Bir İçerik Üreticisi İç Anadolu'da Sıkça Duyulan "Deli Soyka" Tabirindeki Soyka Kelimesinin Kökenini Anlattı

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Anadolu ağızları, artık pek çoğumuz günlük yaşamda kullanmasa da ülkemiz için zengin birer dil mirası. Her bir bölgenin insanının konuşma biçimi kendine has bir ritme, kelimelere ve harf kullanımına sahip. Tüm bu ağızlar ülkemizin renkleri elbette. Günlük yaşamımızda kullanmasak da pek çoğumuz kendi yöremize ait kelimeleri biliyoruz. Fakat bir kelimeyi hayatımız boyunca defalarca büyüklerimizden duyup kökenini hiç merak etmediğimiz de oluyor.
'yaseminssnli' isimli içerik üreticisi, başta Çukurova olmak üzere Anadolu'nun pek çok yerinde yaşayanların mutlaka duyduğu 'soyka' kelimesinin anlamını ve nereden türediğini anlattı.
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Peki soyka kelimesi nereden geliyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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