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Hitler'e Yaptığı Sinek Şakasıyla Kendi Sonunu Hazırlayan Subay

Hitler'e Yaptığı Sinek Şakasıyla Kendi Sonunu Hazırlayan Subay

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 16:49
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İkinci Dünya Savaşı yıllarında Hitler'in en yakın çevresinde görev yapan subaylardan biri de Fritz Darges'ti. Hitler'in kişisel yaveri olarak çalışan Darges, 1944 yazında Doğu Prusya'daki karargâh Kurt İni'nde yapılan bir toplantıda yaptığı tek bir şaka yüzünden görevini kaybetti. Şakanın konusu ise odada dolaşan sıradan bir sinekti.

Ayrıntılar haberimizde.

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Toplantı sırasında sinek, Hitler'in omzuna ve masadaki haritaya defalarca kondu.

Toplantı sırasında sinek, Hitler'in omzuna ve masadaki haritaya defalarca kondu.

Bu toplantı 18 Temmuz 1944'te, Hitler'e yönelik bombalı suikast girişiminden iki gün önce yapıldı. Sinekten rahatsız olan Hitler, Darges'e ondan kurtulmasını emretti. Darges ise sineğin uçan bir haşere olduğunu, bu yüzden işin Hava Kuvvetleri yaveri Nicolaus von Below'a düştüğünü söyledi.

Bu cevaba öfkelenen Hitler, Darges'i oracıkta görevden aldı ve 'Doğu Cephesi'ne gidiyorsun' diye bağırdı. Darges de böylece savaşın ön saflarına gönderildi.

Darges, savaş yıllarında Hitler'in en yakın çevresinde yer alan isimlerden biriydi.

Darges, savaş yıllarında Hitler'in en yakın çevresinde yer alan isimlerden biriydi.

Nisan 1933'te SS'e katılan Darges, 1936'da Hitler'in sekreteri Martin Bormann'ın yaveri oldu. Mart 1943'ten itibaren Hitler'in kişisel yaveri olarak çalıştı ve Eva Braun'un güvenliğinden de sorumluydu. 1942'den sonra zamanının büyük kısmı Kurt İni'nde ya da Hitler'in Bavyera'daki tatil evi Berghof'ta geçti.

Ölümünden kısa süre önce bir Alman gazetesine konuşan Darges, Hitler'i bir dahi olarak gördüğünü söyledi. Eva Braun'un kız kardeşi Gretl'in kendisiyle ilgilendiğini hissettiğini, ancak Hitler'in bacanağı olmayı doğru bulmadığını da anlattı.

Görevden alınan Darges savaştan sağ çıktı ve hayatının geri kalanını Celle'de geçirdi.

Görevden alınan Darges savaştan sağ çıktı ve hayatının geri kalanını Celle'de geçirdi.

Darges, Budapeşte savunmasında Wiking Tümeni'nde alay komutanı olarak savaştı ve Nisan 1945'te Şövalye Haç Nişanı aldı. Savaşın ardından 1948'e kadar ABD ordusunun gözetiminde tutuldu. Daha sonra Almanya'nın Celle kentinde bir otomobil bayisinde, ardından Kızıl Haç'ın yerel şubesinde yönetici olarak çalıştı.

Darges, Ekim 2009'da 96 yaşında öldü; anılarının ölümünden sonra yayımlanmasını vasiyet etmişti. Sinek olayının anlatımı ise kaynaklara göre değişiyor. Tarihçi Guido Knopp, 1995'te yayımlanan kitabında Darges'in sineği yakalayamadığı için hemen cepheye gönderildiğini yazıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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