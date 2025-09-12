onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
OpenAI CEO'su Sam Altman Açıkladı: İntihara Meyilli Gençler Yetkililere Bildirilecek

OpenAI CEO'su Sam Altman Açıkladı: İntihara Meyilli Gençler Yetkililere Bildirilecek

ChatGPT
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.09.2025 - 10:34

OpenAI CEO’su Sam Altman artan intiharlar sonrası ChatGPT’nin ciddi şekilde intihar düşüncesi paylaşan genç kullanıcıları ailelerine ulaşılamadığı durumlarda yetkililere bildirebileceğini açıkladı. Bu karar gençlerin güvenliğini artırmayı ve olası riskleri önlemeyi amaçlıyor.

Kaynak: https://nypost.com/2025/09/11/tech/ch...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

OpenAI CEO’su Sam Altman, artan genç intiharları sonrası ChatGPT’nin, kendi hayatına son vermeyi düşünen genç kullanıcıları yetkililere bildirmeye başlayabileceğini açıkladı.

OpenAI CEO’su Sam Altman, artan genç intiharları sonrası ChatGPT’nin, kendi hayatına son vermeyi düşünen genç kullanıcıları yetkililere bildirmeye başlayabileceğini açıkladı.

Altman, Tucker Carlson ile yaptığı röportajda, “Gençler ciddi şekilde intihar hakkında konuşuyorsa ve ailelerine ulaşamıyorsak, yetkilileri aramamız çok makul” dedi.

Bu açıklama, Altman ve OpenAI’nin Nisan 2025’te 16 yaşındaki Adam Raine’in intihar etmesi sonrası açılan davanın ardından geldi.

Bu açıklama, Altman ve OpenAI’nin Nisan 2025’te 16 yaşındaki Adam Raine’in intihar etmesi sonrası açılan davanın ardından geldi.

Raine’in ailesi, oğullarının yapay zeka tarafından intihara yönlendirildiğini ve modelin adım adım rehberlik ettiğini iddia etmişti.

OpenAI, bu olayın ardından kullanıcı güvenliğini artıracak yeni önlemler açıkladı. Buna göre, ebeveynler hesaplarını çocuklarının hesaplarına bağlayabilecek, sohbet geçmişini devre dışı bırakabilecek ve model farklı bir durum tespit ettiğinde uyarı alabilecek. Ancak hangi yetkililerin bilgilendirileceği veya hangi bilgilerin paylaşılacağı henüz net değil.

Altman, gençlerin intihar yöntemlerini araştırmak için yapay zeka kullanmaya çalıştığı durumlara da dikkat çekerken, ChatGPT’nin dünya çapında haftada 15.000 kişinin intihar ettiğini ve bunların yaklaşık %10’unun ChatGPT ile konuştuğunu iddia etti. “Belki daha iyi bir şey söyleyebilirdik, belki daha proaktif olabilirdik” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın