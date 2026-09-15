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Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Feyza Civelek Ortaya Çıktı! Nilay'ın Viral Repliğini Yeniden Söyledi

Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Feyza Civelek Ortaya Çıktı! Nilay'ın Viral Repliğini Yeniden Söyledi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.09.2026 - 13:31
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Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezon boyunca Nilay'a hayat veren Feyza Civelek, diziden ayrılığının ardından bu kez sürpriz bir videoyla ortaya çıktı. Instagram hesabını kapatan oyuncu, içerik üreticisi İremsu Kamber'in paylaşımında yer aldı. Civelek'in videoda Nilay'ın sosyal medyada viral olan repliklerinden birini yeniden söylemesi dikkat çekti.

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Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Feyza Civelek, aylar sonra ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Feyza Civelek, aylar sonra ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezon boyunca Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, dizinin yeni sezon kadrosunda yer almamıştı. Yasaklı madde test sonucunun pozitif çıktığının açıklanmasının ardından Civelek'in Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarıldığı gündeme gelmişti. Dizinin 5. sezonunda yer almayan ve Instagram hesabını da kapatan Feyza Civelek, bu kez içerik üreticisi İremsu Kamber'in paylaşımında karşımıza çıktı. İkilinin birlikte çektiği videoda Civelek'in Kızılcık Şerbeti günlerine gönderme yapması dikkatlerden kaçmadı. Feyza Civelek, Nilay'ın sosyal medyada viral olan “Bu arada ‘günaydın’ ve ‘hayırlı günler’ yerine ‘ves-selâmu ‘aleynâ ve ‘alâ ‘ibâdillâhis-sâlihîn’ demek daha hayırlıymış.” repliğini söyledi.

Feyza Civelek'in o anlarını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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