Sevgili Akrep, bugün Güneş seni biraz daha fazla enerji ve kontrolle dolu bir duruşa çağırıyor. Satürn'le oluşturduğu kare açı, üzerindeki gereksiz yüklerden ve sorumluluklardan kurtulmak için sana cesaret veriyor. Görünen o ki bugün net sınırlar çizecek, görevin olmayan işlerle vakit kaybetmeyeceksin. Tabii bu durumda, otorite figürleriyle arandaki iletişiminde gerilimin dozu artabilir. Sakin ama ciddi bir dil kullanman, sana büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Bize soracak olursan, sınırlarını belirlemeyi ve iş hayatında kendi işlerine odaklanarak bireysel başarılar elde etmeyi istesen de daha stratejik hareket etmeye çalışmalısın. İstediğini elde etmek için akılcı yöntemler kullanmalı, iş ve kariyer hayatını riske de atmamalısın. Bu sayede, kontrolü eline alabilir ve enerjini doğru yöne yönlendirebilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Güneş'in Satürn'le kare açıda olması, ilişkilerde derinlik ve ciddiyet ihtiyacını artırıyor. Tabii bu durumda partnerinin bu ilişkiden beklentilerini sorgulayabilir, 'Biz şimdi neyiz?' sorusunu aklından atamadığını fark edebilirsin. Ancak bu yanıt için acele etme, zira sabırlı olursan ilişkideki değerini göreceksin. Öte yandan eğer bekarsan, karakteri sağlam ve güvenilir biriyle birlikte olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…