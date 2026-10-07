Hitler'e Yaptığı Sinek Şakasıyla Kendi Sonunu Hazırlayan Subay
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İkinci Dünya Savaşı yıllarında Hitler'in en yakın çevresinde görev yapan subaylardan biri de Fritz Darges'ti. Hitler'in kişisel yaveri olarak çalışan Darges, 1944 yazında Doğu Prusya'daki karargâh Kurt İni'nde yapılan bir toplantıda yaptığı tek bir şaka yüzünden görevini kaybetti. Şakanın konusu ise odada dolaşan sıradan bir sinekti.
Ayrıntılar haberimizde.
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Toplantı sırasında sinek, Hitler'in omzuna ve masadaki haritaya defalarca kondu.
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Darges, savaş yıllarında Hitler'in en yakın çevresinde yer alan isimlerden biriydi.
Görevden alınan Darges savaştan sağ çıktı ve hayatının geri kalanını Celle'de geçirdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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