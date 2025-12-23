23 Aralık Salı Altın Fiyatları: Altın da Gümüş de Rekorlara Doymuyor!
Altın ve gümüş fiyatlarındaki durdurulamaz yükseliş bugün de sürüyor. Ons altın 4 bin 487 dolara, gram altın 6 bin 177 TL'ye, gümüş ise 96,35 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Küresel piyasalarda kıymetli metaller haftaya hareketli bir başlangıç yapıyor.
