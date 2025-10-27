onedio
Yoksa Kaçtı mı? Adolf Hitler'in Niçin Mezarının Olmadığını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız

27.10.2025 - 18:17

Tarihin karanlık sayfalarına adını kanlı harflerle yazdıran Adolf Hitler, 30 Nisan 1945’te Berlin’deki bir sığınakta, Sovyet askerleri tarafından köşeye sıkıştırıldıktan sonra yaşamına son verdi. Peki aradan neredeyse bir yüzyıl geçmiş olmasına rağmen adını hala duyduğumuz Hitler’in bir mezarı var mı?

Buyurun detaylara 👇

Adolf Hitler'in Führerbunker'deki son saatleri, Nazilerin yenilgisinin kaçınılmaz olduğu bir dönemde tam bir kaos ve çaresizlik içindeydi.

Adolf Hitler'in Führerbunker'deki son saatleri, Nazilerin yenilgisinin kaçınılmaz olduğu bir dönemde tam bir kaos ve çaresizlik içindeydi.

30 Nisan 1945 öğleden sonra Eva Braun ile intihar ettikten sonra, sığınaktaki en büyük endişe, cesedinin Sovyetler'in eline geçmemesiydi. Çünkü bu, Hitler'in son isteğiydi. Berlin'in düşüşü kesinleşmiş, Sovyet birlikleri şehri sarmıştı. Hitler, son günlerinde dahi generallerine karşı öfke ve şüphe doluydu. Hitler, 28 Nisan'da, SS lideri Heinrich Himmler'in Müttefiklerle gizlice ateşkes görüşmeleri yaptığı haberini alınca ihanete uğradığını hissederek çılgına döndü ve aynı gece sekreteri Traudl Junge'a vasiyetini yazdırdı.

30 Nisan'da Hitler ve Eva Braun odalarına çekilmeden önce, yakınındaki Otto Günsche ve Heinz Linge'ye cesetlerinin yakılması talimatını verdi.

30 Nisan'da Hitler ve Eva Braun odalarına çekilmeden önce, yakınındaki Otto Günsche ve Heinz Linge'ye cesetlerinin yakılması talimatını verdi.

Kısa süre sonra silah sesi duyuldu; Hitler şakağına ateş etmiş, Eva Braun ise siyanür kapsülü yutmuştu. İki ceset hemen dışarı taşındı, benzin dökülerek yakıldı. Ancak yangın, cesetleri tamamen yok etmeye yetmedi. Bu olaydan sonra Magda ve Joseph Goebbels çifti de altı çocuklarını zehirleyip intihar etti.

2 Mayıs 1945’te bunker'a giren Sovyet birlikleri, Hitler'in yanmış ceset kalıntılarını buldu.

2 Mayıs 1945'te bunker'a giren Sovyet birlikleri, Hitler'in yanmış ceset kalıntılarını buldu.

Yapılan inceleme ve diş kayıtlarıyla karşılaştırma sonucunda cesedin Hitler'e ait olduğu doğrulandı. Ancak yıllarca sürecek komplo teorilerinin tohumları da atılmış oldu. Ceset, önce Berlin'e, ardından Moskova'ya götürüldü. Stalin'in talimatıyla defalarca kontrol edildi. Nihayet 1970 yılında, KGB, bir 'nazi tapınağı' oluşumunu engellemek amacıyla, cesetten kalan son parçaları da tamamen yok etti ve kalıntıları Sprey Nehri'ne attı.

Hitler'in bir mezarı olmamasının nedeni, Sovyetler'in kalıntıları gizlice yok etme kararıydı. Bugün Führerbunker'in bulunduğu alanda, nazi sembolizmini önlemek amacıyla herhangi bir anıt veya tabela bulunmamakta; sıradan bir apartman kompleksi yer almaktadır. Bu, Hitler rejiminin son sığınağının ve nihayetinde çöküşünün en belirgin simgesi olarak kalmıştır.

