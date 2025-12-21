Sevgili Akrep, bugün Jüpiter ile Chiron karesinin enerjisini derinden hissedeceksin. Bu enerji, özellikle ortak kazançlar, yatırımlar ve güven konularında hayatının en hassas noktalarını sorgulamana neden olacak. Bu Pazartesi günü, bir maddi konu veya ortak bir kaynak kullanımı üzerinde aşırı kontrolcü bir tavır sergilemen olası.

Ancak evrenin senden istediği bambaşka bir şey! Artık kontrolü bırakmayı ve güvenmeyi öğrenmenin zamanı geldi. Özellikle iş hayatında, bugün kriz yönetme yeteneklerin sınanırken, başkalarının da görüşlerine güvenmelisin. Ekibinden destek almalı, maddi ve manevi hemen her alanda güvenle ilerleme şansını değerlendirmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, bugün tutkularının yükseleceği bir gün olacak. Ancak bu tutkunun artışı, aynı zamanda kırılganlığının da görünür hale gelmesine neden olacak. Zira Jüpiter ile Chiron'un karesi, duygularını tamamen açığa çıkarmaya ya da tamamen geri çekilmeye zorlayabilir seni. Bize soracak olursan, sen aşka odaklanmalısın. Hislerini itiraf etmeli, aşkı kucaklayarak mutluluğu kabul etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…