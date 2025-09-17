İntihar Vakaları İçin İlk Adım: OpenAI, ChatGPT’ye Güvenlik Önlemleri Getiriyor

Sam Altman'ın salı günü yaptığı açıklamasında, kullanıcıları yaş gruplarına göre ayırmayı planlıyor: 13-17 yaş arasındaki ergenler için ayrı, 18 yaş ve üzerindekiler için farklı bir ChatGPT deneyimi sunulacak.

Altman, şüpheli durumlarda kullanıcıların otomatik olarak “18 yaş altı deneyime” yönlendirileceğini belirtti.

Bazı ülkelerde kimlik doğrulaması da uygulanacak. Altman, bu adımın yetişkinler için bir mahremiyet kısıtlaması olabileceğini ama gençlerin güvenliği için gerekli olduğunu vurguladı.