Bilim Kurgu Filmleri Gerçek Oluyor: İşte iPhone'dan Bile Ucuz Ev Robotu!
Kaynak: https://www.engadget.com/ai/chinese-s...
Teknoloji dünyasında bir dönüm noktası yaşanıyor. Boston Dynamics gibi şirketlerin binlerce dolarlık maliyetlerle ürettiği insansı robotlar çağını kapatmayı hedefleyen Noetix şirketi, çığır açan bir ürünle piyasaya girdi. Sadece 1.370 dolarlık (yaklaşık 57 bin TL) fiyat etiketiyle tanıtılan Bumi, insansı robot teknolojisini lüks bir hayal olmaktan çıkarıp, her eve girebilecek bir gerçekliğe dönüştürmeyi amaçlıyor.
Detaylar 👇
Tesla gibi markaların insansı robotları genellikle 6 bin ila 7 bin dolardan başlıyor.
Bumi, uygun fiyatına rağmen dikkat çekici özelliklere sahip.
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
