İçecek Suyu Mumla Ararız: Yapay Zeka 2027 Yılına Kadar 60 Milyon Hanenin Suyunu Harcayacak

Araştırmacı Alex de Vries-Gao'ya göre yapay zeka, 2025 ortası itibarıyla elektrik tüketiminde kripto parayı geride bıraktı ve küresel veri merkezi elektrik kullanımının yaklaşık %20'sini oluşturuyor; bu oranın yıl sonuna kadar iki katına çıkabileceği öngörülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verileri de 2024’te dünya elektrik tüketiminin %1,5’ini oluşturan veri merkezlerinin talebinin küresel büyümeden dört kat daha hızlı arttığını gösteriyor. Büyümenin ana motoru ise yapay zeka işleme süreçleri. MIT Technology Review’daki bir tahmin ise 2028’de yapay zekanın enerji ihtiyacının ABD’deki tüm veri merkezlerinin toplam tüketimini aşabileceğine işaret ediyor.