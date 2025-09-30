onedio
Hollywood’da Yapay Zeka Krizi: "Gerçek Oyuncu mu Kalmadı?"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.09.2025 - 17:40

Yapay zeka furyası, Hollywood'a da sıçradı. Başrolde gerçek bir yıldız değil, yapay zeka ile doğan sanal bir aktris var! Tilly Norwood adlı yapay zeka karakterinin ünlü yetenek ajanslarının dikkatini çekmesiyle, Hollywood’da ortalık iyice karıştı.

Particle6 kurucusu ve CEO’su Eline van der Velden, Zürih Film Festivali’ndeki açılış konuşmasında büyük bir duyuru yaptı.

Xicoia, yani “dünyanın ilk yapay zeka yetenek stüdyosu” resmen hayata geçti.

Van der Velden’e göre stüdyo, “yeni nesil hiper-gerçekçi dijital yıldızları yaratmak, yönetmek ve kazanca dönüştürmek” amacıyla kuruldu. Particle6 ile yan yana konumlanan Xicoia, bağımsız bir şirket olarak film ve dizilerden podcastlere, TikTok ve YouTube içeriklerinden marka kampanyalarına ve video oyunlarına kadar geniş bir alanda kullanılacak yapay zeka yetenekler geliştirecek.

Stüdyonun ilk karakteri Tilly Norwood, TikTok, Instagram ve YouTube’da tanıtıldı.

Ayrıca şirket, Hollywood yıldızlarının genç veya mevcut halleriyle ekrana dönmesini sağlayacak projeler ve efsane sanatçıların yeniden beyazperdeye taşınması için iş birlikleri yapıyor.

Orta ve uzun vadede Xicoia, 40’tan fazla yapay zeka karakteri oluşturmayı, DeepFame teknolojisini lisanslamayı, senaryolu yapımlar, canlı performanslar ve hatta ürünleşme alanına girmeyi planlıyor.

Yapay zeka karakteri Tilly Norwood, bazı yetenek ajanslarının ilgisini çekti ve temsil edilmek üzere görüşmeler yapmaya başladı.

Ancak bu gelişme, sektörde birçok ünlü oyuncudan sert tepkiler aldı.

In the Heights yıldızı Melissa Barrera, Instagram’da “Bunu yapan ajansı tüm oyuncular terk etmeli. Ne kadar mide bulandırıcı!” diyerek öfkesini dile getirdi. Matilda filmiyle tanınan Mara Wilson ise “Yüzleri kullanılan yüzlerce genç kadını neden işe almıyorsunuz?” yorumunu yaptı. 

Netflix’in Monsters dizisinden Nicholas Alexander Chavez de “İyi bir denemeydi ama bu gerçek bir oyuncu değil.” diyerek tepki gösterdi.

Bu tartışmalar, 2023’teki SAG-AFTRA grevlerini de akıllara getirdi.

O dönemde sendika, Hollywood stüdyolarının figüranları tarayıp bir günlüğüne ödeme yapıp görüntülerini sınırsız kullanmak istemesine karşı çıkmıştı. Yapay zekanın yükselişi ve oyuncuların hakları, yine gündemin en sıcak konularından biri haline geldi.

Particle6 ve Xicoia gibi şirketler, yapay zeka karakterleri gerçek birer “performans IP” haline getirmeyi hedefliyor.

Ancak Hollywood’taki oyuncular bu gelişmelere karşı eleştirel duruşunu sürdürüyor. Görünen o ki, yapay zeka ile insanlar arasındaki sınırlar ve etik tartışmalar, önümüzdeki dönemde de sektörde en çok konuşulan konu olmaya devam edecek...

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Yapay zeka yapımı işlere baktığımda aklıma gelen tek şey burada acaba neyi kopyaladı. Hangi gerçek görüntüden esinlendi de bunu üretti. Üretilmiş insan görün...