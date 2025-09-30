Hollywood’da Yapay Zeka Krizi: "Gerçek Oyuncu mu Kalmadı?"
Kaynak: https://www.independent.co.uk/arts-en...
Yapay zeka furyası, Hollywood'a da sıçradı. Başrolde gerçek bir yıldız değil, yapay zeka ile doğan sanal bir aktris var! Tilly Norwood adlı yapay zeka karakterinin ünlü yetenek ajanslarının dikkatini çekmesiyle, Hollywood’da ortalık iyice karıştı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Particle6 kurucusu ve CEO’su Eline van der Velden, Zürih Film Festivali’ndeki açılış konuşmasında büyük bir duyuru yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stüdyonun ilk karakteri Tilly Norwood, TikTok, Instagram ve YouTube’da tanıtıldı.
Yapay zeka karakteri Tilly Norwood, bazı yetenek ajanslarının ilgisini çekti ve temsil edilmek üzere görüşmeler yapmaya başladı.
Bu tartışmalar, 2023’teki SAG-AFTRA grevlerini de akıllara getirdi.
Particle6 ve Xicoia gibi şirketler, yapay zeka karakterleri gerçek birer “performans IP” haline getirmeyi hedefliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Yapay zeka yapımı işlere baktığımda aklıma gelen tek şey burada acaba neyi kopyaladı. Hangi gerçek görüntüden esinlendi de bunu üretti. Üretilmiş insan görün... Devamını Gör