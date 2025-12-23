Belediye Tüm Evlere Ücretsiz Dağıtacak: Evde Çöp Toplama Sisteminde Köklü Değişiklik
Türkiye, atık yönetiminde Avrupa standartlarını yakalamak için yeni bir sayfa açıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yeni modele göre çöpler artık evde ayrıştırılacak. Belediyelerin ücretsiz vereceği renkli poşetlerle başlayacak uygulama, çöp kamyonlarının geliş günlerini de değiştirecek.
Kaynak: NTV - Şevval Yiğit
Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında, evsel atık yönetiminde radikal bir dönüşüm süreci başlıyor.
