Sözlüğe 1400 Yeni Kelime Girdi: Resmiyet Kazanan En İlginç Yeni Kelimeler ve Anlamları!

Looksmaxxing: Fiziksel çekiciliği artırmak için bazen aşırıya kaçan, bazen tehlikeli olabilen önlemler alma pratiği. Son yılların erkek sosyal medyasında özellikle yaygınlaşan bir akım.

Parasocial: Kişisel olarak tanımadığınız biriyle, özellikle bir ünlü ya da kurgusal karakterle kurulan tek taraflı duygusal bağ. Bu kelime Cambridge Sözlüğü'nün 2025 yılı kelimesi de seçilmişti.

Rickroll: Birini kandırarak İngiliz şarkıcı Rick Astley'in 'Never Gonna Give You Up' parçasını dinletmek. İnternetin en eski ve en inatçı şakalarından biri; Merriam-Webster bile tanımının yanına 'verdiğimiz bağlantı zararsız, söz veriyoruz' notunu düşmüş.

Meme coin: Genellikle bir internet mizahına ya da bir ünlüye şakayla tribute olarak çıkarılan, çoğunlukla gerçek bir kullanım alanı bulunmayan kripto para birimi.

Promposal: ABD liselerinde mezuniyet balosuna birlikte gitme teklifinin yaratıcı ve çoğu zaman abartılı biçimde sahnelenmesi. 'Prom' ve 'proposal' kelimelerinin birleşimi.

Letterboxing: 19. yüzyıldan kalma bir açık hava oyununun adıydı; artık dijital bir anlamı da var. Bir videonun, farklı en-boy oranına sahip bir ekranda tam karesiyle görünmesi için biçimlendirilmesi ve bunun sonucunda üstte ve altta oluşan siyah bantlar.