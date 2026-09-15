Psikologlara Göre En Nadir Zeka Türü: IQ Testlerinde Çıkmıyor
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Zekâ söz konusu olduğunda akla gelen ilk şey hep IQ oluyor. Ölçülebilen, puanlanabilen, sıralanabilen bir büyüklük. Oysa psikolog Mark Travers'a göre on yıllardır biriken bilişsel bilim araştırmaları bambaşka bir zihin türüne işaret ediyor: Bütünleyici zeka.
Bütünleyici zeka, standart testlerde düzgün biçimde görünmüyor, geliştirmesi son derece zor ve yaratıcı etkiyi ham işlem hızından daha iyi öngörebiliyor.
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En Nadir Zeka Türü: Bütünleyici Zeka
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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