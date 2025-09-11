İlişki Uzmanı, Aldatılmanın 3 Aşamasını Açıkladı

Aşama 1 – Öncesi

Uzman Chris Thomas’a göre ilk aşama, aldatma henüz gerçekleşmeden önce başlıyor. Bu dönemde partnerinizde bazı davranış değişiklikleri gözlemleyebilirsiniz.

Chris, “Aşama 1 tamamen davranış değişikliğiyle ilgilidir. Suçluluk duyan kişi garip davranışlar sergilemeye başlar, daha önce ilgilenmediği hobilere yönelir veya alışılmadık yerlere gitmeye başlar. Örneğin, aniden yeni bir kafeye veya kasabanın diğer ucundaki bir fırına gitmek gibi. Önemli olan yerin kendisi değil; kişinin karakterine göre alışılmadık olmasıdır,” diyor.

Aşama 2 – Aldatılma Süreci

İkinci aşama, aldatmanın aktif olarak gerçekleştiği dönemdir ve bu aşamada davranış değişiklikleri en belirgin hâle gelir.

Chris, “Aşama 1’deki belirtiler gözlemlendiyse, partneriniz artık sizinle tartışma başlatmaya başlayabilir. Bu, onlara bir kaçış yolu sağlar; belki yürüyüşe çıkarlar veya birkaç saat ortadan kaybolurlar. Tartışmalar aynı zamanda aldatmanın getirdiği suçluluk duygusundan kendilerini koruma yolu olarak da görülür. Böylece davranışlarını haklı çıkarmış olurlar,” diyor.

Aşama 3 – Sonrası

Üçüncü aşama, aldatmanın ardından yaşanan dönemdir ve duygusal olarak çalkantılı olabilir. Partneriniz ya size aşırı ilgi göstererek hediyeler alır ve sizi “telafi etmeye” çalışır ya da sizi değersiz hissettirmeye başlar.

Chris, “Aldatma, bir ilişkide en büyük dönüm noktalarından biridir ve iki şekilde kendini gösterir. Ya partneriniz size ilgi gösterir, hediyeler verir ve sevgisini abartılı şekilde ifade eder; bu aynı zamanda aldatmanın fark edilmemesi için de yapılır. Diğer tarafta, sizi değersiz hissettirmeye çalışabilir; çünkü başka bir kişiyle olan ‘balayı’ dönemindedir, sizinle ise mutsuz bir gerçeklik yaşar. Böyle bir durumdaysanız, ilişkiden çıkmanız en sağlıklısıdır,” uyarısında bulunuyor.