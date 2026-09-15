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Yok Böyle Mantık Hatası! Kızılcık Şerbeti Seyircisi Senaristlerin Unuttuğu Detayı Fark Etti

Yok Böyle Mantık Hatası! Kızılcık Şerbeti Seyircisi Senaristlerin Unuttuğu Detayı Fark Etti

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.09.2026 - 16:23
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Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonuna sayılı günler kala yayınlanan yeni fragmandaki bir detay dikkatli seyircilerin gözünden kaçmadı. Abdullah'ın şirketlerini neden satamayacağını anlatırken kullandığı sözler, Pembe'nin geçmiş sezonlardaki bir sahnesini yeniden gündeme getirdi. İki sahneyi karşılaştıran izleyiciler dizide senaryo çelişkisi olduğunu savundu.

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Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken dizinin yayınlanan 2. fragmanı şimdiden gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken dizinin yayınlanan 2. fragmanı şimdiden gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon fragmanında Ünal ailesinin şirketlerinde işlerin pek de yolunda gitmediği görülüyor. Asude, yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle Abdullah'a şirketleri satmasını teklif ediyor. Abdullah ise bu teklife karşı çıkarak şirketlerin babasından kaldığını ve bu nedenle satamayacağını söylüyor. Ancak Abdullah'ın bu sözleri dikkatli Kızılcık Şerbeti seyircilerinin gözünden kaçmadı. İzleyiciler, geçmiş sezonlarda yayınlanan bir sahneyi yeniden gündeme getirdi.

Kızılcık Şerbeti'ndeki mantık hatası gündem oldu! Senarist, Pembe detayını unuttu.

Kızılcık Şerbeti'ndeki mantık hatası gündem oldu! Senarist, Pembe detayını unuttu.

Kızılcık Şerbeti'nin geçmiş sezonlarında Pembe, Abdullah'ın şirketini kurabilmesi için zamanında bütün bileziklerini verdiğini anlatıyordu. Yeni fragmanda Abdullah'ın şirketlerin babasından kaldığını söylemesiyle Pembe'nin geçmişte anlattıkları yan yana getirilince sosyal medyada “mantık hatası” ve “senaryo çelişkisi” yorumları yapılmaya başlandı. Bazı seyirciler, senaristlerin geçmiş sezonlarda yazılan bu ayrıntıyı unutmuş olabileceğini savundu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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