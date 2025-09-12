OpenAI CEO'su Sam Altman Açıkladı: İntihara Meyilli Gençler Yetkililere Bildirilecek

Raine’in ailesi, oğullarının yapay zeka tarafından intihara yönlendirildiğini ve modelin adım adım rehberlik ettiğini iddia etmişti.

OpenAI, bu olayın ardından kullanıcı güvenliğini artıracak yeni önlemler açıkladı. Buna göre, ebeveynler hesaplarını çocuklarının hesaplarına bağlayabilecek, sohbet geçmişini devre dışı bırakabilecek ve model farklı bir durum tespit ettiğinde uyarı alabilecek. Ancak hangi yetkililerin bilgilendirileceği veya hangi bilgilerin paylaşılacağı henüz net değil.

Altman, gençlerin intihar yöntemlerini araştırmak için yapay zeka kullanmaya çalıştığı durumlara da dikkat çekerken, ChatGPT’nin dünya çapında haftada 15.000 kişinin intihar ettiğini ve bunların yaklaşık %10’unun ChatGPT ile konuştuğunu iddia etti. “Belki daha iyi bir şey söyleyebilirdik, belki daha proaktif olabilirdik” ifadelerini kullandı.