Tehlike Çanları Çalıyor: Yapay Zeka, Hangi Meslekleri Hangi Yıl Ele Geçirecek?

Sürücüler

Otonom araçlar yaygınlaşacak; 12 milyon sürücü işsiz kalacak. Uber, Lyft ve kamyonculuk sektörleri çökecek.

Tahmini Tarih: 2028–2030

Doktorlar

Yapay zekâ, teşhisleri kusursuz yapacak, ilaçları hatasız reçeteleyecek ve hiçbir semptomu unutmayacak. Doktorlar artık “risk yöneticisi” konumuna düşecek.

Tahmini Tarih: 2027–2032

Cerrahlar

Robotik cerrahi titreme olmadan, mükemmel hassasiyetle yapılacak. İnsan cerrahlar sadece ekranları izleyecek.

Tahmini Tarih: 2029–2034

Askerler

Savaşlar AI kontrolündeki dronlar ve robotlar tarafından yürütülecek. İnsanlar savaşın kolateral zararı hâline gelecek, savaşçı olarak yer almayacak.

Tahmini Tarih: 2030–2035

Yazılımcılar

Yapay zekâ tüm kodları yazacak, test edecek, dağıtacak ve bakımını yapacak. Programcılar önce “prompt mühendisleri” olacak, ardından tamamen ortadan kalkacak.

Tahmini Tarih: 2026–2029

Öğretmenler

Her öğrenciye özel AI eğitmenleri sunulacak; sınıflar gereksiz hâle gelecek. Eğitim tamamen dijitalleşecek.

Tahmini Tarih: 2027–2030

Avukatlar

Yapay zekâ tüm dava hukukunu anında okuyacak, kusursuz sözleşmeler hazırlayacak ve daha iyi savunma yapacak. Mahkemeler algoritmalar tarafından yürütülecek.

Tahmini Tarih: 2028–2033

Sanatçılar

AI, her tür görsel, şarkı veya filmi talep üzerine yaratacak. İnsan yaratıcılığı sadece lüks bir niş hâline gelecek.

Tahmini Tarih: 2028–2032

Fabrika İşçileri

Tam otomasyon uygulanacak; “lights-out” üretim sistemleri devreye girecek. İnsanlar üretim alanına bile giremeyecek.

Tahmini Tarih: 2029–2033

Askeri Ordu

Otonom dronlar, robot askerler ve AI komuta sistemleri ile savaşlar yürütülecek. İnsan generaller artık gereksiz olacak; savaş makineler tarafından yapılacak.

Tahmini Tarih: 2030–2035