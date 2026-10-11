Dizilerdeki Adana Ağzını Uyduruk Bulan Bir İçerik Üreticisi Gerçek Çukurova Ağzının Kurallarını Anlattı

Dizilerde ve filmlerde kullanılan yöresel ağızlar genel olarak tartışma konusu oluyor bildiğiniz üzere. Bir oyuncu o konuşma biçimine ne kadar çalışırsa çalışsın, dilin inceliklerine tam olarak hakim olamıyor. Bu da , özellikle o yörenin insanının kulağını tırmalıyor haliyle. Son dönemde en çok konuşulan da dizilerde kullanılan 'Adana' ağzı

'kept.ins' isimli kullanıcı, televizyonda yapılan Adana şivesinin oldukça kötü olduğunu söyleyerek Çukurova ağzını ünlülerden ünsüzlere kadar tek tek incelediği bir video paylaştı. 'Çukurova ağzını yapamıyorsunuz' diyen kullanıcının verdiği örnekler izleyenleri hem güldürdü hem de özellikle Anadalılardan tam not aldı.

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