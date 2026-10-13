İçerik Üreticisi Efsun Samancı Manifest'in Şarkısındaki "Tralala"nın Anlamını Anlattı

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Manifest'in geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk İngilizce şarkısı TRALALA, kısa sürede dünya müzik listelerine girerek en çok konuşulan müzik gündemlerinden biri oldu. Ünlü yabancı grupları geride bırakan şarkının her bir detayı dikkat çekti elbette. En çok da 'Tralala'nın aslında ne anlama geldiği merak konusu oldu.
İçerik üreticisi Efsun Samancı, şarkıdaki 'Tralala'nın Amerika'da şarkılarda sıkça başvurulan bir sansür yöntemi olduğunu söyleyerek Pussycat Dolls'un 'Beep' şarkısından örnekler verdi. Samancı şarkıyı ve anlamını detaylıca ele aldı.
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"Benim 'Tralala'mdan' gözünü ayıramıyorsun."
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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