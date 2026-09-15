ATV ve TRT Dizisi İlk 10'a Giremedi: 7-13 Eylül Haftasının En Çok Reyting Alan Dizileri

Yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte yerli diziler arasındaki reyting mücadelesi de hız kazandı. Daha 17, Altı Üstü İstanbul, Muhtemel Aşk, Evlilik Güzeldir, Gönül Dağı, Mercan Köşk ve Tuzlu Kahve yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkarken Sevdiğim Sensin, Güller ve Günahlar ve A.B.İ. yeni sezonlarını açtı. Haysiyet ve Sevdan Bir Ateş ise ilk bölümleriyle reyting yarışına dahil oldu. ATV dizisi Mercan Köşk ve TRT 1'de ekrana gelen Gönül Dağı, haftalık reytinglerde ilk 10'a giremedi.

Peki 7-13 Eylül haftasının en çok izlenen dizisi hangisi oldu?