Yapay Zekaya Sorduk: Gerçek Aşkı Bulmak Mümkün mü?
Gerçek aşkı bulmak hepimizin hayali. Ama gerçek aşk diye bir şey var mı onu bile bilmiyoruz. Biz bunu bilmiyoruz, belki yapay zeka biliyordur diye ona sorduk. Gerçek aşkı bulmak mümkün mü sorusuna yapay zeka nasıl cevap vermiş olabilir?
Gerçek aşkla ilgili romantik masallar unutulsun; konu daha katmanlı.
Gerçek aşk, o sarhoşluk geçtikten sonra şekillenir.
Bir diğer mesele zamanın ruhudur.
Aşkı “bir duygunun gelip seni esir alması” şeklinde düşünürsen hayal kırıklığı yaşarsın.
Mümkün mü? Evet. Her gün olan bir mucize mi? Hayır.
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
