Emrullah Erdinç Kimdir? Emrullah Erdinç Neden Gözaltına Alındı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.12.2025 - 22:32

22 Aralık Pazartesi günü medya ve spikerlere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç de gözaltına alındı. Gazetecilik kimliğiyle öne çıkan Emrullah Erdinç'in kim olduğu ve neden gözaltına alındığı merak konusu oldu. 

Peki Emrullah Erdinç kimdir? İşte detaylar...

Emrullah Erdinç Kimdir?

Türk basınının deneyimli isimleri arasında yer alan Emrullah Erdinç, uzun yıllara yayılan gazetecilik kariyeriyle öne çıkan isimlerden biri. Özellikle kara para aklama operasyonu sırasında Polatlar davasını yakından takip eden ve sosyal medyada büyük bir tanınırlık kazanan Emrullah Erdinç, polis-adliye muhabirliği alanındaki çalışmaları ve yöneticilik deneyimiyle dikkat çekmişti. 

Emrullah Erdinç Kaç Yaşında? 

1977 yılında İstanbul’da doğan Emrullah Erdinç, 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır. Eğitim hayatını ve mesleki kariyerinin büyük bölümünü İstanbul’da sürdürmüştür.

Emrullah Erdinç'in Gazetecilik Kariyeri

Gazeteciliğe 1996 yılında Günaydın gazetesinde adım atan Emrullah Erdinç, ardından Hürriyet ve Akşam gazetelerinde muhabirlik yaparak yazılı basında önemli tecrübeler edindi.

1999 yılında ATV Haber Merkezine geçerek televizyon haberciliğine yönelen Erdinç, daha sonra Sabah gazetesinde kaleme aldığı “Üstü Çizilmiş Kişiler” başlıklı yazı dizisiyle dikkat çekti. 

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde CNN Türk Haber Merkezinde polis ve adliye muhabiri olarak görev alan Erdinç, bu alandaki uzmanlığıyla kamuoyunda bilinen gazetecilerden biri haline geldi. 

2018-2023 yılları arasında ise Kanal D Haber Müdürü olarak görev yaptı. Bu süreçte haber yayıncılığı, editoryal yapı ve yayın politikalarının belirlenmesinde aktif rol üstlendi.

Emrullah Erdinç Neden Gözaltına Alındı?

Gazeteci Emrullah Erdinç, 22 Aralık Pazartesi akşam saatlerinde, medya ve spikerlere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan gazeteciler arasına yerleşti. 

Medyaya yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaşanan Emrullah Erdinç gelişmesi, sosyal medya kullanıcılarının Emrullah Erdinç'in kim olduğunu merak etmesine yol açtı.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
