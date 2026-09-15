Yok Böyle Mantık Hatası! Kızılcık Şerbeti Seyircisi Senaristlerin Unuttuğu Detayı Fark Etti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonuna sayılı günler kala yayınlanan yeni fragmandaki bir detay dikkatli seyircilerin gözünden kaçmadı. Abdullah'ın şirketlerini neden satamayacağını anlatırken kullandığı sözler, Pembe'nin geçmiş sezonlardaki bir sahnesini yeniden gündeme getirdi. İki sahneyi karşılaştıran izleyiciler dizide senaryo çelişkisi olduğunu savundu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken dizinin yayınlanan 2. fragmanı şimdiden gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'ndeki mantık hatası gündem oldu! Senarist, Pembe detayını unuttu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın