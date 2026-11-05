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Pazarcılar Sırrını Açıkladı: Mandalinanın Tatlı mı Ekşi mi Olduğunu Anlamanın En Kolay Yolu

Pazarcılar Sırrını Açıkladı: Mandalinanın Tatlı mı Ekşi mi Olduğunu Anlamanın En Kolay Yolu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 09:46
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Kış sofralarının vazgeçilmez meyvesi mandalina tezgahlardaki yerini alırken, tüketicilerin en büyük merakı tatlı ve sulu olanı seçebilmek oluyor. Pazarcılara göre ise en turuncu mandalinayı almak her zaman en tatlısını bulmak anlamına gelmiyor.

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Mandalina seçerken sadece rengine bakmak, çoğu zaman beklenmedik bir ekşi tada yol açıyor.

Mandalina seçerken sadece rengine bakmak, çoğu zaman beklenmedik bir ekşi tada yol açıyor.

Pazardan ya da marketten alınan mandalinalardan dışarıdan parlak ve kusursuz görünenler her zaman aynı lezzette çıkmayabiliyor. Rengine kanılarak alınan mandalinalar ekşi çıkabilirken, görünüşü sıradan olanlar bal gibi bir tat sunabiliyor.

Koyu turuncu mandalinaların daha tatlı olduğu düşünülse de meyvenin türü ve yetiştiği bölge kabuk rengini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle açık renkli ya da hafif yeşilimsi mandalinalar da gayet sulu ve tatlı olabiliyor.

Aynı boydaki iki meyveden daha ağır olanın su oranı ve lezzeti genellikle daha yüksek oluyor.

Aynı boydaki iki meyveden daha ağır olanın su oranı ve lezzeti genellikle daha yüksek oluyor.

Pazarcıların önerdiği yöntem, aynı büyüklükteki iki mandalinayı elinize alıp tartmak. Daha ağır gelen meyvenin su oranı ve lezzeti her zaman daha yüksek oluyor. İçi boş gibi duran hafif meyveler ise suyunu kaybetmiş sayılıyor.

Sap kısmına yaklaşıldığında belirgin bir narenciye kokusu veren ve aşırı sert olmayan mandalinalar ise olgunluğunu kanıtlıyor. Satsuma gibi türlerde kabuk gevşek olurken, diğer çeşitlerde kabuk meyveye daha sıkı tutunuyor.

Doğru seçilen mandalina, C vitamini içeriğiyle de kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri sayılıyor.

Doğru seçilen mandalina, C vitamini içeriğiyle de kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri sayılıyor.

Yüksek C vitamini içeriğinin bağışıklık sistemini güçlendirerek kış hastalıklarına karşı koruyucu olabildiği belirtiliyor. Meyvenin hücre yenilenmesini ve kolajen üretimini desteklediği, lifli yapısıyla bağırsak sağlığına katkı sağladığı ifade ediliyor.

Düşük kalorili yapısı diyet yapanlar için avantaj sağlarken, A vitamini göz sağlığına, potasyum ise tansiyonun dengelenmesine katkıda bulunuyor. Flavonoidlerin de bazı hastalıkların riskinin azaltılmasına yardımcı olabildiği aktarılıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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