Bilim Kurgu Filmleri Gerçek Oluyor: İşte iPhone'dan Bile Ucuz Ev Robotu!

Bilim Kurgu Filmleri Gerçek Oluyor: İşte iPhone'dan Bile Ucuz Ev Robotu!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.10.2025 - 12:11

Teknoloji dünyasında bir dönüm noktası yaşanıyor. Boston Dynamics gibi şirketlerin binlerce dolarlık maliyetlerle ürettiği insansı robotlar çağını kapatmayı hedefleyen Noetix şirketi, çığır açan bir ürünle piyasaya girdi. Sadece 1.370 dolarlık (yaklaşık 57 bin TL) fiyat etiketiyle tanıtılan Bumi, insansı robot teknolojisini lüks bir hayal olmaktan çıkarıp, her eve girebilecek bir gerçekliğe dönüştürmeyi amaçlıyor.

Tesla gibi markaların insansı robotları genellikle 6 bin ila 7 bin dolardan başlıyor.

Tesla gibi markaların insansı robotları genellikle 6 bin ila 7 bin dolardan başlıyor.

Bumi'nin en çarpıcı özelliği, şüphesiz fiyatı. Unitree, Figure ve Tesla gibi devlerin 6.000-7.000 dolardan başlayan robotlarının yanında, Bumi'nin 1.370 dolarlık fiyatı onu piyasadaki en erişilebilir model yapıyor. Öyle ki, bu fiyatlandırma Apple'ın en yeni amiral gemisi telefonu olan iPhone 17 Pro Max'in başlangıç fiyatından bile daha uygun. Noetix, bu stratejiyle insansı robot algısını tamamen değiştirmeyi hedefliyor.

Bumi, uygun fiyatına rağmen dikkat çekici özelliklere sahip.

Bumi, uygun fiyatına rağmen dikkat çekici özelliklere sahip.

Bumi 94 santimetre boyunda ve 12 kilogram ağırlığında, oldukça kompakt bir tasarıma sahip. Yürüyebilir, dans edebilir ve sesli komutlarla basit ev içi görevleri yerine getirebilir. 48V bataryası ile iki saate yakın çalışma süresi sunan robot; ev içi destek, eğitim aracı veya kişisel asistan görevleri için tasarlandı.

Noetix, tüketici odaklı insansı robot pazarında öncü olmayı hedefleyen Bumi'yi Kasım ayında Çin'deki teknoloji festivallerinde sergileyecek. Şirket, bu adımla küresel pazara açılmayı ve gelecekte robotları günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi planlıyor.

