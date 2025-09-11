Dişlerini Yaptırmak İçin Türkiye'ye Gelen Turistin Son Hali Şaşırttı

Dişlerini yaptırma sürecini “Beklediğimden daha kolaydı” sözleriyle özetleyen Tracy, fotoğraflarını paylaşarak dönüşümünü gösterdi. Antalya’ya giden Tracy, fiyat teklifinin de beklediğinden daha ucuz olduğunu söyledi.

Tracy, dönüşümün kendisine sağladığı özgüven artışını “Gerçekten inanılmaz bir özgüven artışı oldu. Keşke bunu 48 yaşımı beklemeden yapsaydım” sözleriyle ifade etti.

Peki sizce nasıl olmuş? Yorumlarda buluşalım!