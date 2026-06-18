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Klasik Müzik Dinlemek IQ Artırır mı? "Mozart Etkisi" Gerçek mi?

etiket Klasik Müzik Dinlemek IQ Artırır mı? "Mozart Etkisi" Gerçek mi?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
18.06.2026 - 16:01
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Yıllardır kulaktan kulağa yayılan bir efsane var: 'Abi, hamileyken klasik müzik dinletirsen çocuk dahi doğuyormuş.' Ya da vizelerden önce kulaklığı takıp Mozart açan o arkadaşı hepimiz tanıyoruz. Peki, arkada piyano çalarken beynimizin loblarının cayır cayır çalışıp bizi bir Einstein’a dönüştürdüğü iddiası ne kadar doğru?

Gelin, 'Mozart Etkisi' denen bu olayın perde arkasına birlikte bakalım ve şehir efsanelerini bir kenara bırakalım!

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Her şey 1993 yılında bir grup üniversite öğrencisinin denek yapılmasıyla başladı.

Frances Rauscher isimli bir psikolog 1993 yılında üniversite öğrencileri üzerinde ilginç bir deney yaptı. Araştırmacı, öğrencilerin bir kısmına on dakika boyunca Mozart dinletirken diğer grubu tamamen sessiz bir odada bekletti. Müzik dinleyen grubun üç boyutlu şekil algılama testlerinde diğer öğrencilere göre daha yüksek başarı gösterdiği anlaşıldı.

Medya, bu haberi görünce durmadı.

Basın organları, bu araştırmanın sonuçlarını abartarak halka sundu. Basit bir şekil algılama başarısı, gazete manşetlerinde bir anda genel zeka artışı olarak tanıtıldı. Bu süreçte piyasaya sürülen 'Bebekler için Mozart' albümleri çok büyük satış rakamlarına ulaştı. Hatta Amerika'daki bazı eyalet valileri, yeni doğan bebeklere ücretsiz klasik müzik CD'si dağıtılmasını zorunlu kıldı.

Bilim dünyasının acı gerçeği açıklamasıyla bu süper gücün sadece 15 dakika sürdüğü ortaya çıktı.

Bilim insanları bu iddialı deneyi aynı şartlar altında defalarca tekrarladı. Yapılan yeni çalışmalar sonucunda müzikten kaynaklanan bu zihinsel canlanmanın sadece 15 dakika sürdüğü belirlendi. Sınavdan önce dinlenen klasik müziğin etkisi, öğrenci daha ilk soruları çözerken tamamen kayboluyordu. Sonuç olarak, klasik müziğin insan zekasını kalıcı olarak artırmadığı kesinleşti.

İşin sırrı Mozart'ta değil.

Sonraki yıllarda yapılan araştırmalar, konunun özünü tamamen aydınlattı. Uzmanlar, sessiz bir odada sıkılan beynin, sevdiği bir uyarıcıyla karşılaşınca daha iyi odaklandığını kanıtladı. Hatta katılımcılara hareketli pop şarkıları veya sesli kitap dinletildiğinde de zeka testlerinde benzer başarılar elde edildi. Yani buradaki temel etken, beynin uyanıklık ve keyif seviyesinin geçici olarak yükselmesi.

Bebekleri klasik müzikle dahi yapma hayalleri de maalesef suya düştü.

Çocuğunu dahi yapmak isteyen ebeveynlerin bu beklentisi bilimsel olarak karşılık bulmadı. Klasik müziğin bebeklerin genel zeka seviyesini artırdığını gösteren hiçbir akademik kanıt bulunmamaktadır. Ancak bu müzikler bebeklerin sakinleşmesine ve ritim duygularının gelişmesine yine de katkı sağlamakta.

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Zeka gelişimini kalıcı hale getirmek için müzik dinlemek yerine aktif olarak bir enstrüman çalmak gerekiyor.

Herhangi bir müzik aleti öğrenmek, beynin sağ ve sol lobunun aynı anda çalışmasını sağlar. Bilim insanları, enstrüman çalmanın beyindeki gri maddeyi artırdığını ve hafızayı güçlendirdiğini her fırsatta vurgular.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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