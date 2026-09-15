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Uyku Pozisyonuna Göre Bilinçaltını Okuyoruz!

Uyku Pozisyonuna Göre Bilinçaltını Okuyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Editörü
15.09.2026 - 16:01
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Uyurken bedenimizin aldığı pozisyon tamamen rastgele mi, yoksa kişiliğimiz hakkında bazı ipuçları taşıyor olabilir mi? Gün içinde kontrol ettiğimiz davranışlarımızın aksine, uyku sırasında bedenimiz daha doğal bir hale geçer. Bu nedenle uyku pozisyonları yıllardır kişilik, rahatlama biçimi ve duygusal ihtiyaçlarla ilişkilendiriliyor.

Peki sen uyurken nasıl yatıyorsun?

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Uyurken genellikle hangi pozisyonda yatarsın?

ç Dünyası Sandığından Daha Hassas

Sen dışarıdan bakıldığında kendisini oldukça iyi toparlayabilen biri gibi görünsen de iç dünyanda olayları düşündüğünden çok daha derin yaşıyor olabilirsin. İnsanların söyledikleri, davranışları ve sana karşı tutumları üzerinde uzun süre düşünebilir; bazen başkalarının önemsemediği bir ayrıntıyı bile kendi içinde defalarca değerlendirebilirsin. Bu yüzden herkese hemen açılmak yerine önce güven hissetmeyi tercih edersin.

Bilinçaltındaki temel ihtiyaçlarından biri güvende hissetmek olabilir. Hayatında belirsizlik arttığında kendini biraz daha içine çekmen, yalnız kalmak istemen veya kendi küçük dünyana dönmen şaşırtıcı olmaz. Güçsüz olduğun için değil; kendini toparlayabilmek için dış dünyanın sesini bir süreliğine kısmaya ihtiyaç duyduğun için bunu yaparsın.

Özgürlüğüne Düşkünsün

Senin en belirgin özelliklerinden biri, kendi alanına sahip olma ihtiyacın olabilir. İnsanları sevsen bile sürekli birilerinin beklentilerine göre hareket etmek sana göre değil. Bir ilişkide, arkadaşlıkta veya iş hayatında kendini fazla kısıtlanmış hissettiğin anda içten içe uzaklaşmaya başlayabilirsin.

Hayatında denge senin için önemli. Bir tarafın düzen ve güven isterken diğer tarafın spontane davranmak, planları değiştirmek ve kendi kararlarını vermek isteyebilir. Bu nedenle seni tamamen tek bir kalıba sokmak kolay değildir. Bazen ne istediğini sen bile sonradan fark edebilirsin.

Kontrolü Bırakmakta Zorlanıyorsun

Senin için kontrol duygusu oldukça önemli olabilir. Bir şeylerin tamamen belirsiz olduğu durumlarda rahat etmekte zorlanabilir, mümkün olduğunca önceden plan yapmaya ve neyle karşılaşacağını bilmeye çalışabilirsin. Dışarıdan oldukça rahat görünsen bile zihninin arka planında sürekli bir şeyleri hesaplıyor olman mümkün.

Özellikle işler istediğin gibi gitmediğinde ilk refleksin duygularını göstermek yerine durumu düzeltmeye çalışmak olabilir. “Önce problemi çözelim, sonra ne hissettiğime bakarım” yaklaşımı sende oldukça güçlü olabilir. Bu özellik seni kriz anlarında dayanıklı biri yaparken, uzun vadede kendi duygularını ikinci plana atmana da neden olabilir.

Kendine Güvenin Yüksek

Senin enerjinde belirgin bir rahatlık ve özgüven var. İnsanların ne düşündüğünü tamamen umursamayan biri olmayabilirsin ama hayatını onların beklentilerine göre şekillendirmemeye çalışırsın. Kendini olduğun haliyle kabul etme konusunda birçok insandan daha başarılı olabilirsin.

Alanının ihlal edilmesinden hoşlanmazsın. İlişkilerinde bile hem yakınlık hem de kişisel özgürlük istersin. Çok fazla kontrol edilmek, sürekli hesap vermek veya birinin seni değiştirmeye çalışması sende hızlı bir şekilde uzaklaşma isteği yaratabilir.

İçinde Keşfedilmemiş Çok Şey Var

Sen oldukça açık fikirli ve meraklı bir yapıya sahip olabilirsin. Aynı şeyleri tekrar tekrar yapmak yerine yeni bir şey öğrenmek, farklı insanlarla tanışmak veya hayatına değişiklik katmak seni daha canlı hissettirebilir. Fazla monotonluk bir süre sonra enerjini düşürebilir.

Bununla birlikte zihnin sürekli çalışıyor olabilir. Bir konu hakkında düşünürken başka bir ihtimal aklına gelir, ardından başka bir plan yaparsın. Bu nedenle dışarıdan sakin görünürken içeride oldukça yoğun bir düşünce trafiğin olabilir.

Duygularını Kolay Göstermiyorsun

Sen duygusal biri olabilirsin ama bunu ilk bakışta anlamak her zaman mümkün değildir. Hatta insanlar seni zaman zaman soğukkanlı veya mesafeli bile görebilir. Çünkü hissettiğin şeyleri hemen dışarıya vermek yerine önce kendi içinde anlamlandırmayı tercih edersin.

Birine güvenmen zaman alabilir. Fakat güven oluştuğunda oldukça sadık ve koruyucu birine dönüşebilirsin. İnsanların senin için ne kadar önemli olduğunu davranışlarınla gösterirsin; büyük cümleler kurmak yerine yanında olmak, yardım etmek veya ihtiyaç anında ortaya çıkmak sana daha doğal gelebilir.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Editörü
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