Yaparım/Yapmam Testine Göre Hangi Müzik Türüsün?
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Müzik zevkimiz karakterimizden izler taşır. Peki senin karakterin hangi müzik türüyle eşleşiyor? Karşına çıkacak durumlara sadece 'yaparım' ya da 'yapmam' diyerek cevap ver, ruhunun arka planında çalan müzik türünü sana söyleyelim.
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1. Sevdiğin kişiye, sadece onun mutlu olmasını sağlamak için sürprizler yapar mısın?
2. Birini sevdiğini kolayca söyleyebilir misin?
3. Sevgi gösterilerini (sarılma, öpme gibi) sık sık yapar mısın?
4. Bir ilişki için kendini değiştirmen gerekirse, bunu yapar mısın?
5. Birinin seni sevdiğini görüyorsan, o kişi için en yakınlarından uzaklaşır mısın?
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6. Sevdiğin birinin senden ayrılmaması için her şeyi yapar mısın?
7. Seni aldatan sevgilini affedebilir misin?
8. Sevdiğin birinin senden ayrılmaması için yalan söyler misin?
9. Mutsuzsan, etrafında mutlu olan insanlarla daha az görüşme planı yapar mısın?
10. Son olarak birinden olumsuz bir yorum alırsan kendini değiştirmek için bir şeyler yapar mısın?
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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