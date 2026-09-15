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ATV ve TRT Dizisi İlk 10'a Giremedi: 7-13 Eylül Haftasının En Çok Reyting Alan Dizileri

ATV ve TRT Dizisi İlk 10'a Giremedi: 7-13 Eylül Haftasının En Çok Reyting Alan Dizileri

yerli dizi Reyting Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.09.2026 - 15:21
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Haftalık reyting sonuçlarında yerli diziler arasındaki mücadele tam gaz devam ediyor. Daha 17, Altı Üstü İstanbul, Muhtemel Aşk, Evlilik Güzeldir, Gönül Dağı, Mercan Köşk ve Tuzlu Kahve dizilerinin yeni bölümüyle ekrana geldiği 7- 13 Eylül haftasında Sevdiğim Sensin, Güller ve Günahlar ve A.B.İ. yeni sezonlarıyla geri dönerken Haysiyet ve Sevdan Bir Ateş ilk bölümleriyle yayınlandı. Peki, haftanın en çok izlenen dizisi hangisi oldu?

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Haftalık reytinglerde en çok izlenen diziler belli oldu.

Haftalık reytinglerde en çok izlenen diziler belli oldu.

Yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte yerli diziler arasındaki reyting mücadelesi de hız kazandı. Daha 17, Altı Üstü İstanbul, Muhtemel Aşk, Evlilik Güzeldir, Gönül Dağı, Mercan Köşk ve Tuzlu Kahve yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkarken Sevdiğim Sensin, Güller ve Günahlar ve A.B.İ. yeni sezonlarını açtı. Haysiyet ve Sevdan Bir Ateş ise ilk bölümleriyle reyting yarışına dahil oldu. ATV dizisi Mercan Köşk ve TRT 1'de ekrana gelen Gönül Dağı, haftalık reytinglerde ilk 10'a giremedi.

Peki 7-13 Eylül haftasının en çok izlenen dizisi hangisi oldu?

7-13 Eylül haftasında TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yerli diziler:

7-13 Eylül haftasında TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yerli diziler:

TOTAL

Daha 17 | 8.35

Altı Üstü İstanbul | 7.89

Tuzlu Kahve | 4.57

Sevdiğim Sensin | 4.19

A.B.İ. | 3.82

Güller ve Günahlar | 3.68

Sevdan Bir Ateş | 3.54

Haysiyet | 3.50

Muhtemel Aşk | 3.21

Gönül Dağı | 3.10

AB

Daha 17 | 5.92

Altı Üstü İstanbul | 5.31

Tuzlu Kahve | 5.22

Sevdiğim Sensin | 3.30

A.B.İ. | 2.88

Haysiyet | 2.66

Muhtemel Aşk | 2.47

Güller ve Günahlar | 2.31

Evlilik Güzeldir | 2.24

Sevdan Bir Ateş | 2.24

ABC1

Daha 17 | 7.80

Altı Üstü İstanbul | 7.03

Tuzlu Kahve | 5.43

A.B.İ. | 3.66

Sevdiğim Sensin | 3.59

Haysiyet | 3.39

Güller ve Günahlar | 3.27

Muhtemel Aşk | 2.91

Sevdan Bir Ateş | 2.85

Evlilik Güzeldir | 2.71

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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