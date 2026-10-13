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İçerik Üreticisi Efsun Samancı Manifest'in Şarkısındaki "Tralala"nın Anlamını Anlattı

İçerik Üreticisi Efsun Samancı Manifest'in Şarkısındaki "Tralala"nın Anlamını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.10.2026 - 16:27 Son Güncelleme: 13.10.2026 - 16:43

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Manifest'in geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk İngilizce şarkısı TRALALA, kısa sürede dünya müzik listelerine girerek en çok konuşulan müzik gündemlerinden biri oldu. Ünlü yabancı grupları geride bırakan şarkının her bir detayı dikkat çekti elbette. En çok da 'Tralala'nın aslında ne anlama geldiği merak konusu oldu.

İçerik üreticisi Efsun Samancı, şarkıdaki 'Tralala'nın Amerika'da şarkılarda sıkça başvurulan bir sansür yöntemi olduğunu söyleyerek Pussycat Dolls'un 'Beep' şarkısından örnekler verdi. Samancı şarkıyı ve anlamını detaylıca ele aldı. 

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"Benim 'Tralala'mdan' gözünü ayıramıyorsun."

"Benim 'Tralala'mdan' gözünü ayıramıyorsun."

Radyo ve televizyonda çalınan şarkıların büyük bölümünün, küfür ya da müstehcen ifadeler içeren hallerinden arındırılmış 'temiz' versiyonları bulunuyor. Bu temizlik ise çoğunlukla ifadenin yerine bir bip sesi koyarak, sessizlik bırakarak ya da başka bir kelime yerleştirerek yapılıyor.

Pussycat Dolls'un 2006 yılında ve will.i.am ile seslendirdiği 'Beep' şarkısı ise bu yöntemi şarkının esprisine dönüştüren parçalardan biri. Erkeklerin kadınlara yönelik yüzeysel bakışını taşlayan şarkıda sansürlenmiş sözler, konunun ta kendisi oluyor. 'Bir erkeğin aklının sadece (BEEP) olması ne komik' ve 'Çok zekisin ama ben senin (BEEP) bakıyorum' gibi dizelerde söylenmeyen kelime, dinleyicinin zihninde tamamlanıyor. Yani Manifest'in 'Can't get your eyes off my, um, tra-la-la' dizesinde de 'tra-la-la' aynı boşluğu dolduruyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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