23 Aralık Salı Altın Fiyatları: Altın da Gümüş de Rekorlara Doymuyor!

23 Aralık Salı Altın Fiyatları: Altın da Gümüş de Rekorlara Doymuyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.12.2025 - 07:45

Altın ve gümüş fiyatlarındaki durdurulamaz yükseliş bugün de sürüyor. Ons altın 4 bin 487 dolara, gram altın 6 bin 177 TL'ye, gümüş ise 96,35 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Küresel piyasalarda kıymetli metaller haftaya hareketli bir başlangıç yapıyor.

Küresel piyasalarda kıymetli metaller haftaya hareketli bir başlangıç yapıyor.

Küreseldeki hareketlilik iç piyasada gram altını da yeni rekora taşıdı. Özellikle de ABD'de faiz indirimlerinin süreceğine yönelik artan beklentiler ve ABD ile Venezuela arasında yükselen gerilim buna öncü oldu.

Ons altın 4 bin 487 dolara, gram altın 6 bin 177 TL'ye, gümüş ise 96,35 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
