Tehlike Çanları Çalıyor: Yapay Zeka, Hangi Meslekleri Hangi Yıl Ele Geçirecek?
Kaynak: https://www.reddit.com/r/economicColl...
Paylaşılan bir çalışmada, hangi meslek grubunun hangi yılda yapay zeka tarafından işinin tehdit altında olduğu ortaya kondu. Peki, sizin meslek grubunuz için “yolun sonu” hangi yıl görünüyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günümüzde yapay zekanın gelişimi, sadece teknoloji dünyasını değil, iş hayatını da derinden etkiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapay zekanın yetenekleri arttıkça, pek çok sektörün “geleneksel” iş tanımı da yeniden şekilleniyor ve gelecekte iş dünyasında kimlerin ayakta kalacağı konusu giderek daha fazla merak konusu oluyor.
‘İşinizi kaybetmeye hazır olun’ uyarısıyla paylaşılan bir çalışmada, yapay zekanın hangi yıl ve hangi nedenlerle belirli meslek gruplarının yerini alacağı detaylı şekilde incelendi.
İşte o meslek grupları:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İçerik Editörü
Tüm içerikleri
Yorum Yazın