Sevgili Akrep, bugün Mars ile Neptün'ün kare açısının getirdiği yaratıcı karmaşa, iş hayatında aksaklıklara neden olabilir. Özellikle sanatsal projeler üzerinde çalışıyorsan, ilham bulmakta zorlanabilirsin. Estetik, zarafet, farklı bakış açıları ve yenilik gerektiren konularda aklın eski fikirlere kayabilir. İşte bu da ilerlemeyi zorlaştırabilir!

Belki de bu pazar gününü eğlenceli aktivitelerle geçirebilirsin. Bu ara kendini zorlamak ya da iş hayatında riskli kararlar almak yerine, doğadan ilham almayı deneyebilirsin. Zihnini özgür bırak, sanat galerileri, tiyatro oyunları, operalar ya da konserlerde geçireceğin zaman yolunu aydınlatacaktır. Bunu aklından çıkarma! Hem fena mı bu hafta sonu çalışmak yerine, dinlenmek de sana iyi gelecektir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Mars ile Neptün'ün etkisiyle ilişkinin romantik bir masal gibi görünmesini mümkün. Ancak bu durum, kıskançlık ve şüphecilik duygularını da tetikleyebilir. Duygusal yoğunluğun nedeniyle, gerçekçi olmayan taleplerde bulunabilirsin. Öte yandan eğer bekarsan, sanatsal yönü ile seni büyüleyen bir kişiyle karşılaşabilirsin. Ancak bu kişinin duygusal durumu veya geçmişi hakkında net bilgi edinmek zor olabilir. Bize sorarsan, ilişkideki beklentilerini gerçekçi tutarak önce onu tanımayı seçmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…