Dişlerini Yaptırmak İçin Türkiye'ye Gelen Turistin Son Hali Şaşırttı
Uzun yıllardır dişlerinden memnun olmayan bir turist, Türkiye’ye gelerek estetik diş yaptırdı ve ortaya çıkan sonuç görenleri hayran bıraktı. Öncesi ve sonrası arasındaki fark sosyal medyada büyük ilgi topladı.
Tracy Clifford, uzun yıllar dişlerinden duyduğu memnuniyetsizliğin ardından Türkiye’ye giderek adeta göz kamaştıran bir gülüşe kavuştu.
Totalde 180 bin TL harcayan kadın, dişlerinin görünümünden dolayı 48 yaşında olmasına rağmen 60 yaşında gibi göründüğünü ve eski gülüşünden hiç memnun olmadığını dile getirdi.
