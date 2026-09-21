Sözlüğe 1400 Yeni Kelime Girdi: Resmiyet Kazanan En İlginç Yeni Kelimeler ve Anlamları!
Bir kelimenin sözlüğe girmesi, artık 'argo' olmaktan çıkıp dilin kalıcı parçası sayılması demek. Amerikan İngilizcesinin en bilinen sözlüğü Merriam-Webster geçtiğimiz günlerde tam 1400 yeni kelime ve anlam ekledi. Listeye bakınca son yılların internet kültürü, yapay zekâ tartışmaları ve mutfak modaları tek tek karşınıza çıkıyor.
Yeni kelimeler arasında, sosyal medyada bir kişiye tek taraflı bağlanmayı anlatan parasocial, görünüşü uğruna aşırıya kaçmayı tanımlayan looksmaxxing, yapay zekâya kod yazdırmak anlamına gelen vibe coding ve rakunun internetteki lakabı trash panda gibi kelimeler yer alıyor.
Biz de sözlüğe giren kelimelerden en dikkat çekici 25 tanesini anlamlarıyla birlikte derledik!
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