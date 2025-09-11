onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dişlerini Yaptırmak İçin Türkiye'ye Gelen Turistin Son Hali Şaşırttı

Dişlerini Yaptırmak İçin Türkiye'ye Gelen Turistin Son Hali Şaşırttı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.09.2025 - 11:31

Uzun yıllardır dişlerinden memnun olmayan bir turist, Türkiye’ye gelerek estetik diş yaptırdı ve ortaya çıkan sonuç görenleri hayran bıraktı. Öncesi ve sonrası arasındaki fark sosyal medyada büyük ilgi topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tracy Clifford, uzun yıllar dişlerinden duyduğu memnuniyetsizliğin ardından Türkiye’ye giderek adeta göz kamaştıran bir gülüşe kavuştu.

Tracy Clifford, uzun yıllar dişlerinden duyduğu memnuniyetsizliğin ardından Türkiye’ye giderek adeta göz kamaştıran bir gülüşe kavuştu.

TikTok hesabında paylaşım yapan Tracy, yeni dişlerini göstererek takipçilerini şaşkına çevirdi.

Totalde 180 bin TL harcayan kadın, dişlerinin görünümünden dolayı 48 yaşında olmasına rağmen 60 yaşında gibi göründüğünü ve eski gülüşünden hiç memnun olmadığını dile getirdi.

Totalde 180 bin TL harcayan kadın, dişlerinin görünümünden dolayı 48 yaşında olmasına rağmen 60 yaşında gibi göründüğünü ve eski gülüşünden hiç memnun olmadığını dile getirdi.

Dişlerini yaptırma sürecini “Beklediğimden daha kolaydı” sözleriyle özetleyen Tracy, fotoğraflarını paylaşarak dönüşümünü gösterdi. Antalya’ya giden Tracy, fiyat teklifinin de beklediğinden daha ucuz olduğunu söyledi.

Tracy, dönüşümün kendisine sağladığı özgüven artışını “Gerçekten inanılmaz bir özgüven artışı oldu. Keşke bunu 48 yaşımı beklemeden yapsaydım” sözleriyle ifade etti.

Peki sizce nasıl olmuş? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın