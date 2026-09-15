Uyku Pozisyonuna Göre Bilinçaltını Okuyoruz!
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Uyurken bedenimizin aldığı pozisyon tamamen rastgele mi, yoksa kişiliğimiz hakkında bazı ipuçları taşıyor olabilir mi? Gün içinde kontrol ettiğimiz davranışlarımızın aksine, uyku sırasında bedenimiz daha doğal bir hale geçer. Bu nedenle uyku pozisyonları yıllardır kişilik, rahatlama biçimi ve duygusal ihtiyaçlarla ilişkilendiriliyor.
Peki sen uyurken nasıl yatıyorsun?
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Uyurken genellikle hangi pozisyonda yatarsın?
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Özgürlüğüne Düşkünsün
Kontrolü Bırakmakta Zorlanıyorsun
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