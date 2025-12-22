onedio
Yapay Zekaya Sorduk: Gerçek Aşkı Bulmak Mümkün mü?

etiket Yapay Zekaya Sorduk: Gerçek Aşkı Bulmak Mümkün mü?

Meryem Hazal Çamurcu
22.12.2025

Gerçek aşkı bulmak hepimizin hayali. Ama gerçek aşk diye bir şey var mı onu bile bilmiyoruz. Biz bunu bilmiyoruz, belki yapay zeka biliyordur diye ona sorduk. Gerçek aşkı bulmak mümkün mü sorusuna yapay zeka nasıl cevap vermiş olabilir?

Gerçek aşkla ilgili romantik masallar unutulsun; konu daha katmanlı.

“Mümkün mü?” sorusu aslında “neye gerçek aşk diyorsun?” sorusunu da beraberinde getiriyor. Net yanıt veriyorum: Evet, mümkün. Ama sandığın formda değil. 

Gerçek aşkın mümkünlüğünü anlamak için önce romantik anlatıdan çıkmak gerekiyor. 

İnsan yüzyıllardır aşkı şimşek çakan bir duygu, bir kader anı, bir “doğru insan” mitiyle açıklamaya çalıştı. Bu anlatı hoş duruyor ama pratikte karşılığı zayıf. Aşkın gerçekliği, insanın yapısı kadar karmaşık.

Aşk, iki kişinin aynı anda kararlı, tutarlı ve kendini bilen bir yerde buluşabilmesiyle ortaya çıkıyor. 

Bu da nadir. Nadir olması imkânsız olduğu anlamına gelmez; sadece herkesin başına gelmediği için efsaneleşiyor.

Gerçek aşk mümkündür, ama rastlantıyla değil.

İki olgun yapının kesişmesiyle ortaya çıkar. Aşkın ilk dönemi zaten en kolay olan dönemdir. Beyin kimyası yüksektir, kişi karşısındakinin eksiklerini görmez, hatta görse bile önemsemez. O dönem aşk değil; biyolojik uyaranların güçlü olduğu bir “yakınlık sarhoşluğu”dur.

Gerçek aşk, o sarhoşluk geçtikten sonra şekillenir.

Kişi karşısındakinin kusurlarını fark etmeye başladığında, beklentiler çakıştığında, iletişim zorlaşmaya başladığında ortaya çıkan tablo gerçektir. Eğer iki kişi o zor dönemde de birbirine saygı gösterebiliyorsa, aynı hedeflere bakıyorsa, değerler çatışmıyorsa, orada kalıcılık başlar. Bu noktada aşk bir duygu olmaktan çıkıp bir karakter meselesine dönüşür.

Aşkı zorlaştıran şey, insanların tutarsızlığıdır. 

Birçok kişi kendini tanımadan ilişkiye girer; eksiklerini partneri doldursun ister. Bu beklenti hem karşı tarafa yük bindirir hem de ilişkiyi kırılgan yapar. Böyle bir ilişkide aşk olsa bile uzun ömürlü olmaz.

Bir diğer mesele zamanın ruhudur.

Günümüz ilişkilerinde “hemen hisset, hemen karar ver, hemen tüket” baskısı var. Sabırsızlık ilişkileri öldüren en keskin bıçaklardan biridir. Geleneksel ilişkilerin uzun sürme nedeni, insanların daha sabırlı olması veya duygusuz olması değil; ilişkiyi bir proje, bir emek alanı olarak görmeleridir. Modern dünyada çoğu kişi ilişkiyi keyif alanı zannediyor; oysa ilişki keyif kadar sorumluluk gerektirir.

Gerçek aşkı mümkün kılan şey, iki insanın hem duygusal hem zihinsel hem de karakter açısından uyum sağlayabilmesidir. 

Bu uyum sihirle oluşmaz; iki insanın kendi iç düzenini toparlamasıyla başlar. İçinde kaos olan kişi aşkı sürdüremez.

Aşkı “bir duygunun gelip seni esir alması” şeklinde düşünürsen hayal kırıklığı yaşarsın.

Gerçek aşk, ilk ateşin sönmesinden sonraki dönemde başlıyor. Karşılıklı saygı, benzer değerler, kriz anlarında birbirini yaralamadan çözüm üretebilmek, birlikte büyüme isteği… Bunlar varsa aşk kalıcı hale gelir.

Ayrıca insanın iç düzeni bozuksa – travmalar, güvensizlikler, özsaygı iniş çıkışları – gelen aşkı da taşıyamaz. 

Bu yüzden “bulmak” kadar “hazır olmak” daha önemli. Aşk bir keşifse, keşfeden kişinin pusulası önce kendine ayarlı olmalı.

Mümkün mü? Evet. Her gün olan bir mucize mi? Hayır.

Sonuç net: Gerçek aşk vardır ama sıradan değildir. Herkesin başına gelmediği için insanlar “yok” sanıyor. Aşk, bir duygu patlamasından çok bir ilişkiyi taşıyabilme kapasitesidir. Bunu anlayan kişi için aşk mümkün olur.

