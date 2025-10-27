Yoksa Kaçtı mı? Adolf Hitler'in Niçin Mezarının Olmadığını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız

Yapılan inceleme ve diş kayıtlarıyla karşılaştırma sonucunda cesedin Hitler'e ait olduğu doğrulandı. Ancak yıllarca sürecek komplo teorilerinin tohumları da atılmış oldu. Ceset, önce Berlin'e, ardından Moskova'ya götürüldü. Stalin'in talimatıyla defalarca kontrol edildi. Nihayet 1970 yılında, KGB, bir 'nazi tapınağı' oluşumunu engellemek amacıyla, cesetten kalan son parçaları da tamamen yok etti ve kalıntıları Sprey Nehri'ne attı.

Hitler'in bir mezarı olmamasının nedeni, Sovyetler'in kalıntıları gizlice yok etme kararıydı. Bugün Führerbunker'in bulunduğu alanda, nazi sembolizmini önlemek amacıyla herhangi bir anıt veya tabela bulunmamakta; sıradan bir apartman kompleksi yer almaktadır. Bu, Hitler rejiminin son sığınağının ve nihayetinde çöküşünün en belirgin simgesi olarak kalmıştır.