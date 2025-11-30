Sevgili Akrep, bu ayın ilk günlerinde Dolunay'ın etkisiyle iş hayatında stratejik ve yaratıcı düşünme yeteneğinin ön plana çıktığını göreceksin. Kariyer hedeflerini netleştirme ve projelerde liderlik etme konusunda son derece uygun bir dönemdesin. İş birliği yapma ve sorumlulukları üstlenme yeteneğin, başarıya giden yolda sana büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Merkür'ün Yay burcuna geçiş yapması, karar verme süreçlerinde hiç beklemediğin bir şekilde kafa karışıklıklarına neden olabilir. Özellikle de kendi işini yapmak için riskli bir dönemdesin. Bu yüzden projeleri yönetmek, maaşlı bir işte başkasının parasının yönetimini planlamak yararına olacaktır. Yine de ani gelişmeler karşısında enerjini dengede tutmak için dikkatli ve sakin ol! Sen bir lidersin, buna göre hareket et!

Biraz da aşktan söz edelim! Aşk hayatına baktığımızda ise Güneş’in burcuna geçişi, sürprizlerle ve heyecanlarla dolu bir dönemi beraberinde getiriyor. Bu ay, mevcut ilişkinde beklenmedik jestler hayatını değiştirebilir. Partnerinin yoğun ilgisi ve sevgisi seni bir hayli şımartacaktır. Kim bilir belki de onun bu sıcaklığı, gizemli duruşunu kırmaya bile yeter... Öte yandan bekarsan, Güneş'in sana bir sürprizi var! Sosyal hayatında karşına çıkan bir yabancı kalbini çalmak için her şeyi yapabilir. Ortak hedefleriniz ve arzularınız kalplerinizi birleştirebilir. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…