Klasik Müzik Dinlemek IQ Artırır mı? "Mozart Etkisi" Gerçek mi?
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Yıllardır kulaktan kulağa yayılan bir efsane var: 'Abi, hamileyken klasik müzik dinletirsen çocuk dahi doğuyormuş.' Ya da vizelerden önce kulaklığı takıp Mozart açan o arkadaşı hepimiz tanıyoruz. Peki, arkada piyano çalarken beynimizin loblarının cayır cayır çalışıp bizi bir Einstein’a dönüştürdüğü iddiası ne kadar doğru?
Gelin, 'Mozart Etkisi' denen bu olayın perde arkasına birlikte bakalım ve şehir efsanelerini bir kenara bırakalım!
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Her şey 1993 yılında bir grup üniversite öğrencisinin denek yapılmasıyla başladı.
Medya, bu haberi görünce durmadı.
Bilim dünyasının acı gerçeği açıklamasıyla bu süper gücün sadece 15 dakika sürdüğü ortaya çıktı.
İşin sırrı Mozart'ta değil.
Bebekleri klasik müzikle dahi yapma hayalleri de maalesef suya düştü.
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Zeka gelişimini kalıcı hale getirmek için müzik dinlemek yerine aktif olarak bir enstrüman çalmak gerekiyor.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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