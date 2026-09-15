Uyku Pozisyonuna Göre Bilinçaltını Okuyoruz!

Sen dışarıdan bakıldığında kendisini oldukça iyi toparlayabilen biri gibi görünsen de iç dünyanda olayları düşündüğünden çok daha derin yaşıyor olabilirsin. İnsanların söyledikleri, davranışları ve sana karşı tutumları üzerinde uzun süre düşünebilir; bazen başkalarının önemsemediği bir ayrıntıyı bile kendi içinde defalarca değerlendirebilirsin. Bu yüzden herkese hemen açılmak yerine önce güven hissetmeyi tercih edersin.

Bilinçaltındaki temel ihtiyaçlarından biri güvende hissetmek olabilir. Hayatında belirsizlik arttığında kendini biraz daha içine çekmen, yalnız kalmak istemen veya kendi küçük dünyana dönmen şaşırtıcı olmaz. Güçsüz olduğun için değil; kendini toparlayabilmek için dış dünyanın sesini bir süreliğine kısmaya ihtiyaç duyduğun için bunu yaparsın.