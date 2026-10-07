Hitler'e Yaptığı Sinek Şakasıyla Kendi Sonunu Hazırlayan Subay

Bu toplantı 18 Temmuz 1944'te, Hitler'e yönelik bombalı suikast girişiminden iki gün önce yapıldı. Sinekten rahatsız olan Hitler, Darges'e ondan kurtulmasını emretti. Darges ise sineğin uçan bir haşere olduğunu, bu yüzden işin Hava Kuvvetleri yaveri Nicolaus von Below'a düştüğünü söyledi.

Bu cevaba öfkelenen Hitler, Darges'i oracıkta görevden aldı ve 'Doğu Cephesi'ne gidiyorsun' diye bağırdı. Darges de böylece savaşın ön saflarına gönderildi.