İlişki Uzmanı, Aldatılmanın 3 Aşamasını Açıkladı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.09.2025 - 13:00

İlişki uzmanları, aldatmanın her zaman ani bir olay olmadığını söylüyor. Partnerinizin davranışlarında küçük ama anlamlı değişiklikler, aldatmanın üç aşamasını ortaya çıkarabilir. Peki bu işaretler neler?

Bir ilişki uzmanı, aldatmanın üç aşamasını ve her aşamada gözlemleyebileceğiniz davranış değişikliklerini açıkladı.

Partnerinizin davranışlarında gariplikler mi fark ettiniz veya size açıklayamadığı yeni alışkanlıklar mı var? Bir özel dedektifin deneyimlerine göre, aldatmayı fark etmek düşündüğünüzden daha kolay.

İşte aldatılma aşamaları...

Aşama 1 – Öncesi

Uzman Chris Thomas’a göre ilk aşama, aldatma henüz gerçekleşmeden önce başlıyor. Bu dönemde partnerinizde bazı davranış değişiklikleri gözlemleyebilirsiniz.

Chris, “Aşama 1 tamamen davranış değişikliğiyle ilgilidir. Suçluluk duyan kişi garip davranışlar sergilemeye başlar, daha önce ilgilenmediği hobilere yönelir veya alışılmadık yerlere gitmeye başlar. Örneğin, aniden yeni bir kafeye veya kasabanın diğer ucundaki bir fırına gitmek gibi. Önemli olan yerin kendisi değil; kişinin karakterine göre alışılmadık olmasıdır,” diyor.

Aşama 2 – Aldatılma Süreci

İkinci aşama, aldatmanın aktif olarak gerçekleştiği dönemdir ve bu aşamada davranış değişiklikleri en belirgin hâle gelir.

Chris, “Aşama 1’deki belirtiler gözlemlendiyse, partneriniz artık sizinle tartışma başlatmaya başlayabilir. Bu, onlara bir kaçış yolu sağlar; belki yürüyüşe çıkarlar veya birkaç saat ortadan kaybolurlar. Tartışmalar aynı zamanda aldatmanın getirdiği suçluluk duygusundan kendilerini koruma yolu olarak da görülür. Böylece davranışlarını haklı çıkarmış olurlar,” diyor.

Aşama 3 – Sonrası

Üçüncü aşama, aldatmanın ardından yaşanan dönemdir ve duygusal olarak çalkantılı olabilir. Partneriniz ya size aşırı ilgi göstererek hediyeler alır ve sizi “telafi etmeye” çalışır ya da sizi değersiz hissettirmeye başlar.

Chris, “Aldatma, bir ilişkide en büyük dönüm noktalarından biridir ve iki şekilde kendini gösterir. Ya partneriniz size ilgi gösterir, hediyeler verir ve sevgisini abartılı şekilde ifade eder; bu aynı zamanda aldatmanın fark edilmemesi için de yapılır. Diğer tarafta, sizi değersiz hissettirmeye çalışabilir; çünkü başka bir kişiyle olan ‘balayı’ dönemindedir, sizinle ise mutsuz bir gerçeklik yaşar. Böyle bir durumdaysanız, ilişkiden çıkmanız en sağlıklısıdır,” uyarısında bulunuyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
