor.
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Mandalina seçerken sadece rengine bakmak, çoğu zaman beklenmedik bir ekşi tada yol açıyor.
Aynı boydaki iki meyveden daha ağır olanın su oranı ve lezzeti genellikle daha yüksek oluyor.
Doğru seçilen mandalina, C vitamini içeriğiyle de kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri sayılıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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