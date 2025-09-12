OpenAI CEO'su Sam Altman Açıkladı: İntihara Meyilli Gençler Yetkililere Bildirilecek
OpenAI CEO’su Sam Altman artan intiharlar sonrası ChatGPT’nin ciddi şekilde intihar düşüncesi paylaşan genç kullanıcıları ailelerine ulaşılamadığı durumlarda yetkililere bildirebileceğini açıkladı. Bu karar gençlerin güvenliğini artırmayı ve olası riskleri önlemeyi amaçlıyor.
OpenAI CEO’su Sam Altman, artan genç intiharları sonrası ChatGPT’nin, kendi hayatına son vermeyi düşünen genç kullanıcıları yetkililere bildirmeye başlayabileceğini açıkladı.
Bu açıklama, Altman ve OpenAI’nin Nisan 2025’te 16 yaşındaki Adam Raine’in intihar etmesi sonrası açılan davanın ardından geldi.
