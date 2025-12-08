Sevgili Akrep, bugünün enerjisi sana biraz zorlu bir gün vadediyor gibi görünüyor. Kariyer alanında, Mars ve Satürn'ün oluşturduğu kare, işlerine odaklanma arzusu ile dışarıdan gelen baskıların çatışmasına sebep olabilir. Kendi tarzınla ve yöntemlerinle işini yapmayı sürdürmek istesen de işler planladığın gibi gitmeyebilir. Bu aşamada odaklanmakta zorlanabilirsin. Dış etkenler, dijital mecralar, sosyal hayat derken kafan bir hayli karışabilir.

Belki de günün akışına ayak diremenin bir anlamı yoktur, ne dersin? Akışına bırakıp hayatı yaşamak, günü keyif içinde geçirmek ve iş hayatına hafta içi de olsa biraz ara vermek sana iyi gelebilir. İzin almayı ya da en azından zorunlu işleri tamamladıktan sonra kendine biraz zaman ayırmayı bir düşünebilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise, Mars ile Satürn karesi duygularını açık ve net bir şekilde ifade etmeni zorlaştırabilir. Eğer kalbin ile aklın aynı çizgide değilse, içinde şüpheler varsa, öncelikle kendini sakinleştirmen ve durumu soğukkanlılıkla değerlendirmen ilişkinin enerjisini yumuşatabilir. Lakin sesini git gide yükselten şüphelere kulak vermeli ve ayrılık kararını dahi düşünmelisin belki de! Tam da bu noktada bir yabancının seni çeken enerjisi işleri daha da karışık hale getirebilir, dikkat et! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…