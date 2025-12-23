Belediye Tüm Evlere Ücretsiz Dağıtacak: Evde Çöp Toplama Sisteminde Köklü Değişiklik

NTV’den Şevval Yiğit’in haberine göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'Sıfır Atık' hareketini bir ileri aşamaya taşıyarak, çöplerin henüz evden çıkmadan kaynağında ayrıştırılmasını sağlayacak yeni bir sistemi devreye sokmaya hazırlanıyor. Bu yeni modelde, tüm atıkların aynı kovaya atıldığı eski alışkanlıklar terk edilerek, geri dönüşümün evde başladığı bir yapı kurulacak.

Planlanan sistemin merkezinde, belediyeler tarafından hanelere ücretsiz olarak dağıtılacak farklı renklerdeki çöp torbaları yer alıyor. Henüz renk kodları kesinleşmemekle birlikte, mavi ve siyah gibi ayırt edici renklerdeki büyük boy poşetlerin kullanılması öngörülüyor. Vatandaşlar; yemek artığı, banyo çöpü gibi geri dönüşümü mümkün olmayan evsel atıkları bir renkteki poşete, kağıt, metal, plastik ve cam gibi ekonomiye kazandırılabilecek ambalaj atıklarını ise diğer renkteki poşete biriktirecek. Bakanlık, bu ayrıştırma bilinci toplumda tam olarak oturana kadar poşet maliyetinin belediyelerce karşılanmasını hedefliyor.

Evlerde başlayacak bu ikili ayrıştırma sistemi, lojistik tarafında da büyük bir değişikliği beraberinde getirecek. Ayrıştırmanın başarılı olması durumunda, belediye temizlik araçlarının her gün sokak sokak dolaşarak çöp toplamasına gerek kalmayacak. Yeni düzende çöp kamyonları belirli günlerde sadece evsel atıkları, diğer günlerde ise geri dönüştürülebilir malzemeleri toplayacak. Bu sayede hem belediyelerin yakıt ve iş gücü maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlanacak hem de araç trafiğinden kaynaklı karbon salımı azaltılarak çevreye verilen zarar minimize edilecek.