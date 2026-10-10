Bir İçerik Üreticisi İç Anadolu'da Sıkça Duyulan "Deli Soyka" Tabirindeki Soyka Kelimesinin Kökenini Anlattı

Derleme Sözlüğü ve ağız araştırmalarına göre soyka, Anadolu ağızlarında hayırsız, belalı, kötü ve yaramaz anlamlarında hem kişiler hem de nesneler için kullanılabiliyor. Adana ağzında ise 'işe yaramaz' ve 'lanet şey' anlamlarıyla 'deli soyka' biçiminde kullanıldığı belgelenmiş.

Kelimenin kökeni ise tahmin edilenden çok daha eski. Tarihi metinlerde 'soymak, hırsızlık etmek' ve '(derisini) yüzmek, çıkarmak' anlamlarında verilen soy- fiili, Türkçe kelime türetme yollarına uygun olarak -gA ekiyle isim yapılmış ve soyka haline gelmiş. Yani soyka, Türkçe soy- fiilinden türemiş yerli bir kelime. Tarihi metinlerde 'elbise, giysi' anlamında da kullanılan kelimenin bu anlamı, ölümle ilgili eski bir geleneğe dayanıyor. Ölen birinin ardından yas tutulurken ölünün kıyafetleri ortaya yığılıyor, fakir ve yoksul kişiler de bu yığından istediklerini alıyor. İşte bu kıyafet yığınına 'soyka' adı veriliyor. Anadolu ağızlarında kelime zamanla 'kötü' ve 'değersiz, hayırsız' gibi anlamlara doğru genişlemiş.

Üstelik karıştırılan başka bir soyka daha var. Tüyleri alacalı küçük bir karga türünü anlatan soyka ise Bulgarcadan Türkçeye geçmiş. Yani ikisi köken bakımından aynı kelime değil.

Günlük konuşmada ağzımızdan çıkan bir tabirin ardında bir kıyafet yığınının hikayesinin saklanması, kelimelerin yüzyıllar içinde ne kadar uzun yollar kat edebildiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.