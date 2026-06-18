Klasik Müzik Dinlemek IQ Artırır mı? "Mozart Etkisi" Gerçek mi?

Yıllardır kulaktan kulağa yayılan bir efsane var: 'Abi, hamileyken klasik müzik dinletirsen çocuk dahi doğuyormuş.' Ya da vizelerden önce kulaklığı takıp Mozart açan o arkadaşı hepimiz tanıyoruz. Peki, arkada piyano çalarken beynimizin loblarının cayır cayır çalışıp bizi bir Einstein’a dönüştürdüğü iddiası ne kadar doğru?

Gelin, 'Mozart Etkisi' denen bu olayın perde arkasına birlikte bakalım ve şehir efsanelerini bir kenara bırakalım!