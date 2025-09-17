İntihar Vakaları İçin İlk Adım: OpenAI, ChatGPT’ye Güvenlik Önlemleri Getiriyor
Son günlerde yapay zekaya başvurarak veya dolaylı yoldan yönlendirilerek hayatını sonlandıran insanların sayısı artmaya başladı. ChatGPT'ye dair tartışmaları da beraberinde getiren bu intihar vakaları, OpenAI'ı nihayetinde harekete geçirdi.
OpenAI CEO’su Sam Altman genç kullanıcılar için kısıtlamalar yapılacağını resmi olarak bildirdi.
Yapay zeka sohbet botları son günlerde özellikle genç kullanıcılar için güvenlik kaygıları nedeniyle sıkça tartışılıyor.
OpenAI CEO'su Sam Altman, bazı ülkelerde yaş tahmin sistemi ve kimlik yaş doğrulaması dahil olmak üzere yeni güvenlik özelliklerini duyurdu.
Sam Altman, OpenAI blogunda yaptığı konuşmasında herkesin bu kararlara katılmayacağının farkında olduğunu belirtti.
OpenAI, ay sonunda ebeveyn kontrolleri de sunacak. Bu özellik sayesinde aileler, ChatGPT’nin çocuklara nasıl yanıt vereceğini belirleyebilecek.
OpenAI CEO'su, intihar gibi hassas konuların tamamen sansürlenmeyeceğini söyledi.
