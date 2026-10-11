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Dizilerdeki Adana Ağzını Uyduruk Bulan Bir İçerik Üreticisi Gerçek Çukurova Ağzının Kurallarını Anlattı

Dizilerdeki Adana Ağzını Uyduruk Bulan Bir İçerik Üreticisi Gerçek Çukurova Ağzının Kurallarını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.10.2026 - 11:29 Son Güncelleme: 11.10.2026 - 12:13

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Dizilerde ve filmlerde kullanılan yöresel ağızlar genel olarak tartışma konusu oluyor bildiğiniz üzere. Bir oyuncu o konuşma biçimine ne kadar çalışırsa çalışsın, dilin inceliklerine tam olarak hakim olamıyor. Bu da , özellikle o yörenin insanının kulağını tırmalıyor haliyle. Son dönemde en çok konuşulan da dizilerde kullanılan 'Adana' ağzı

'kept.ins' isimli kullanıcı, televizyonda yapılan Adana şivesinin oldukça kötü olduğunu söyleyerek Çukurova ağzını ünlülerden ünsüzlere kadar tek tek incelediği bir video paylaştı. 'Çukurova ağzını yapamıyorsunuz' diyen kullanıcının verdiği örnekler izleyenleri hem güldürdü hem de özellikle Anadalılardan tam not aldı. 

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Peki Adana ağzı tam olarak nasıl konuşuluyor?

Peki Adana ağzı tam olarak nasıl konuşuluyor?

Adana ağzının en dikkat çekici özelliklerinden biri şimdiki zaman eki. Standart Türkçedeki '-yor' eki Adana'da 'u' ile 'ü' arasında bir sesle söyleniyor ve 'geliyür, gidiyür' gibi bir tınıya dönüşüyor. Bu ek tekil şahıslarla kullanılırken, 'Otobüsle geliriz' gibi cümlelerde birinci tekil şahıs yerine çoğu zaman birinci çoğul şahıs tercih ediliyor.

Ünsüzlerde de belirgin farklar var. Kelime sonlarındaki 'k' seslerinde aspirasyon, yani nefesli bir söyleyiş duyuluyor ve 'gidiyoruk' gibi kullanımlar bu yüzden 'gidiyorukh' şeklinde çıkıyor. Özellikle 'a', 'o', 'u', 'ı' gibi arka ünlülerden önce gelen 'k' sesleri ise ötümlüleşerek 'g' sesine yaklaşıyor. 'Kardaş' kelimesinin 'gardaş' olarak söylenmesi bunun en bilinen örneği. Bazı kelimeler velarizasyona uğrarken bazı durumlarda ötümsüzleşme, yani devoicing de görülüyor. Dizilerde yapılan taklitlerin tutmamasının nedeni de tam olarak bu ince ses ve ek farkları. Adana ağzı, birkaç kelimeyi farklı söyleyerek taklit edilemeyecek kadar katmanlı bir yapıya sahip.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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