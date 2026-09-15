Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Feyza Civelek Ortaya Çıktı! Nilay'ın Viral Repliğini Yeniden Söyledi
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Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezon boyunca Nilay'a hayat veren Feyza Civelek, diziden ayrılığının ardından bu kez sürpriz bir videoyla ortaya çıktı. Instagram hesabını kapatan oyuncu, içerik üreticisi İremsu Kamber'in paylaşımında yer aldı. Civelek'in videoda Nilay'ın sosyal medyada viral olan repliklerinden birini yeniden söylemesi dikkat çekti.
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Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Feyza Civelek, aylar sonra ortaya çıktı.
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Feyza Civelek'in o anlarını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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