Yaparım/Yapmam Testine Göre Hangi Müzik Türüsün?

Sen kelimelerin gücüne inananlardansın. Anlatacak bir derdin, savunacak fikirlerin var. Olayları olduğu gibi kabul etmiyor ve her şeyi sorguluyorsun. Haksızlığa tahammül edemeyen, açık sözlü ve son derece net bir yapın var. Kendi ritmini kendin belirliyor, kimseye boyun eğmeyen bir duruş sergiliyorsun. Duygularını ve düşüncelerini ifade ediş biçimin her zaman doğrudan oluyor.