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Yaparım/Yapmam Testine Göre Hangi Müzik Türüsün?

etiket Yaparım/Yapmam Testine Göre Hangi Müzik Türüsün?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
30.07.2026 - 23:31
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Müzik zevkimiz karakterimizden izler taşır. Peki senin karakterin hangi müzik türüyle eşleşiyor? Karşına çıkacak durumlara sadece 'yaparım' ya da 'yapmam' diyerek cevap ver, ruhunun arka planında çalan müzik türünü sana söyleyelim.

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1. Sevdiğin kişiye, sadece onun mutlu olmasını sağlamak için sürprizler yapar mısın?

2. Birini sevdiğini kolayca söyleyebilir misin?

3. Sevgi gösterilerini (sarılma, öpme gibi) sık sık yapar mısın?

4. Bir ilişki için kendini değiştirmen gerekirse, bunu yapar mısın?

5. Birinin seni sevdiğini görüyorsan, o kişi için en yakınlarından uzaklaşır mısın?

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6. Sevdiğin birinin senden ayrılmaması için her şeyi yapar mısın?

7. Seni aldatan sevgilini affedebilir misin?

8. Sevdiğin birinin senden ayrılmaması için yalan söyler misin?

9. Mutsuzsan, etrafında mutlu olan insanlarla daha az görüşme planı yapar mısın?

10. Son olarak birinden olumsuz bir yorum alırsan kendini değiştirmek için bir şeyler yapar mısın?

Rock!

Senin ruhun distorsiyonlu gitarlara ve sağlam bateri ritimlerine ayak uyduruyor. Kurallarla aranın çok iyi olduğu söylenemez. İçinden geldiği gibi davranmayı, gerektiğinde sesini yükseltmeyi seviyorsun. Kalabalık bir konserde bağırarak şarkı söylemek senin deşarj olma yöntemin. Dışarıdan dik başlı bir duruşun olsa da sevdiklerine karşı oldukça korumacı ve içtensin. Hayatı kendi kurallarına göre yaşıyorsun.

Pop!

Pop!

Sen ortamın tartışmasız neşe kaynağısın. Eğlenmeyi, anı yakalamayı ve insanlarla bir arada olmayı çok seviyorsun. Pozitifliğin etrafındaki herkese hızla yayılıyor. Hayatı gereksiz yere zorlaştırmadan akışına bırakarak yaşamayı tercih ediyorsun. Trendleri takip etmek, yeni mekanlar denemek ve kalabalıklara karışmak sana keyif veriyor. Herkesin moralini yerine getiren o hareketli şarkı kesinlikle sensin.

Klasik!

Klasik!

Seni en iyi tanımlayan şey sadelik. Gürültüden, kalabalıktan ve karmaşadan uzak durmayı tercih ediyorsun. Senin için önemli olan şey her zaman derinlik. İnsanların fark etmeden geçip gittiği ufak detaylarda huzur buluyorsun. Kendi iç dünyan son derece zengin. Kahveni alıp düşüncelere dalmak, kafa dinlemek tam sana göre. Olgun, dengeli ve kendi halinde bir karaktersin.

Rap!

Rap!

Sen kelimelerin gücüne inananlardansın. Anlatacak bir derdin, savunacak fikirlerin var. Olayları olduğu gibi kabul etmiyor ve her şeyi sorguluyorsun. Haksızlığa tahammül edemeyen, açık sözlü ve son derece net bir yapın var. Kendi ritmini kendin belirliyor, kimseye boyun eğmeyen bir duruş sergiliyorsun. Duygularını ve düşüncelerini ifade ediş biçimin her zaman doğrudan oluyor.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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