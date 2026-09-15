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Psikologlara Göre En Nadir Zeka Türü: IQ Testlerinde Çıkmıyor

Psikologlara Göre En Nadir Zeka Türü: IQ Testlerinde Çıkmıyor

psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 16:15
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Zekâ söz konusu olduğunda akla gelen ilk şey hep IQ oluyor. Ölçülebilen, puanlanabilen, sıralanabilen bir büyüklük. Oysa psikolog Mark Travers'a göre on yıllardır biriken bilişsel bilim araştırmaları bambaşka bir zihin türüne işaret ediyor: Bütünleyici zeka.

Bütünleyici zeka, standart testlerde düzgün biçimde görünmüyor, geliştirmesi son derece zor ve yaratıcı etkiyi ham işlem hızından daha iyi öngörebiliyor. 

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En Nadir Zeka Türü: Bütünleyici Zeka

En Nadir Zeka Türü: Bütünleyici Zeka

Psikolog Mark Travers'a göre insanların yaptığı ilk hata, bütünleyici zekâyı geniş bilgiyle karıştırmak. Caz tarihini, evrimsel biyolojinin temellerini ve mimari tasarım ilkelerini bilen biri saygıyı hak eder ama bu tek başına bütünleyici zekâ anlamına gelmiyor. 

Örneğin, Darwin'in yaptığı şeye bakmak farkı hemen gösteriyor. Darwin doğa tarihi alanında geniş bir okuma yapmakla kalmadı, Thomas Malthus'un insan nüfusu baskısını anlatmak için kullandığı ekonomik mantığın, yani sınırlı kaynak için yarışan daha fazla canlı fikrinin, türlerin değişimini açıklayabileceğini fark etti. Bir alandan çerçeve ödünç alıp bambaşka bir alandaki bilmeceyi çözdü.

Yaratıcılık üzerine çalışan psikologlar bu düşünme biçiminin altındaki motoru analojik akıl yürütme olarak tanımlıyor: Bir alandaki problemin başka bir yerde, başka bir biçimde zaten çözülmüş olduğunu görebilme becerisi. 

2025'te Thinking Skills and Creativity dergisinde yayımlanan bir çalışma, analojik akıl yürütmenin alanlar arası düşünmeyi doğrudan yaratıcı üretime bağlayan temel bilişsel mekanizma olduğunu doğruladı. Biyolojik bir süreci algoritma olarak gören bilim insanı, akışkanlar dinamiğinden ödünç alan mimar ve armoniyi bir matematikçinin ispat kurar gibi kuran besteci hep aynı şeyi yapıyor!

63 Çalışma ve 24 Binden Fazla Katılımcı Tek Bir Kişilik Özelliğini İşaret Etti: Deneyime Açıklık

63 Çalışma ve 24 Binden Fazla Katılımcı Tek Bir Kişilik Özelliğini İşaret Etti: Deneyime Açıklık

Beş temel kişilik boyutu içinde yaratıcı başarıyla en güçlü ilişkiyi kuran özellik, araştırmalarda tutarlı biçimde deneyime açıklık çıkıyor. Personality and Individual Differences dergisinde 2023'te yayımlanan ve 63 çalışmadan 24 binden fazla katılımcının verisini birleştiren meta-analiz de bu bulguyu destekledi. 

Açıklığı yüksek insanlar yeniliğe, karmaşıklığa ve kolayca sınıflandırılamayan fikirlere çekiliyor. En kritik özellikleri ise belirsizliğe dayanabilmeleri: İki farklı disiplin arasında asılı kalmış bir soruyla aylarca, hatta yıllarca uğraşabiliyorlar.

Travers'ın verdiği örnek olayları biraz daha kolay anlamamızı sağlayacak. Akşamlarını klasik müzik kompozisyonu çalışarak geçiren bir mühendis. 

Mühendis, işine yaradığı için değil; armonik gerilimdeki bir şey, bir türlü çözemediği sinyal işleme problemiyle yapısal olarak yakın göründüğü için bu uğraşla vakit geçiriyor. Dışarıdan tuhaf duran bu huzursuz alan değişimi, bütünleyici içgörülerin genellikle doğduğu yer olarak kabul ediliyor. 

Bu zekâyı nadir kılan da özelliğin kendisi değil. Kabul edersiniz ki yeni fikirlere açık olmak az da olsa her insanda var. Nadir olan ise açıklığın tam ters yöne çeken niteliklerle bir araya gelmesi. Yani sürekli derinleşme, sıkı disiplin ve birden fazla alanda yüzeyde gezinmek yerine gerçek uzmanlık geliştirecek sabır.

Steve Jobs'un Dinlediği Hat Dersinin Hiçbir Pratik Karşılığı Yoktu, Yıllar Sonra Apple'ın İmzası Oldu

Steve Jobs'un Dinlediği Hat Dersinin Hiçbir Pratik Karşılığı Yoktu, Yıllar Sonra Apple'ın İmzası Oldu

Steve Jobs, üniversiteyi bıraktıktan sonra hiçbir pratik karşılığı olmadan, sırf ilgi duyduğu için dinlediği hat sanatı dersini Apple'ın tipografik kimliğinin tohumu olarak anlatmıştı. Travers'a göre bu, ham zekâ ya da alışıldık anlamda dehayla ilgili bir hikâye değil; 'işe yarar' ile 'işe yaramaz' bilgi arasındaki sınırı tanımayan bir zihnin hikâyesi.

Travers'a göre bütünleyici zekânın asıl kıtlığı zihinsel kapasitede değil; kurumsal özgürlük, içsel motivasyon ve uzmanlaşma baskısına direnecek psikolojik güvenlik nadiren bir araya geliyor. Bu zekâya sahip insanlar dışarıdan stratejik biri gibi görünmüyor. Sadece bir şeylere ilgi duymaktan kendini alamayan biri gibi görünüyorlar. Zamanla, koşullar uygunsa, o ilgiler birbiriyle konuşmaya başlıyor. Fakat uygun koşullar sağlanamazsa, ki çoğunlukla da sağlanmıyor, hem o ilgi sönüyor hem de asıl konuya olan mesafe artıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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