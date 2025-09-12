onedio
Sevdikleri İçin Canlarını Bile Verirler: En Fedakar Burçlar!

Metehan Bozkurt
12.09.2025 - 09:17

Astroloji dünyasında bazı burçlar içten gelen bir iyilikle çevresindekilerin ihtiyaçlarını kendi önüne koyabiliyor. Onların bu tavrı kimi zaman takdir toplarken, kimi zaman da kendi sınırlarını zorlamalarına yol açabiliyor. İşte en fedakar burçlar...

Balık Burcu

Balık burcu, duygusal derinliği ve empati gücüyle öne çıkar. Sevdikleri için her fedakârlığı yapmaya hazırdır. Karşısındaki insanın acısını kendi acısı gibi hissettiği için yardım etmeyi bir görev olarak görür.

Yengeç Burcu

Ailesine ve sevdiklerine olan bağlılığıyla bilinen Yengeç, başkalarının mutluluğunu kendi mutluluğunun önüne koyar. Koruyucu tavırları sayesinde her zaman güvenilecek bir dost, fedakar bir partnerdir.

Başak Burcu

Başak burcu, pratik zekâsı ve çalışkanlığıyla sorunları çözmekte ustadır. Çevresindekilerin yükünü hafifletmek için elinden geleni yapar. Sessiz ama etkili fedakârlıklarıyla hayatı kolaylaştırır.

Terazi Burcu

Barış ve uyum arayışı içinde olan Terazi, sevdikleri için kendi isteklerinden kolayca vazgeçebilir. İnsanların huzuru, onun için kişisel çıkarlarından daha değerlidir.

Oğlak Burcu

Sorumluluk duygusu yüksek olan Oğlak, özellikle ailesi için büyük fedakârlıklar yapar. Çalışkanlığı ve sabrı, çevresindeki insanların hayatına güven ve istikrar katar.

