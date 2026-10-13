İçerik Üreticisi Efsun Samancı Manifest'in Şarkısındaki "Tralala"nın Anlamını Anlattı

Manifest'in geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk İngilizce şarkısı TRALALA, kısa sürede dünya müzik listelerine girerek en çok konuşulan müzik gündemlerinden biri oldu. Ünlü yabancı grupları geride bırakan şarkının her bir detayı dikkat çekti elbette. En çok da 'Tralala'nın aslında ne anlama geldiği merak konusu oldu.

İçerik üreticisi Efsun Samancı, şarkıdaki 'Tralala'nın Amerika'da şarkılarda sıkça başvurulan bir sansür yöntemi olduğunu söyleyerek Pussycat Dolls'un 'Beep' şarkısından örnekler verdi. Samancı şarkıyı ve anlamını detaylıca ele aldı.

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