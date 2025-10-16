onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
İçecek Suyu Mumla Ararız: Yapay Zeka 2027 Yılına Kadar 60 Milyon Hanenin Suyunu Harcayacak

İçecek Suyu Mumla Ararız: Yapay Zeka 2027 Yılına Kadar 60 Milyon Hanenin Suyunu Harcayacak

Yapay Zeka
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.10.2025 - 18:27

OpenAI'ın yeni metinden videoya aracı Sora 2, kısıtlı bir kullanıcı kitlesine açılmasına rağmen kısa sürede büyük bir ilgi topladı. Şirketin Sora birimi başkanı Bill Peebles, aracın beş günden kısa bir sürede 1 milyon indirmeye ulaşarak, şu an yalnızca iOS’ta ve davetiyeyle kullanılabilmesine rağmen ChatGPT'den daha hızlı büyüdüğünü duyurdu. Ancak bu hızlı yükselişle birlikte yapay zekanın çevresel maliyetleri konusundaki ciddi endişeler yeniden gündeme geldi.

Detaylar 👇

Kaynak: Euronews

Kaynak: https://tr.euronews.com/next/2025/10/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sora 2 gibi yüksek hesaplama gücü gerektiren yapay zeka araçları, enerji sistemleri üzerinde önemli bir yük oluşturuyor.

Sora 2 gibi yüksek hesaplama gücü gerektiren yapay zeka araçları, enerji sistemleri üzerinde önemli bir yük oluşturuyor.

Araştırmacı Alex de Vries-Gao'ya göre yapay zeka, 2025 ortası itibarıyla elektrik tüketiminde kripto parayı geride bıraktı ve küresel veri merkezi elektrik kullanımının yaklaşık %20'sini oluşturuyor; bu oranın yıl sonuna kadar iki katına çıkabileceği öngörülüyor. 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verileri de 2024’te dünya elektrik tüketiminin %1,5’ini oluşturan veri merkezlerinin talebinin küresel büyümeden dört kat daha hızlı arttığını gösteriyor. Büyümenin ana motoru ise yapay zeka işleme süreçleri. MIT Technology Review’daki bir tahmin ise 2028’de yapay zekanın enerji ihtiyacının ABD’deki tüm veri merkezlerinin toplam tüketimini aşabileceğine işaret ediyor.

Enerji tüketiminin yanı sıra, veri merkezlerinin soğutulması için gereken ultra saf su kullanımı da dikkat çekici.

Enerji tüketiminin yanı sıra, veri merkezlerinin soğutulması için gereken ultra saf su kullanımı da dikkat çekici.

GPT-3 gibi modellerin eğitimi sırasında yüz binlerce litre tatlı su harcandığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, küresel yapay zeka su talebinin 2027 itibarıyla 4-6 milyar metreküpe ulaşabileceğini öngörmekte.

Yapay zekanın çevresel etkisini somutlaştıran çarpıcı bir kıyaslama ise şöyle: Yapay zeka ile tek bir görüntü üretimi, mikrodalga fırını 5 saniye çalıştırmak kadar enerji harcarken; yalnızca 5 saniyelik bir video oluşturmak, aynı fırının bir saatten uzun süre çalışmasına denk enerji tüketiyor. Bu rakamlar, yapay zekanın gelişimindeki çevresel sürdürülebilirlik zorluklarını gözler önüne seriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın