Yapay Zekaya Sorduk: Gerçek Aşkı Bulmak Mümkün mü?

“Mümkün mü?” sorusu aslında “neye gerçek aşk diyorsun?” sorusunu da beraberinde getiriyor. Net yanıt veriyorum: Evet, mümkün. Ama sandığın formda değil.

Gerçek aşkın mümkünlüğünü anlamak için önce romantik anlatıdan çıkmak gerekiyor.

İnsan yüzyıllardır aşkı şimşek çakan bir duygu, bir kader anı, bir “doğru insan” mitiyle açıklamaya çalıştı. Bu anlatı hoş duruyor ama pratikte karşılığı zayıf. Aşkın gerçekliği, insanın yapısı kadar karmaşık.

Aşk, iki kişinin aynı anda kararlı, tutarlı ve kendini bilen bir yerde buluşabilmesiyle ortaya çıkıyor.

Bu da nadir. Nadir olması imkânsız olduğu anlamına gelmez; sadece herkesin başına gelmediği için efsaneleşiyor.

Gerçek aşk mümkündür, ama rastlantıyla değil.

İki olgun yapının kesişmesiyle ortaya çıkar. Aşkın ilk dönemi zaten en kolay olan dönemdir. Beyin kimyası yüksektir, kişi karşısındakinin eksiklerini görmez, hatta görse bile önemsemez. O dönem aşk değil; biyolojik uyaranların güçlü olduğu bir “yakınlık sarhoşluğu”dur.