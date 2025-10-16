İçecek Suyu Mumla Ararız: Yapay Zeka 2027 Yılına Kadar 60 Milyon Hanenin Suyunu Harcayacak
OpenAI'ın yeni metinden videoya aracı Sora 2, kısıtlı bir kullanıcı kitlesine açılmasına rağmen kısa sürede büyük bir ilgi topladı. Şirketin Sora birimi başkanı Bill Peebles, aracın beş günden kısa bir sürede 1 milyon indirmeye ulaşarak, şu an yalnızca iOS’ta ve davetiyeyle kullanılabilmesine rağmen ChatGPT'den daha hızlı büyüdüğünü duyurdu. Ancak bu hızlı yükselişle birlikte yapay zekanın çevresel maliyetleri konusundaki ciddi endişeler yeniden gündeme geldi.
Kaynak: Euronews
Sora 2 gibi yüksek hesaplama gücü gerektiren yapay zeka araçları, enerji sistemleri üzerinde önemli bir yük oluşturuyor.
Enerji tüketiminin yanı sıra, veri merkezlerinin soğutulması için gereken ultra saf su kullanımı da dikkat çekici.
