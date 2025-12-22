onedio
Operasyon Genişliyor: Gazeteci Emrullah Erdinç Gözaltına Alındı

Operasyon Genişliyor: Gazeteci Emrullah Erdinç Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
22.12.2025 - 21:49

Medya ve spikerlere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç de gözaltına alındı.

Kaynak: Aykut Gül / X

Medyaya yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı.

Medyaya yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
