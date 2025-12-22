Operasyon Genişliyor: Gazeteci Emrullah Erdinç Gözaltına Alındı
Medya ve spikerlere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç de gözaltına alındı.
Kaynak: Aykut Gül / X
Medyaya yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı.
