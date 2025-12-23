23 Aralık Salı Altın Fiyatları: Altın da Gümüş de Rekorlara Doymuyor!

Küreseldeki hareketlilik iç piyasada gram altını da yeni rekora taşıdı. Özellikle de ABD'de faiz indirimlerinin süreceğine yönelik artan beklentiler ve ABD ile Venezuela arasında yükselen gerilim buna öncü oldu.

Ons altın 4 bin 487 dolara, gram altın 6 bin 177 TL'ye, gümüş ise 96,35 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.