Tehlike Çanları Çalıyor: Yapay Zeka, Hangi Meslekleri Hangi Yıl Ele Geçirecek?

Yapay Zeka
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.09.2025 - 13:59

Paylaşılan bir çalışmada, hangi meslek grubunun hangi yılda yapay zeka tarafından işinin tehdit altında olduğu ortaya kondu. Peki, sizin meslek grubunuz için “yolun sonu” hangi yıl görünüyor?

Kaynak: https://www.reddit.com/r/economicColl...
Günümüzde yapay zekanın gelişimi, sadece teknoloji dünyasını değil, iş hayatını da derinden etkiliyor.

Birçok meslek grubu, yavaş yavaş otomasyon ve yapay zeka sistemleriyle tanışıyor; bazı görevler artık insan müdahalesine gerek kalmadan yapılabiliyor. Bu durum, özellikle rutin ve tekrar eden işleri kapsayan alanlarda çalışanları etkiliyor ve iş yapış biçimlerinde ciddi değişimlere yol açıyor.

Yapay zekanın yetenekleri arttıkça, pek çok sektörün “geleneksel” iş tanımı da yeniden şekilleniyor ve gelecekte iş dünyasında kimlerin ayakta kalacağı konusu giderek daha fazla merak konusu oluyor.

Öngörüler, gelecekte “bu kadarı da olmaz” dediğimiz bile olacağını gösteriyor; yapay zekanın yetenekleri arttıkça, şu anda insan elinde gördüğümüz birçok iş tamamen makinelere kayabilir.

‘İşinizi kaybetmeye hazır olun’ uyarısıyla paylaşılan bir çalışmada, yapay zekanın hangi yıl ve hangi nedenlerle belirli meslek gruplarının yerini alacağı detaylı şekilde incelendi.

İşte o meslek grupları:

  • Sürücüler

Otonom araçlar yaygınlaşacak; 12 milyon sürücü işsiz kalacak. Uber, Lyft ve kamyonculuk sektörleri çökecek.

Tahmini Tarih: 2028–2030

  • Doktorlar

Yapay zekâ, teşhisleri kusursuz yapacak, ilaçları hatasız reçeteleyecek ve hiçbir semptomu unutmayacak. Doktorlar artık “risk yöneticisi” konumuna düşecek.

Tahmini Tarih: 2027–2032

  • Cerrahlar 

Robotik cerrahi titreme olmadan, mükemmel hassasiyetle yapılacak. İnsan cerrahlar sadece ekranları izleyecek.

Tahmini Tarih: 2029–2034

  • Askerler 

Savaşlar AI kontrolündeki dronlar ve robotlar tarafından yürütülecek. İnsanlar savaşın kolateral zararı hâline gelecek, savaşçı olarak yer almayacak.

Tahmini Tarih: 2030–2035

  • Yazılımcılar 

Yapay zekâ tüm kodları yazacak, test edecek, dağıtacak ve bakımını yapacak. Programcılar önce “prompt mühendisleri” olacak, ardından tamamen ortadan kalkacak.

Tahmini Tarih: 2026–2029

  • Öğretmenler 

Her öğrenciye özel AI eğitmenleri sunulacak; sınıflar gereksiz hâle gelecek. Eğitim tamamen dijitalleşecek.

Tahmini Tarih: 2027–2030

  • Avukatlar

Yapay zekâ tüm dava hukukunu anında okuyacak, kusursuz sözleşmeler hazırlayacak ve daha iyi savunma yapacak. Mahkemeler algoritmalar tarafından yürütülecek.

Tahmini Tarih: 2028–2033

  • Sanatçılar 

AI, her tür görsel, şarkı veya filmi talep üzerine yaratacak. İnsan yaratıcılığı sadece lüks bir niş hâline gelecek.

Tahmini Tarih: 2028–2032

  • Fabrika İşçileri 

Tam otomasyon uygulanacak; “lights-out” üretim sistemleri devreye girecek. İnsanlar üretim alanına bile giremeyecek.

Tahmini Tarih: 2029–2033

Otonom dronlar, robot askerler ve AI komuta sistemleri ile savaşlar yürütülecek. İnsan generaller artık gereksiz olacak; savaş makineler tarafından yapılacak.

Tahmini Tarih: 2030–2035

