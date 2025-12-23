Gazeteci İsmail Saymaz, Sosyal Medya Fenomeni Cihanna’yı Yazdı: “Türkiye’den Dubai’ye Fuhuş Hattı İddiası”

“Cihan Şensözlü’nün Instagram hesabına göz gezdirirken, kendi kendime şu soruyu sordum:

“Bu adam gerçekte ne iş yapıyor?”

İstanbul’dan Paris’e, Dubai’den Londra’ya, dünyanın en önemli şehirlerinde dolaşıyor, beş yıldızlı otellerde konaklıyor, pahalı kıyafetler giyiyor ve lüks mekanlarda takılıyor.

Hangi parayla?

Instagram’da ve magazin aleminde ‘Cihanna’ lakabıyla tanınıyor.

Influncer olarak biliniyor.

Yani, bazı markaların kampanyalarını, bazı ürünlerin tanıtımını yapıyor.

Fakat savcılıkta mesleğini gazeteci diye bildirmiş.

Yakın arkadaşı Revna Demirören vesilesiyle Hürriyet’te haftada bir magazin yazısı yazdığı için kendisini bu şekilde tanıtıp asıl işini perdeliyor.

Bu şatafatlı hayat, 25 yıllık gazeteci olarak söylüyorum, haftada bir yazı yazarak yaşanılmaz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen gün Şensözlü’nün de aralarında olduğu bir grup ünlü ve ünsüz ismi uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına aldı.

Bir gizli tanık, Şensözlü’nün sosyal medya fenomeni olan genç bir kadını ve bir grubu Dubai’ye götürerek, Arap şeyhlerine pazarladığını iddia ediyor.

Şensözlü, “Onunla Dubai’de bulunmadım. Birlikte gitmişliğim yoktur. Dubai seyahatlerimin sık olmasının sebebi, yakın arkadaşlarımla ara tatili değerlendirip çocuklarıyla ve onlarla güzel zaman geçirme isteğimdir” diyor.

Şensözlü, yurt dışına belirli bir toplulukla veya kadın ünlülerle gitmediğini öne sürüyor. “Çoğunlukla evli arkadaşlarımla ve eşleriyle beraber ya da tek başıma gittim” diyor.

Şensözlü kadınların erkeklerle tanışıp birlikte olmasına aracılık etmekle suçlanıyor.

Bu iddiaya şöyle yanıtı veriyor:

“Ünlü camiasında kimsenin para, hediye, değerli eşya ve mücevher alarak, erkekle tanışmasına aracılık etmedim. Yolunu kolaylaştırmadım. Sosyal medyadan gelen mesajlarda kadınlarla tanıştırmamı isteyen iş adamı olmamıştır. Olmuşsa bile şaka ve geyik amaçlıdır.”

Şensözlü, Katar’da bir ay önce ahlak polisi tarafından gözaltına alınmış.

Bu işlemin ‘fuhuş ya da kıyafetinden ötürü değil, kadın çantası taşımasından’ kaynaklandığını iddia ediyor.

Kırmızı bültenle aranan ve ekim ayında Türkiye’ye getirilen Burhan Lala ile Dubai’de buluşmadığını, ondan hediye alıp bilgi getirmediğini savunuyor.

Dubai’de fuhuş partilerine katılmadığını iddia ediyor.

‘After parti’ adı verilen gece eğlencelerine gitmediğini ileri sürüyor. Bu partilerde uyuşturucunun kim tarafından getirilip içildiğini bilmediğini anlatıyor.

Şensözlü’nün ifadesi serbest bırakılmasına yetmedi.

Beş şüpheliyle birlikte tutuklanması için İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Sevk yazısında şöyle deniyor:

“Toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla soruşturma başlatılmıştır. Sosyal medya platformlarında yapılan çalışmalarda sözde influencer, tanımış kişi gibi adlar ile tespit edilen şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarının ve yaşantılarının birtakım suçları gizlemek veya suç işleme amacına hizmet etmek olduğu tespit edilmiştir.”

Şensözlü de dahil dört şüpheli bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmekten tutuklandı. Bir şüpheli ise uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmaktan cezaevine gönderildi. Yalnızca biri hem uyuşturucu hem de fuhuştan içeri atıldı.

O, İsmail Ahmet Akçay.

Kasım Garipoğlu’nun şöförü.”