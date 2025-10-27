Bilim Kurgu Filmleri Gerçek Oluyor: İşte iPhone'dan Bile Ucuz Ev Robotu!

Bumi 94 santimetre boyunda ve 12 kilogram ağırlığında, oldukça kompakt bir tasarıma sahip. Yürüyebilir, dans edebilir ve sesli komutlarla basit ev içi görevleri yerine getirebilir. 48V bataryası ile iki saate yakın çalışma süresi sunan robot; ev içi destek, eğitim aracı veya kişisel asistan görevleri için tasarlandı.

Noetix, tüketici odaklı insansı robot pazarında öncü olmayı hedefleyen Bumi'yi Kasım ayında Çin'deki teknoloji festivallerinde sergileyecek. Şirket, bu adımla küresel pazara açılmayı ve gelecekte robotları günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi planlıyor.