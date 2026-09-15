Psikologlara Göre En Nadir Zeka Türü: IQ Testlerinde Çıkmıyor

Psikolog Mark Travers'a göre insanların yaptığı ilk hata, bütünleyici zekâyı geniş bilgiyle karıştırmak. Caz tarihini, evrimsel biyolojinin temellerini ve mimari tasarım ilkelerini bilen biri saygıyı hak eder ama bu tek başına bütünleyici zekâ anlamına gelmiyor.

Örneğin, Darwin'in yaptığı şeye bakmak farkı hemen gösteriyor. Darwin doğa tarihi alanında geniş bir okuma yapmakla kalmadı, Thomas Malthus'un insan nüfusu baskısını anlatmak için kullandığı ekonomik mantığın, yani sınırlı kaynak için yarışan daha fazla canlı fikrinin, türlerin değişimini açıklayabileceğini fark etti. Bir alandan çerçeve ödünç alıp bambaşka bir alandaki bilmeceyi çözdü.

Yaratıcılık üzerine çalışan psikologlar bu düşünme biçiminin altındaki motoru analojik akıl yürütme olarak tanımlıyor: Bir alandaki problemin başka bir yerde, başka bir biçimde zaten çözülmüş olduğunu görebilme becerisi.

2025'te Thinking Skills and Creativity dergisinde yayımlanan bir çalışma, analojik akıl yürütmenin alanlar arası düşünmeyi doğrudan yaratıcı üretime bağlayan temel bilişsel mekanizma olduğunu doğruladı. Biyolojik bir süreci algoritma olarak gören bilim insanı, akışkanlar dinamiğinden ödünç alan mimar ve armoniyi bir matematikçinin ispat kurar gibi kuran besteci hep aynı şeyi yapıyor!