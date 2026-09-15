ATV ve TRT Dizisi İlk 10'a Giremedi: 7-13 Eylül Haftasının En Çok Reyting Alan Dizileri
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Haftalık reyting sonuçlarında yerli diziler arasındaki mücadele tam gaz devam ediyor. Daha 17, Altı Üstü İstanbul, Muhtemel Aşk, Evlilik Güzeldir, Gönül Dağı, Mercan Köşk ve Tuzlu Kahve dizilerinin yeni bölümüyle ekrana geldiği 7- 13 Eylül haftasında Sevdiğim Sensin, Güller ve Günahlar ve A.B.İ. yeni sezonlarıyla geri dönerken Haysiyet ve Sevdan Bir Ateş ilk bölümleriyle yayınlandı. Peki, haftanın en çok izlenen dizisi hangisi oldu?
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Haftalık reytinglerde en çok izlenen diziler belli oldu.
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7-13 Eylül haftasında TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yerli diziler:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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